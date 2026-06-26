تخلص من حمامات الطيور التقليدية: 4 من أفضل بدائل أمازون في عام 2026 (حتى الآن)

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
يمكن أن تساعد إضافة مصدر للمياه في جذب مجموعة متنوعة من الطيور إلى حديقتك. توفر الحمامات لأصدقائنا المسافرين مكانًا لشطف أي أوساخ أو طفيليات جمعوها أثناء رحلاتهم، وإعادة ترطيب أنفسهم، وتهدئة أعصابهم. نظرًا لأن حمامات الطيور تخدم العديد من الوظائف المهمة، فإن وجود حمام يتم صيانته جيدًا ومملوء بالماء بدرجة حرارة مناسبة ويقع في منطقة ذات حركة مرور منخفضة يعد طريقة رائعة لإبقاء زوار الطيور يعودون طوال العام. قم بإقرانها مع زهور ذاتية البذر لجلب الطيور إلى حديقتك بأعداد كبيرة.
ومع ذلك، فإن حمامات الطيور التقليدية لا تعمل في كل حديقة. في حين أن الوعاء الكبير يمكن أن يكون إضافة مفيدة لأولئك الذين لديهم مساحة كبيرة، إلا أنه لا ينعم الجميع بملكية كبيرة. واحدة من أفضل الطرق لتحقيق أقصى استفادة من الفناء الخلفي الصغير هي الاستثمار في العناصر التي يمكنها القيام بمهمة مزدوجة – بما في ذلك حمامات الطيور متعددة الوظائف. عند دمجه مع وحدة تغذية أو مصدر للضوء، أو حتى تزيينه ببساطة بديكور لطيف، فإن حمام الطيور الخاص بك يخدمك أنت والحياة البرية التي تزور حديقتك دون أن تشغل مساحة كبيرة.
من السهل التمسك بحمام الطيور التقليدي المصمم على شكل قاعدة، لكنه أيضًا ممل بعض الشيء. على الرغم من أنه لا يوجد شيء خاطئ في هذا التصميم الكلاسيكي، إلا أنك ستجد العديد من الخيارات الأخرى بمجرد أن تبدأ في البحث. لقد قمنا بتجميع بعض من المفضلة لدينا لتبدأ في بحثك. سواء كنت تبحث عن بديل لجميع الأوعية البسيطة المتوفرة أو كنت بحاجة إلى تحقيق أقصى استفادة من البصمة المحدودة، فمن المؤكد أنك ستجد شيئًا يناسبك.
حمام طيور صغير على شكل طبق مثالي للشرفة أو الشرفة أو الفناء أو السطح
لا أحد يرغب في نقل وعاء خرساني ضخم إلى شرفة شقته، وليس لدى كل منزل مساحة كافية في الهواء الطلق لتبرير تركيب حوض استحمام كبير للطيور. إذا كنت في وضع مماثل، فقد يكون حمام الطيور السيراميكي من باكايويو هو الحل لمشاكلك. بدلًا من أن يكون حمام الطيور مرتفعًا عن الأرض، فهو في الأساس مجرد طبق عميق ذو قاع مسطح يمكنك وضعه على أي سطح عريض ومستوي. ضعه على سطح الطاولة، أو درابزين عريض، أو حتى على الأرض لتوفير حوض سباحة مريح ومنعش من المياه العذبة لزيارة الطيور. إذا كان المكان الأصلي الذي اخترته صاخبًا أو تحت أشعة الشمس الكاملة، يمكنك بسهولة نقل حمام الطيور خفيف الوزن هذا إلى مكان أكثر ضيافة. بالإضافة إلى ذلك، من السهل تغيير الإعداد مع تغير الفصول.
