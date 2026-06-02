تخلص من تخطيطات بلاط الطوب عالية الصيانة باستخدام بديل أكثر أناقة وأسهل في التنظيف

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

هناك قول مأثور مفاده أنه إذا أتى العمل الجاد بثماره، فسيمتلك الحمار المزرعة. إنها حقيقة بديهية تفسر الكثير، بما في ذلك لماذا لا يتعين على بعض مواد البناء أن تعمل بجد مثل غيرها لتحقيق تأثير رائع مماثل. لسوء الحظ، عندما نستخدم هذا التشبيه لشرح سبب وجود بديل أفضل لتخطيطات بلاط الطوب عالية الصيانة في التصميم الداخلي، فإننا نخطئ! مع الطوب، نعمل بجهد أكبر مما يتعين علينا لتحقيق النتائج التي نريدها عندما نتمكن من اختيار بلاط مستطيل مستقيم ومكدس يوفر الدفء والأناقة بينما يكون أيضًا أكثر أناقة وأسهل في التنظيف.

هناك الكثير مما ستحبه في جدار من البلاط ذو مظهر من الطوب. إنه يجعل المنزل يشعر بالدفء، ويكفي مجرد جزء من الجدار المميز لرفع الغرفة وإنشاء نقطة محورية. يتميز الطوب أيضًا بالمتانة العالية، لذا يمكنك الحصول على الملمس دون القلق كثيرًا بشأن كيفية صموده بمرور الوقت. ومع ذلك، فإن الجوانب السلبية حادة بنفس القدر. مع الوجه الخشن وخطوط الجص العميقة، يشتهر بلاط الطوب بأنه يتسخ بسرعة ويتطلب المزيد من الشحوم للتنظيف.

عندما تحدث House Digest إلى خبير التصميم Craig Gritzen حول تخطيطات البلاط المكدسة التي تتجه لعام 2026، قال ذلك بوضوح، “إنها توفر بديلاً نظيفًا لتخطيطات الطوب، مما يساعد على أن تبدو المساحة أكثر بساطة وتعمدًا. يتيح لك تكديس البلاط في اتجاهات مختلفة وبأنسجة مختلفة تخصيص مظهر مساحتك.”