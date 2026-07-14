تخلص من حامل المناشف: حوّل قطعة أساسية في غرفة النوم إلى حل تخزين يمكنك صنعه بنفسك ويبدو رائعًا

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إذا كان نظام حامل مناشف الحمام الخاص بك لا يعمل، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في حل مختلف، وهو الحل الذي يمكنك القيام به بنفسك باستخدام قطعة أساسية في غرفة النوم. إنه خارج الصندوق قليلاً، لكنه يجعل شيئًا قديمًا مفيدًا مرة أخرى: يقوم هذا DIY بتحويل إطار سرير خشبي قديم إلى رف مناشف مثبت على الحائط.

على وجه التحديد، تقوم أداة DIY هذه بإعادة تدوير اللوح الأمامي من سرير خشبي (على الرغم من أن لوح القدم يمكن أن يعمل أيضًا). ما يمكنك فعله باللوح الأمامي الخاص بك يعتمد على تصميمه. هل بها مغزل أم أنها قطعة صلبة؟ إذا كان صلبًا، فلا بأس، ويمنحك في الواقع مساحة كبيرة مسطحة للعمل بها، حيث يمكنك حتى استخدام شرائط لاصقة مع واحدة. بالنسبة لأي نوع من اللوح الأمامي، يمكنك إضافة خطافات أو أوتاد، أو حتى رف. يحتوي تصميم المغزل على خيار إضافي لربط الشماعات حول القضبان. وفي كلتا الحالتين، توفر هذه الطريقة اليدوية طريقة أكثر روعة لتخزين وتعليق المناشف الخاصة بك!

ولكن قبل الخطافات أو الأوتاد أو السلال، عليك أولاً قياس مساحة الحائط لديك. هل يمكن أن يصلح اللوح الأمامي؟ لإعطائك فكرة، يبلغ عرض اللوح الأمامي المزدوج 41 بوصة، في حين يبلغ عرض اللوح الأمامي بالحجم الكامل 56 بوصة. يبلغ عرض الملكة 62 بوصة، ويبلغ عرض الملك 80 بوصة. إذا كانت كل هذه الأشياء تبدو كبيرة جدًا، فإن الشيء الذي يمكن أن ينجح، حتى بالنسبة للحمامات الصغيرة، هو إعادة استخدام سرير أطفال قديم إذا كان لديك سرير أطفال يفوقه. يبلغ عرض (أو عمق) معظم أسرة الأطفال 26 بوصة حتى 32 بوصة. (من المؤكد أن سرير الطفل يحتوي على مغازل أيضًا.)