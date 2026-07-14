تخلص من حامل المناشف: حوّل قطعة أساسية في غرفة النوم إلى حل تخزين يمكنك صنعه بنفسك ويبدو رائعًا

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إذا كان نظام حامل مناشف الحمام الخاص بك لا يعمل، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في حل مختلف، وهو الحل الذي يمكنك القيام به بنفسك باستخدام قطعة أساسية في غرفة النوم. إنه خارج الصندوق قليلاً، لكنه يجعل شيئًا قديمًا مفيدًا مرة أخرى: يقوم هذا DIY بتحويل إطار سرير خشبي قديم إلى رف مناشف مثبت على الحائط.
على وجه التحديد، تقوم أداة DIY هذه بإعادة تدوير اللوح الأمامي من سرير خشبي (على الرغم من أن لوح القدم يمكن أن يعمل أيضًا). ما يمكنك فعله باللوح الأمامي الخاص بك يعتمد على تصميمه. هل بها مغزل أم أنها قطعة صلبة؟ إذا كان صلبًا، فلا بأس، ويمنحك في الواقع مساحة كبيرة مسطحة للعمل بها، حيث يمكنك حتى استخدام شرائط لاصقة مع واحدة. بالنسبة لأي نوع من اللوح الأمامي، يمكنك إضافة خطافات أو أوتاد، أو حتى رف. يحتوي تصميم المغزل على خيار إضافي لربط الشماعات حول القضبان. وفي كلتا الحالتين، توفر هذه الطريقة اليدوية طريقة أكثر روعة لتخزين وتعليق المناشف الخاصة بك!
ولكن قبل الخطافات أو الأوتاد أو السلال، عليك أولاً قياس مساحة الحائط لديك. هل يمكن أن يصلح اللوح الأمامي؟ لإعطائك فكرة، يبلغ عرض اللوح الأمامي المزدوج 41 بوصة، في حين يبلغ عرض اللوح الأمامي بالحجم الكامل 56 بوصة. يبلغ عرض الملكة 62 بوصة، ويبلغ عرض الملك 80 بوصة. إذا كانت كل هذه الأشياء تبدو كبيرة جدًا، فإن الشيء الذي يمكن أن ينجح، حتى بالنسبة للحمامات الصغيرة، هو إعادة استخدام سرير أطفال قديم إذا كان لديك سرير أطفال يفوقه. يبلغ عرض (أو عمق) معظم أسرة الأطفال 26 بوصة حتى 32 بوصة. (من المؤكد أن سرير الطفل يحتوي على مغازل أيضًا.)
كيفية تحويل هيكل السرير إلى رف مناشف الحمام
بصرف النظر عن اللوح الأمامي (أو لوح القدم)، كل ما تحتاجه للتعامل مع هذه الطريقة الفريدة لتخزين مناشف الحمام الخاصة بك هو مثقاب ومكتشف مسامير. أيضًا، بالنسبة للوح الرأس نفسه، إذا لم يكن لديك واحدًا في منزلك يمكنك استخدامه، فيمكنك دائمًا معرفة ما إذا كانت متاجر التوفير المحلية لديك قد تبرعت بأي شيء.
بمجرد حصولك على اللوح الأمامي الخاص بك (إما عن طريق فصله عن إطار السرير، أو عن طريق توفيره)، فقد حان الوقت لتحويله إلى رف للمناشف. قبل تعليقها، يجب عليك تخصيصها بالطريقة التي تريدها، مثل إضافة شماعات من نوع ما، والعمل مع أي من المناطق المسطحة. يمكنك استخدام شرائط لاصقة مع خطافات مفيدة، على سبيل المثال؛ حتى سعة 5 أرطال يمكن أن تناسب المناشف.
أو يمكنك ثقب الخطافات مباشرة في الإطار إذا كنت تريد مظهرًا أو لونًا محددًا. على سبيل المثال، خطافات الحائط HÖGAFFEL من ايكيا (4.99 دولارًا لثلاثة دولارات) صغيرة وتتميز بلمسة نهائية سوداء غير لامعة، في حين أن خطافات BÄNGBULA (أيضًا 4.99 دولارًا لثلاثة دولارات) تخفي البراغي وتأتي بثلاثة ألوان محايدة. فكرة أخرى هي استخدام الشماعات التي يتم تعليقها على الباب. اعتمادًا على سمك اللوح الأمامي الخاص بك، فإن بعض الشماعات المثبتة على الباب، مثل تصميم WEBI ذو الستة خطافات (24.99 دولارًا)، تناسب الأبواب التي يبلغ سمكها 1 بوصة.
أما بالنسبة للتعليق، نظرًا لأنه ثقيل، تأكد من ثقبه في مسمار حائط واحد على الأقل، ولكن من الأفضل أن تقوم بثقبين. تكون الأزرار متباعدة إما بمسافة 16 بوصة أو 24 بوصة. إذا كنت تستخدم مثبتًا للحائط، فتأكد من أنه يحتوي على تصنيف الوزن الصحيح لتثبيت رف المناشف القديم الجديد الذي تحول إلى لوح رأسي بشكل آمن على الحائط.