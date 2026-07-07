تخلص من المروج التقليدية: بديل المناظر الطبيعية في كولورادو الذي سينجو من الجفاف

إن المروج العشبية الخضراء المورقة المقطوعة في صفوف أنيقة مع أرصفة ذات حواف مثالية وسرير حديقة أصلي يصطف على المسار الأمامي ليست بالضبط الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة أو صديقة للبيئة في كل منطقة. في حين أن المروج التقليدية لها مكانها بالتأكيد، فقد تحولت مواقع مثل كولورادو إلى أشكال أخرى من المناظر الطبيعية التي قد تتطلب استخدامًا أقل للمياه وربما تكون قادرة على تحمل الجفاف. تم اختراع Xeriscaping، وهو شكل من أشكال تنسيق الحدائق التي تستخدم النباتات المحلية للمساعدة في تقليل استخدام المياه في العشب، في كولورادو بواسطة Denver Water في عام 1981. وهو عبارة عن مزيج من الكلمات “المناظر الطبيعية” والكلمة اليونانية “xeros”، والتي تعني “جاف”. إذا لم تسمع هذا المصطلح من قبل، فربما تتساءل ما هو xeriscaping وكيف يمكن أن يساعد حديقتك في الجفاف.

أصبح Xeriscaping بديلاً للعديد من المروج في المناطق التي تعاني من هطول أمطار أقل. وتهدف المناخات القاحلة، مثل مناخ كولورادو، إلى القضاء على الري وتشجيع استهلاك كميات أقل من المياه. وبدلاً من ذلك، يضيف الناس نباتات أصلية إلى البيئة المحلية، مع التركيز على الأصناف التي تتحمل الجفاف على وجه الخصوص. وفقا لجامعة ولاية كولورادو، فإن هذا الشكل من تنسيق الحدائق يمكن أن يقلل من استخدام المياه الخارجية والعشب بنسبة 30 إلى 50٪. في حين أن Xeriscaping يحظى بشعبية كبيرة في الأجزاء الغربية من الولايات المتحدة، يشير Realtor إلى أنه اتجاه متزايد، وقد بدأ الناس من العديد من المناخات الجافة والقاحلة المختلفة في المشاركة فيه. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ بعض الناس أن هذا الاتجاه قد امتد إلى مناخات أخرى، مما يعزز استخدام النباتات المحلية وأوراق الشجر التي تتطلب صيانة أقل بشكل عام.