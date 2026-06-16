تخلص من الفوضى في المدخل باستخدام حل التخزين المعلق من ايكيا

يحتوي مدخل منزلك على عدد من الأدوار المهمة التي يجب عليك شغلها. نظرًا لأن المكان الذي تأتي منه وتغادر منه، يجب أن يكون عمليًا ومنظمًا بالمعنى اللوجستي، ولكنه يحتاج أيضًا إلى درجة من الجاذبية الأسلوبية لجعله مُرحبًا. إذا سئمت من كون المدخل الخاص بك منطقة مزدحمة، فقد يكون الوقت قد حان للبحث عن حلول لتحقيق أقصى قدر من المساحة. أحد هذه الخيارات هو حامل القبعات KALLSÖ من ايكيا الذي يمكن أن يساعدك على توديع فوضى المدخل.

بسعر التجزئة 69.99 دولارًا، قد يبدو KALLSÖ في البداية باهظ الثمن بالنسبة لرف القبعات؛ ومع ذلك، عند الفحص الدقيق، سترى أنه يتعامل مع عدد من المهام في حزمة واحدة مدمجة. رف القبعة مصنوع من الصنوبر الصلب ويتميز بعلاقة معاطف لتعليق الملابس الموجودة على الشماعات وثلاثة خطافات مزدوجة يمكن استخدامها لتعليق القبعات أو الحقائب أو غيرها من الملحقات. يعد الرف العلوي أيضًا سطحًا واسع الحجم يمكن أن يحتوي على معدات أو ملحقات أخرى تحتاجها عادةً عند الدخول إلى منزلك أو الخروج منه. يبلغ عمق القطعة 12 بوصة، وارتفاعها 9 بوصة، وعرضها 31 بوصة.

حصل KALLSÖ على متوسط ​​تقييم 4.6 نجوم بناءً على ما يقرب من 30 تقييمًا. بشكل عام، يبدو أن العملاء يقدرون مظهر الحامل بالإضافة إلى أدائه، على الرغم من وجود ردود فعل متباينة حول عملية التثبيت؛ يوصي أحد المراجعين باستخدام أدوات كهربائية لتجميع المنتج، ويعرب اثنان آخران عن رغبتهما في تضمين مقابس لتغطية فتحات المسامير. تنص مراجعة الخمس نجوم من موقع IKEA على الويب على ما يلي: “إنها تسير بشكل جيد في مدخلنا. سهلة البناء وتبدو جيدة.”