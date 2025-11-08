تخلص من براميل المطر ذات المظهر الصناعي للحصول على بديل أنيق مع هذا التصميم الرائع

تعد براميل المطر وسيلة فعالة لإدارة المياه في الممتلكات الخاصة بك والحفاظ عليها، ولكن التطبيق العملي لها غالبًا ما يعني أنها تبدو صناعية ومهترئة وغير جذابة بشكل عام في معظم الأوقات. يمكن لبرميل المطر أن يقلل من الجريان السطحي وحركة الملوثات والتآكل والفيضانات. كما أنه يساعدك على توفير مياه الشرب من خلال إعطائك مصدر مياه آخر للاستخدام الخارجي. هناك الكثير من الطرق الذكية لإعادة استخدام مياه الأمطار في منزلك وحديقتك. على سبيل المثال، مياه الأمطار، على وجه التحديد، مفيدة جدًا للنباتات. على الرغم من هذه الفوائد المثيرة للإعجاب، إذا كان المظهر الباهت لمعظم براميل المطر يمنعك من هذه الفكرة، فقد يكون تصميم براميل المطر الأنيقة الخاصة بك هو الحل الذي يتيح لك جني الفوائد مع الحفاظ على جاذبية ساحة منزلك.
يتضمن أحد تصميمات DIY التي يمكن أن ترفع مظهر برميل المطر اختيار برميل مطر أنيق، وإنشاء سطح مستو للبرميل، وبناء حامل خشبي، وتزيينه بشكل استراتيجي بالنباتات والصخور. ستعتمد المواد الدقيقة التي تحتاجها على الجمالية التي تريدها، ولكن الميزات الرئيسية ستكون برميل المطر، والحامل الخشبي، والقاعدة المطلية بالحجر الخزفي. بينما يمكنك استخدام المواد المتبقية لصنع حامل برميل المطر، تأكد من استخدام الخشب عالي الجودة والبقع، وقم بإقرانه ببرميل جميل وبلاطة حجرية لتحقيق المظهر الفاخر. ستحتاج أيضًا إلى الأسمنت للقاعدة والمعدات لإعادة توجيه تدفق المياه من ماسورة التصريف إلى برميل المطر.
التسوق لشراء برميل المطر وبناء قاعدتك
عند التسوق لشراء برميل المطر، تأكد من أنك تفهم جيدًا كمية الأمطار التي يهطلها منزلك، خاصة بالقرب من ماسورة التصريف في منزلك، حتى تحصل على الحجم الصحيح. بشكل عام، البراميل التي تحتوي على 50 إلى 90 جالونًا مناسبة لمعظم المنازل. بمجرد معرفة الحجم، يمكنك إلقاء نظرة على الجماليات. يمكن العثور على براميل المطر ذات التصميمات الجذابة في العديد من متاجر المنازل والحدائق بأقل من 200 دولار. برميل Good Ideas Impressions Palm سعة 50 جالونًا، والذي يكلف 168 دولارًا في Home Depot، وبرميل Algreen Athena سعة 80 جالونًا مقابل 189 دولارًا في شركة Tractor Supply Co. هما مجرد خيارين من بين العديد من الخيارات، لذلك يجب أن تكون قادرًا على العثور على واحد بالحجم والأسلوب الذي تريده.
بمجرد حصولك على البرميل الخاص بك، يمكنك البدء في تجميع كل شيء. ابدأ باختيار موقع بالقرب من ماسورة التصريف في منزلك لوضع برميل المطر الخاص بك. قم بتمييز المنطقة لمسحها وتسويتها. قم بضغط التربة، وأضف طبقة من الحصى تليها طبقة من الرمل، ثم ضع القالب الخاص بك للصب. يجب أن يتطابق حجم النموذج وشكله مع بلاطة البورسلين الخاصة بك حتى تتمكن اللوحة من تغطيتها بالكامل. تحقق مرة أخرى من أن كل شيء مستوي، ثم قم بصب الخرسانة. بمجرد أن يتماسك، قم بإزالة الإطار الخشبي ثم قم بتوزيع الأسمنت في الأعلى لتأمين لوح البورسلين وإكمال القاعدة. اضبط أي صخرة أو نشارة حول القاعدة لجعلها تبدو أكثر اكتمالًا. بعد ذلك، سوف تقوم ببناء الحامل الخشبي ومن ثم تجميع كل شيء.
كيف تصنع بنفسك إعدادًا جميلاً لبرميل المطر
اعتمادًا على حجم البرميل، من المحتمل أن يزن ما بين 400 و750 رطلاً عند امتلائه، لذا من المهم بناء حامل قوي ومتين. قم بقص أربع قطع 4 × 4 إلى ارتفاع الحامل المطلوب لتكون بمثابة الأرجل. خذ ساقين وقم بتوصيلهما بقطع 2×4 في الجزء العلوي من خارج الساقين. كرر العملية مع الرجلين الأخريين، ثم ثبت القطعتين بـ 2×4 أخرى بحيث يكون هناك مستطيل أو مربع حول الجزء العلوي من الساقين. قم بإنهائه بإضافة قطع من ألواح السطح إلى الأعلى أو قطعة صلبة من الخشب للحصول على مظهر أكثر مصقولًا. قم بطلاء الخشب أو صبغه إذا أردت ثم ضعه فوق القاعدة.
اتبع توجيهات برميل المطر الخاص بك لوضعه أعلى الحامل. ضع نباتًا أو نباتًا صناعيًا أعلى برميل المطر وعلبة سقي لطيفة في أدنى حنفية لجعلها تبدو أكثر تنظيمًا، وبعد ذلك سيكون برميل المطر الخاص بك جاهزًا للاستخدام. فقط تأكد من تجنب الأخطاء الشائعة عند استخدام برميل المطر والحفاظ عليه بشكل صحيح. يتضمن ذلك فصل برميل المطر ونقله إلى الداخل خلال فصل الشتاء، وفتح الحنفيات إذا كنت ستبتعد عنه لفترة من الوقت لمنع الفيضانات، وتنظيف البرميل وماسورة التصريف عدة مرات سنويًا لتقليل البعوض والفوضى. هذه الخطوات ستجعل برميلك يبدو جميلاً لفترة أطول.