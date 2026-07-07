تخلص من المروج التقليدية: بديل المناظر الطبيعية في كولورادو الذي سينجو من الجفاف

إن المروج العشبية الخضراء المورقة المقطوعة في صفوف أنيقة مع أرصفة ذات حواف مثالية وسرير حديقة أصلي يصطف على المسار الأمامي ليست بالضبط الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة أو صديقة للبيئة في كل منطقة. في حين أن المروج التقليدية لها مكانها بالتأكيد، فقد تحولت مواقع مثل كولورادو إلى أشكال أخرى من المناظر الطبيعية التي قد تتطلب استخدامًا أقل للمياه وربما تكون قادرة على تحمل الجفاف. تم اختراع Xeriscaping، وهو شكل من أشكال تنسيق الحدائق التي تستخدم النباتات المحلية للمساعدة في تقليل استخدام المياه في العشب، في كولورادو بواسطة Denver Water في عام 1981. وهو عبارة عن مزيج من الكلمات “المناظر الطبيعية” والكلمة اليونانية “xeros”، والتي تعني “جاف”. إذا لم تسمع هذا المصطلح من قبل، فربما تتساءل ما هو xeriscaping وكيف يمكن أن يساعد حديقتك في الجفاف.
أصبح Xeriscaping بديلاً للعديد من المروج في المناطق التي تعاني من هطول أمطار أقل. وتهدف المناخات القاحلة، مثل مناخ كولورادو، إلى القضاء على الري وتشجيع استهلاك كميات أقل من المياه. وبدلاً من ذلك، يضيف الناس نباتات أصلية إلى البيئة المحلية، مع التركيز على الأصناف التي تتحمل الجفاف على وجه الخصوص. وفقا لجامعة ولاية كولورادو، فإن هذا الشكل من تنسيق الحدائق يمكن أن يقلل من استخدام المياه الخارجية والعشب بنسبة 30 إلى 50٪. في حين أن Xeriscaping يحظى بشعبية كبيرة في الأجزاء الغربية من الولايات المتحدة، يشير Realtor إلى أنه اتجاه متزايد، وقد بدأ الناس من العديد من المناخات الجافة والقاحلة المختلفة في المشاركة فيه. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ بعض الناس أن هذا الاتجاه قد امتد إلى مناخات أخرى، مما يعزز استخدام النباتات المحلية وأوراق الشجر التي تتطلب صيانة أقل بشكل عام.
كيفية xeriscape في منطقتك
نظرًا لأن عملية xeriscaping يمكن أن تحدث في أي عقار تقريبًا، فإن معرفة كيفية القيام بذلك بنجاح أمر أساسي. الهدف من هذا الاتجاه الشائع في الحدائق هو تعزيز الاستخدام الذكي للمياه. ولتحقيق ذلك، عليك اختيار النباتات المحلية التي لن تحتاج إلى مياه إضافية أو رعاية وسوف تزدهر في بيئتك المحلية. أولاً، ستحتاج إلى تخطيط وتصميم الشكل الذي ستبدو عليه حديقة xeriscaped الخاصة بك وتشغيلها. إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة، فقد تحتاج إلى التفكير في تجنب بعض النباتات التي قد تكون سامة للاستهلاك أو اختيار غطاء أرضي أو تربة شديدة التحمل أو أكثر ملاءمة للعب. يمكنك أيضًا التفكير فيما إذا كنت تريد حديقة مغطاة بالكامل أو إذا كنت ترغب في البدء بعملية زراعة جزئية. اختيار التربة المناسبة لبيئتك واحتياجات تنسيق الحدائق الخاصة بك، وإنشاء نظام ري فعال، إذا لزم الأمر، وفهم مناطق النباتات المحلية سيكون أيضًا من الاعتبارات المهمة لتجميل حديقتك.
بالطبع، يمكن أن يكون هناك بعض الجوانب السلبية التي يجب مراعاتها قبل زراعة حديقتك. في حين أن هناك الكثير من الفوائد لهذه المروج، مثل الحاجة إلى صيانة أقل أو الاستفادة من الحياة البرية المحلية والملقحات، إلا أن العيوب قد تؤثر على ما إذا كانت زراعة نباتات الزينة تستحق العناء بالنسبة لك. على سبيل المثال، اعتمادًا على موقعك والحالة الحالية لحديقتك، يمكن أن تكون عملية زراعة النباتات استثمارًا مكلفًا مقدمًا. إذا كان عليك إعادة تصميم المناظر الطبيعية بالكامل، فقد يكون العرض التوضيحي وإعادة الزرع باهظ الثمن ويستغرق وقتًا طويلاً.