على موقع أمازون، يتمتع حمام الطيور الريفي هذا بتقييم عالمي متوسط 4.4 نجوم عبر أكثر من 200 تقييم. يُعجب العملاء بجودة الحمام، مشيرين إلى أنه مصنوع من السيراميك الصلب والثقيل الذي لا يتعرض للتقطيع أو التشقق، حتى مع تقلب درجات الحرارة. في حين أن المراجعات السلبية نادرة، فإن التفاصيل الأكثر إثارة للقلق تتضمن مشكلات تتعلق بالنافورة الشمسية – وهي ميزة إضافية متوفرة فقط مع أحد الحمامات الثلاثة المدرجة في قائمة المنتجات. خلاف ذلك، فإن غالبية المشترين سعداء للغاية بعملية الشراء. بالإضافة إلى ذلك، بسعر 32 دولارًا فقط، يعد حمام الطيور هذا بديلاً ميسور التكلفة للعديد من الخيارات المتاحة في متاجر تحسين المنزل ومراكز الحدائق.
حمام الطيور الذي سيضيء سرير الحديقة
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن طريقة لإضاءة المساحات الخارجية دون متاعب الأضواء السلكية، فإن حمام الطيور الخارجي بالطاقة الشمسية من Best Choice Products مقابل 55 دولارًا تقريبًا يعد بديلاً رائعًا. إن مظهر حمام الطيور في حد ذاته ليس شيئًا يستحق الكتابة عنه – فهو عبارة عن وعاء بسيط على قاعدة يبلغ طولها 42 بوصة – ولكنه يحتوي على ميزتين تميزه عن الحمامات الأخرى. في الجزء العلوي من المنتج، يبرز بشكل مستقيم من منتصف الوعاء فانوس يعمل بالطاقة الشمسية. وفي القاعدة، حيث يلتقي عمود الحمام بالأرض، يوجد زارع دائري. المنتج بأكمله مصنوع من الراتنج ويمكنك الاختيار من بين واحد من خمسة ألوان – البرونزي، الأزرق، الأخضر، الرمادي، أو الأسود – التي تتناسب بشكل أفضل مع لوحة التصميم الخارجي الخاصة بك.
يحظى هذا المنتج بشعبية كبيرة لدى المتسوقين على أمازون، حيث حصل على تقييم عالمي 4.2 نجمة عبر أكثر من 3000 تقييم. اعترض عدد قليل من العملاء على حقيقة أن حوض الاستحمام مصنوع من مادة الراتنج، مشيرين إلى أنه يبدو رخيصًا أو يسقط بسهولة. ومع ذلك، رأى آخرون أن المادة احترافية، حيث ذكروا أن الراتينج يصمد جيدًا للعناصر عندما يتم وزنه بشكل مناسب وسهل التنظيف. شكوى شائعة أخرى من المشترين هي أن ضوء الشمس لم يكن ساطعًا جدًا، حتى بعد شحنه طوال اليوم. إذا كنت تبحث عن حمام طيور خفيف الوزن يوفر إضاءة بسيطة في الفناء الخلفي لمزيد من الأجواء بدلاً من الإضاءة الساطعة، فقد يكون هذا المنتج المثالي. بعد كل شيء، الإضاءة الخارجية الخافتة هي الخيار الأكثر أمانا للطيور المهاجرة على أي حال.
حوض استحمام معدني للطيور يمكن استخدامه كمحطة تغذية
يعد Dreamysoul Metal Bird Bath الموجود على أمازون حمامًا آخر متعدد الوظائف للطيور. في هذه الحالة، فهو بمثابة محطة توقف شاملة لأي أصدقاء طيران زائرين. بدلاً من مجرد تزويد الطيور بالمياه العذبة للغسيل والشرب، يتضمن هذا الحمام أيضًا وحدة تغذية شبكية صغيرة. إنه متصل بحافة الوعاء وهو مصمم ليتم ملؤه بسهولة ببذور الطيور. يعد منتج حمام الطيور ووحدة التغذية أيضًا أحد أكثر الخيارات بأسعار معقولة، خاصة بالنظر إلى أنه مصنوع بالكامل من المعدن المطلي بطبقة نهائية واقية لمنع الصدأ. يتم بيعه حاليًا بسعر 26 دولارًا تقريبًا – مع خصومات أكبر لأعضاء Prime.
