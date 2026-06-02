تخلص من تخطيطات بلاط الطوب عالية الصيانة باستخدام بديل أكثر أناقة وأسهل في التنظيف

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
هناك قول مأثور مفاده أنه إذا أتى العمل الجاد بثماره، فسيمتلك الحمار المزرعة. إنها حقيقة بديهية تفسر الكثير، بما في ذلك لماذا لا يتعين على بعض مواد البناء أن تعمل بجد مثل غيرها لتحقيق تأثير رائع مماثل. لسوء الحظ، عندما نستخدم هذا التشبيه لشرح سبب وجود بديل أفضل لتخطيطات بلاط الطوب عالية الصيانة في التصميم الداخلي، فإننا نخطئ! مع الطوب، نعمل بجهد أكبر مما يتعين علينا لتحقيق النتائج التي نريدها عندما نتمكن من اختيار بلاط مستطيل مستقيم ومكدس يوفر الدفء والأناقة بينما يكون أيضًا أكثر أناقة وأسهل في التنظيف.
هناك الكثير مما ستحبه في جدار من البلاط ذو مظهر من الطوب. إنه يجعل المنزل يشعر بالدفء، ويكفي مجرد جزء من الجدار المميز لرفع الغرفة وإنشاء نقطة محورية. يتميز الطوب أيضًا بالمتانة العالية، لذا يمكنك الحصول على الملمس دون القلق كثيرًا بشأن كيفية صموده بمرور الوقت. ومع ذلك، فإن الجوانب السلبية حادة بنفس القدر. مع الوجه الخشن وخطوط الجص العميقة، يشتهر بلاط الطوب بأنه يتسخ بسرعة ويتطلب المزيد من الشحوم للتنظيف.
عندما تحدث House Digest إلى خبير التصميم Craig Gritzen حول تخطيطات البلاط المكدسة التي تتجه لعام 2026، قال ذلك بوضوح، “إنها توفر بديلاً نظيفًا لتخطيطات الطوب، مما يساعد على أن تبدو المساحة أكثر بساطة وتعمدًا. يتيح لك تكديس البلاط في اتجاهات مختلفة وبأنسجة مختلفة تخصيص مظهر مساحتك.”
لماذا يعد تكديس البلاط المستطيل أكثر حداثة وأنيقًا من الطوب التقليدي
هناك عدة أسباب تجعل البلاط المستطيل المكدس بديلاً أفضل للطوب. إنها أكثر حداثة، وتخلق سطحًا مسطحًا، ويمكنها حتى تغيير كيفية إدراكنا لأبعاد الغرفة. غالبًا ما يتم استخدام بلاط الطوب المثبت بنمط الأوفست التقليدي في التصميم الداخلي الحديث، لكنه لا يُقرأ دائمًا على أنه حديث. في الواقع، يعد الطوب سطحًا نهائيًا شائعًا تم استخدامه لعدة قرون في الداخل والخارج، لذلك يُنظر إليه على أنه كلاسيكي أو خالد.
من ناحية أخرى، البلاط المكدس يبدو أكثر حداثة وأنيقة. عندما تستخدم تخطيطًا مستقيمًا للبلاط، يمكنك تحقيق تشطيب مسطح نظرًا لوجود عدد أقل من الشفاه، وهو التفاوت الطفيف حيث يكون أحد البلاط أعلى شعرة من الآخر. من المرجح أن تؤدي أنماط البلاط الأوفست أو الجارية، وهي تخطيطات الطوب الكلاسيكية، إلى تشطيب غير متساوٍ ليس أنيقًا أو بسيطًا.
مع البلاط المستطيل المكدس، يمكنك الحصول على نفس الجمالية الخطية المنظمة التي يوفرها الطوب، ولكن بدون اللمسات النهائية الخشنة. ولكن إذا كنت لا تزال عالقًا في اختيار أفضل تخطيط بين المستقيم أو المتدرج، يشير Gritzen إلى سبب آخر لاستخدام البلاط المكدس فوق تثبيت مجموعة من الطوب. يمكن للبلاط المكدس عموديًا أن يجعل الجدار يبدو أطول، مما يجعله خيارًا رائعًا لإضافة ارتفاع بصري في الحمامات والحمامات. وإذا قمت بقلبها في الاتجاه الآخر، يمكن للبلاط الأفقي المكدس أن يوسع الغرفة.
تثبيت تخطيط بلاط مستطيل مكدس للحصول على مظهر مخصص
إذا كنت تحب المظهر المرئي للطوب ولكنك لا تحب الصيانة التي تأتي معه، فإن تثبيت تخطيط بلاط مستطيل مكدس يعد طريقة رائعة لتحقيق مظهر مخصص. أحد أفضل أنماط البلاط التي يمكنك تجربتها في مطبخك وحمامك، يتم استخدام البلاط المستطيل المكدس للبلاطات الخلفية وجدران الدش والألواح الخشبية. إنها مناسبة لكل شيء بدءًا من المساحات الصغيرة مثل جدران غرف المساحيق وحتى محيط المدفأة وغرف الغسيل.
مع البلاط المكدس، يمكنك الحصول على نفس الشعور المنزلي الذي يوفره الطوب، خاصة إذا كنت تميل إلى تشطيب غير لامع أو محكم، والذي، وفقًا لخبير التصميم كريج جريتزن، سيكون أكثر شعبية في عام 2026 من البلاط اللامع. حافظ على الملمس الدقيق إذا كنت تحاول الابتعاد عن السطح الذي يصعب تنظيفه والاتجاه نحو سطح أكثر حداثة.
بمجرد اختيار مادة البلاط والتخطيط، لا يزال لديك الكثير من خيارات التصميم التي يمكنك القيام بها عند تثبيت البلاط المستطيل المكدس بشكل مستقيم. للحصول على مظهر سلس وبسيط، قم بمطابقة الجص. عند استخدام الجص المتباين، فإنه يحدد كل بلاطة ويخلق تأثيرًا خطيًا أقوى. يمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كنت تستخدم التأثير الخطي للبلاط لتغيير نسب الغرفة، كما أنه يوفر جمالية فريدة من نوعها في حد ذاته.