تخلص من رف الأطباق: يوجد أحد منتجات أمازون يبدو أنيقًا ويحافظ على أسطح العمل جافة

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يمكن أن تكون المساحة ثمينة في المطبخ، والمنطقة المحيطة بالحوض ليست استثناءً. يمكن أن تكون رفوف الأطباق مصدر إزعاج بمجرد قيامك بتكديس جميع الأطباق الخاصة بك في الأعلى، بالإضافة إلى أنها ليست الأكثر جمالية. بينما يمكنك أن تقول وداعًا لرفوف الأطباق المزدحمة باستخدام سجادات تجفيف الأطباق الحجرية، كبديل جمالي، هناك حل بسيط آخر يمكنك تجربته. توفر منصات تجفيف الأطباق المصنوعة من القماش، مثل Cuisinart Dish Drying Mat مقابل 19.99 دولارًا على Amazon، خيارًا ناعمًا لتجفيف الأطباق والأكواب والمزيد. هذه المجموعة الخاصة متوفرة بـ 11 لونًا مختلفًا، بما في ذلك الرمادي الداكن والمريمي والوردي والأسود. كما أنها تأتي بأنماط أنيقة وحديثة. تبلغ مساحة سطح كل سجادة 60.96 سم طولاً × 45.72 سم عرضًا، ولكن يمكن لف المادة أو طيها بشكل مسطح عند عدم الاستخدام.

يمكن لأداة تجفيف فعالة مثل هذه أن تكون بمثابة استراتيجية تنظيف لجعل غسل الأطباق أقل صعوبة. لامتصاص الماء من الأطباق المبللة، هذه السجادة مصنوعة من ألياف دقيقة فائقة الامتصاص. تساعد الطبقة الشبكية الموجودة على الجزء الخلفي من المنتج على تدفق الهواء لتشجيع التجفيف السريع. يمكن غسل القماش في الغسالة ولا يفقد شكله بسبب التصميم المبطن. كما لاحظ أحد المراجعين، “الجودة رائعة حقًا، وتشعر الحصيرة بالمتانة بينما تظل ناعمة بدرجة كافية لحماية الأطباق والأكواب.” وأوضح عميل آخر أن هذه الحصائر كانت رائعة، حيث لم يكن لديهم مساحة كافية في مطبخهم لتخزين الرف. في حين أن سجادات تجفيف الأطباق هذه قد تساعد في الحفاظ على أسطح العمل الخاصة بك جافة، فمن المهم اتباع الخطوات للحفاظ عليها بشكل صحي.