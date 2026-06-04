تخلص من حمام الطيور القياسي: لدى أمازون حل جميل لتوفير المياه

إذا كنت تتساءل عما إذا كان يجب عليك تجربة تصميم آخر لحمام الطيور في حديقتك، فالإجابة هي نعم دائمًا. ففي نهاية المطاف، لماذا لا يتوفر لأصدقائك ذوي الريش أماكن كافية للاستحمام والترطيب؟ ولكن بدلاً من دفع ميزانيتك إلى الحد الأقصى للتصميم الحجري أو المعدني، فكر في اتباع نهج مختلف. يتوفر حمام الطيور العتيق هذا في الهواء الطلق من Mumtop على Amazon بأقل من 30 دولارًا ويحتوي على طلاء من الراتنج يمنحه مظهر حمام عتيق متقلب التقطته من متجر التوفير – ولكن مقابل جزء بسيط من سعر النحاس المؤكسد أو قطعة برونزية. تشير بعض مراجعات العملاء إلى وجود اختلافات في اللون أو الرقائق في الراتنج بعد التنظيف، لكن معظمها يسلط الضوء على أنه جيد بالنسبة للسعر. استخدمي قطعة قماش لطيفة أو إسفنجة مع محلول الماء والخل المقطر عند تنظيف حوض الاستحمام للحفاظ على مظهره الأصلي دون إزالة اللمسة النهائية عن طريق الخطأ.

يبلغ قطرها 11.8 بوصة، مما يجعلها مثالية للحدائق الصغيرة أو لطائر كبير واحد أو عدد قليل من الطيور الصغيرة للاستحمام في كل مرة. نظرًا لأنه على الجانب الأصغر (يبلغ عرض حمام الطيور المثالي أكبر من 11.8 بوصة)، فيجب استخدامه لتكملة مصادر المياه الأخرى في حديقتك. أحد ميزاته البارزة هو التصميم المزخرف في الأسفل، مما يساعد الطيور على تثبيت نفسها أثناء استمتاعها بالمياه. عند ملئه، انتبه إلى العمق. يجب أن يكون عمق المياه بوصتين فقط على الأكثر، حيث تفضل الطيور الصغيرة الظروف الضحلة. يمكنك دائمًا إضافة الحصى إلى الجوانب لمساعدتها على الشعور براحة أكبر. ومع ذلك، فإن حمام الطيور هذا بحد ذاته له حواف منحدرة بشكل مدروس. بهذه الطريقة، يمكن للطيور الصغيرة أن تشرب وتستحم حول الجوانب، بينما يمكن للطيور الأكبر حجمًا الاستفادة من العمق المركزي.