تخلص من الفناء الفوضوي الخاص بك: لدى أمازون حل أنيق لتخزين خراطيم الحدائق

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الملتوية بالقرب من الصنبور. تم جره عبر العشب. شيء آخر لتعثر عليه. يبدو مألوفا؟ حسنًا، هذا بالضبط ما يحدث عندما لا يكون لديك مكان مخصص لتخزين خرطوم حديقتك. يتحول فقط إلى فوضى يومية. ومع ذلك، لا يوجد سبب للقلق، حيث أن أمازون لديها حل أنيق لك: حامل خرطوم الحديقة Gayuteay. على عكس بكرات الخراطيم الضخمة أو الخيارات المثبتة على الحائط والتي تتطلب الحفر في جوانبك أو جدران منزلك، فإن هذا المنتج عبارة عن حامل خرطوم قائم بذاته يمكن وضعه في أي مكان في الفناء.

وفقًا لقائمة المنتجات، فإن الحامل مصنوع من الفولاذ الكربوني، وله لمسة نهائية مطلية بالمسحوق مما يجعله مقاومًا للماء والصدأ. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على سلة تخزين صغيرة. يمكن استخدام هذا للحفاظ على فوهات الخراطيم أو القفازات أو ملحقات الري الصغيرة في مكان واحد بدلاً من اصطيادها في كل مرة تحتاج فيها نباتاتك إلى مشروب. يمكن للحامل أيضًا حمل ما يصل إلى 150 قدمًا من الخرطوم وله قاعدة بأربعة مسامير أيضًا، وهي مصممة للمساعدة في الحفاظ على ثباته على الأرض.

يبدو أن المشترين يحبون حامل خرطوم حديقة Gayuteay. تشير المراجعات باستمرار إلى أنه سهل التجميع، ويبدو جميلًا في الفناء، ويساعد في الحفاظ على تنظيم الخراطيم. ومع ذلك، فإن ردود الفعل ليست مثالية في جميع المجالات. أبدى بعض المشترين مخاوف بشأن متانته وجودته الشاملة، وتشير بعض المراجعات إلى ظهور الصدأ بعد التعرض للخارج. تستحق مثل هذه التعليقات أن تضعها في الاعتبار قبل أن تشتري حاملًا لإبقاء خرطوم حديقتك بعيدًا بشكل أنيق.