ومع ذلك، هذا المنتج لديه بعض السلبيات. يتمتع بمتوسط تصنيف عالمي يبلغ 4 نجوم فقط من أصل 5 عبر ما يزيد قليلاً عن 180 تقييمًا، وهو أدنى تصنيف بين المنتجات الموجودة في هذه القائمة. تناقش معظم المراجعات السلبية حقيقة أن المعدن رقيق والقاعدة واهية والوعاء ضحل جدًا. ومع ذلك، يزعم عملاء آخرون أن التذبذب يمثل مشكلة في التثبيت. صرح أحد مراجعي أمازون، RSB: “في الواقع كان جيدًا جدًا، بغض النظر عن تعليقات بعض المشترين. المفتاح هو تبليل الأرض المسطحة بغزارة ثم إدخال الشوكات بحيث تكون متسطحة تمامًا مع الأرض. لا توجد مشكلات تتعلق بالثبات!” إذا كنت على استعداد لتحمل المخاطر – أو ربما تعزيز الحمام ببعض الأوتاد المثبتة في الأرض عند القاعدة – فإن هذا الحمام المركب والمغذي يمكن أن يوفر لك الكثير من المال في إعداد مراقبة الطيور في الفناء الخلفي الخاص بك.
حمام طيور أنيق يضيف أجواء مريحة إلى منطقة المعيشة الخارجية الخاصة بك
لا تستمتع جميع الطيور بالمياه الراكدة، فالطيور الطنانة، على سبيل المثال، تفضل المياه المتحركة. أحواض استحمام الطيور النموذجية عميقة جدًا بحيث لا يمكن تناثرها دون أن تتعرض للنقع بشكل خطير. قد تكون النافورة الشمسية Sac Smarten Arts الموجودة على أمازون هي الحل الذي تحتاجه لإبقاء كل طائر يزور حديقتك سعيدًا. المنتج مصنوع من مادة الراتنج التي تشبه الحجر الطبيعي – ويمكن دمجها بسهولة في الحديقة بينما تضفي أجواء الزن. يعد صوت فقاعات الماء بمثابة مكافأة للبشر القريبين. من منا لا يحب صوت النافورة المتتالية بلطف؟
تحتاج إلى وضع هذه النافورة الشمسية في وعاء من الماء حتى تعمل، ولكن تفاصيل الإعداد متروكة لك تمامًا. يمكنك، على سبيل المثال، إقرانه بحوض استحمام بسيط للطيور. أو قم بإضافته إلى حمام الطيور المعدني Dreamysoul المزين بالمغذي في هذه القائمة، لإنشاء مركز خدمة متكامل للطيور. إذا كنت في متناول يديك، فهناك الكثير من الطرق لصنع حمام طيور ساحر يمكنك صنعه بنفسك وهو مناسب تمامًا لهذا المنتج. طالما أن عرضه أكبر من 7⅘ بوصة وقادر على استيعاب بضع بوصات من الماء، يمكنك استخدام أي شيء تقريبًا كوعاء.
تعتبر التقييمات الخاصة بهذه النافورة الشمسية إيجابية بشكل عام، ولديها متوسط تقييم عالمي 4.1 من أصل 5 نجوم عبر حوالي 135 تقييمًا. أفاد العملاء غير الراضين أن الألواح الشمسية تعرضت للتلف بعد بضعة أشهر من الاستخدام ولا تعمل إلا في ضوء الشمس المباشر. ومع ذلك، فإن العديد من المشترين سعداء بالمنتج، ويشيدون بالنافورة باعتبارها مكانًا جيدًا لجثم الطيور الزائرة. ويكلف حوالي 27 دولارا للبيع.