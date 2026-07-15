تخلص من شفاطات المطبخ التقليدية: جرب هذا العالم القديم لإضافة مساحة تخزين إلى مطبخك

تخدم الشفاطات التقليدية غرضًا مهمًا للغاية في المطبخ، لكن التصميم المكشوف يمكن أن يكون ضخمًا. في الواقع، تشغل شفاطات المطبخ في النهاية مساحة على الحائط تمنعك من الاستفادة الكاملة من المساحة الموجودة فوق الموقد، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة لتبسيط عملية الطهي. لحسن الحظ، هناك DIY من العالم القديم يضيف مساحة تخزين ويخفي قبح شفاطات المطبخ المكشوفة. يعد تثبيت ممر من الحجر الطبيعي طريقة بسيطة لإضفاء طابع ريفي على مطبخك مع إضافة مساحة تخزين إضافية للتوابل وكتب الطبخ والمزيد. ناهيك عن أن الحجر الطبيعي هو ميزة المطبخ المفضلة لدى كريستينا هاك والتي تهيمن على اتجاهات اليوم، حتى تتمكن من الحصول على أفضل ما في العالمين.

أفضل ما في الأمر هو أنك لا تحتاج إلى طوب حجري باهظ الثمن أو مقاولين لتحويل مطبخك إلى جنة حجرية مريحة لأحلامك. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام إطار خشبي يلتف حول الغطاء ويمكن استخدامه كإطار للرفوف. بعد ذلك، باستخدام بلاط الحجر الطبيعي، يمكنك بلاط الهيكل الجديد ليبدو وكأنه ممر حجري باهظ الثمن، كل ذلك بميزانية متواضعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع بسيط بما يكفي بحيث يمكنك تثبيته بنفسك، أو مع شريك مفيد.