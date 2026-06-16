تخلص من الفوضى في المدخل باستخدام حل التخزين المعلق من ايكيا

يحتوي مدخل منزلك على عدد من الأدوار المهمة التي يجب عليك شغلها. نظرًا لأن المكان الذي تأتي منه وتغادر منه، يجب أن يكون عمليًا ومنظمًا بالمعنى اللوجستي، ولكنه يحتاج أيضًا إلى درجة من الجاذبية الأسلوبية لجعله مُرحبًا. إذا سئمت من كون المدخل الخاص بك منطقة مزدحمة، فقد يكون الوقت قد حان للبحث عن حلول لتحقيق أقصى قدر من المساحة. أحد هذه الخيارات هو حامل القبعات KALLSÖ من ايكيا الذي يمكن أن يساعدك على توديع فوضى المدخل.
بسعر التجزئة 69.99 دولارًا، قد يبدو KALLSÖ في البداية باهظ الثمن بالنسبة لرف القبعات؛ ومع ذلك، عند الفحص الدقيق، سترى أنه يتعامل مع عدد من المهام في حزمة واحدة مدمجة. رف القبعة مصنوع من الصنوبر الصلب ويتميز بعلاقة معاطف لتعليق الملابس الموجودة على الشماعات وثلاثة خطافات مزدوجة يمكن استخدامها لتعليق القبعات أو الحقائب أو غيرها من الملحقات. يعد الرف العلوي أيضًا سطحًا واسع الحجم يمكن أن يحتوي على معدات أو ملحقات أخرى تحتاجها عادةً عند الدخول إلى منزلك أو الخروج منه. يبلغ عمق القطعة 12 بوصة، وارتفاعها 9 بوصة، وعرضها 31 بوصة.
حصل KALLSÖ على متوسط تقييم 4.6 نجوم بناءً على ما يقرب من 30 تقييمًا. بشكل عام، يبدو أن العملاء يقدرون مظهر الحامل بالإضافة إلى أدائه، على الرغم من وجود ردود فعل متباينة حول عملية التثبيت؛ يوصي أحد المراجعين باستخدام أدوات كهربائية لتجميع المنتج، ويعرب اثنان آخران عن رغبتهما في تضمين مقابس لتغطية فتحات المسامير. تنص مراجعة الخمس نجوم من موقع IKEA على الويب على ما يلي: “إنها تسير بشكل جيد في مدخلنا. سهلة البناء وتبدو جيدة.”
تم استخدام KALLSÖ بنجاح في المدخل الخاص بك
في حين أن KALLSÖ قد يكون مفيدًا في عدد من المواقف، إلا أنه قد يخدم بشكل أفضل المنازل ذات المداخل الضيقة. يمكن أن يعمل حتى في أصغر شقق الاستوديو أو المنازل التي تفتقر إلى غرفة طينية تمامًا. إذا لم يكن لديك بالفعل نظام حجيرة مدمج أو خطافات واسعة النطاق، يمكن أن توفر KALLSÖ بعض البنية والمعلمات لإيواء العناصر غير المستخدمة ومنع توسع المخزون. فكر في دمج العديد من الرفوف معًا لإنشاء منطقة إسقاط كبيرة، قادرة على إدارة حقائب الظهر والسترات وما شابه. إذا قمت بترتيب الأمر ليناسب احتياجاتك، فيمكن أن يساعدك اختراق مدخل ايكيا هذا في تنظيم مساحة التخزين الخاصة بك وتحويلها.
إذا كان لديك أطفال في المنزل، قم بتركيب KALLSÖ مخصص لهم – على طولهم، حتى يتمكنوا من إدارة معداتهم الخاصة – أسفل وحدة البالغين أو على شكل درجات متداخلة، إذا سمحت المساحة. يمكن أن يوفر وضع العلامات على كل خطاف مزدوج إحساسًا بالملكية والحفاظ على الأشياء في مكانها أيضًا. قد يخدمك سطح الرف العلوي بشكل أفضل عند إقرانه بسلة أو سلة متوافقة. ستعمل الحاوية المناسبة على تعزيز الجاذبية البصرية مع الحفاظ على الفوضى البصرية. أحد الخيارات التي يجب مراعاتها هو سلة IKEA LABBSAL (27.99 دولارًا)، والتي يجب أن تتناسب أبعادها مع الرف فقط. يمكن بعد ذلك ملء السلة بكل شيء بدءًا من القفازات والأوشحة في الشتاء وحتى الصنادل وقبعات البيسبول في الصيف.
كما هو الحال مع جميع منتجات ايكيا المثبتة على الحائط، لا يأتي KALLSÖ مزودًا بأدوات تعليق؛ إذا كنت تقوم بتثبيته في جزء من الحوائط الجافة، فسيكون استخدام أدوات التثبيت المناسبة أمرًا ضروريًا لاستقرار القطعة. تثبيته على المسامير، إن أمكن، سيوفر لك حامل القبعات الأكثر أمانًا.