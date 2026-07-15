تخلص من شفاطات المطبخ التقليدية: جرب هذا العالم القديم لإضافة مساحة تخزين إلى مطبخك

تخدم الشفاطات التقليدية غرضًا مهمًا للغاية في المطبخ، لكن التصميم المكشوف يمكن أن يكون ضخمًا. في الواقع، تشغل شفاطات المطبخ في النهاية مساحة على الحائط تمنعك من الاستفادة الكاملة من المساحة الموجودة فوق الموقد، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة لتبسيط عملية الطهي. لحسن الحظ، هناك DIY من العالم القديم يضيف مساحة تخزين ويخفي قبح شفاطات المطبخ المكشوفة. يعد تثبيت ممر من الحجر الطبيعي طريقة بسيطة لإضفاء طابع ريفي على مطبخك مع إضافة مساحة تخزين إضافية للتوابل وكتب الطبخ والمزيد. ناهيك عن أن الحجر الطبيعي هو ميزة المطبخ المفضلة لدى كريستينا هاك والتي تهيمن على اتجاهات اليوم، حتى تتمكن من الحصول على أفضل ما في العالمين.
أفضل ما في الأمر هو أنك لا تحتاج إلى طوب حجري باهظ الثمن أو مقاولين لتحويل مطبخك إلى جنة حجرية مريحة لأحلامك. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام إطار خشبي يلتف حول الغطاء ويمكن استخدامه كإطار للرفوف. بعد ذلك، باستخدام بلاط الحجر الطبيعي، يمكنك بلاط الهيكل الجديد ليبدو وكأنه ممر حجري باهظ الثمن، كل ذلك بميزانية متواضعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع بسيط بما يكفي بحيث يمكنك تثبيته بنفسك، أو مع شريك مفيد.
تأطير شفاط المطبخ بالبلاط بالحجر الطبيعي
لبناء ممر حجري لشفاط المطبخ الخاص بك، سيتعين عليك على الأرجح إزالة الغطاء الحالي وإعادة تثبيته بمجرد وضع الإطار الأولي في مكانه. التأطير هو الجزء الأكثر أهمية في المشروع. بلاط الحجر الطبيعي ثقيل. ناهيك عن أنك ستحتاج إلى رفوف ثابتة للزجاج أو الكتب. ابدأ بتصميم لا يأخذ في الاعتبار فقط إطار الغطاء والرفوف، ولكن أيضًا كيفية دعم الوزن. هناك خياران عامان لدمج الدعم الكافي في التصميم. يمكنك إما بناء القوس بحيث يكون مدعومًا بالعدادات ومثبتًا على الحائط، أو يمكنك تثبيته كهيكل معلق مثبت على الأزرار. في كلتا الحالتين، ستحتاج إلى استخدام أدوات تثبيت قوية، مثل البراغي المتأخرة، لتثبيت الإطار بمسامير الحائط.
قم بقياس الإطار بحيث يكون لديك مربعات مربعة أو مستطيلة على الجوانب والأعلى والأسفل. ثم تأكد من وجود صندوق خشبي لوضعه على الغطاء الجديد. أضف دعامات رأسية كل 24 بوصة للتأكد من أن الإطار قوي بما يكفي لتحمل الوزن. للحصول على مساحة تخزين إضافية، قم بإضافة رفوف على جوانب الإطار المقوس. عندما تقوم بتثبيت الإطار، فكر في استخدام الخدعة المعتمدة من Property Brothers للأرفف العائمة المعلقة بشكل مثالي باستخدام شريط الرسام لوضع علامة على الأزرار. لإنهاء القوس، استخدم قطعة من الخشب بزاوية قائمة على أحد الجانبين ومنحنى مقطوع على الجانب الآخر في كل زاوية. الخطوة الأخيرة في إعداد الإطار الخشبي للبلاط الحجري هي تثبيت لوح الأسمنت في مقدمة الإطار.
إضافة الحجارة إلى ممر DIY الخاص بالعالم القديم
بمجرد الانتهاء من الإطار، فقد حان الوقت لإنهاء المظهر النهائي بإضافة الحجارة. مع كل القياسات والرفع الثقيل الذي يتطلبه تركيب الإطار، قد يبدو أن إضافة الحجارة سيكون الجزء السهل، لكنه في الواقع قد يكون الأكثر صعوبة. ليس لأنه يتطلب جهدًا بدنيًا، ولكن لأن خلط الملاط بشكل خاطئ قد يصبح محبطًا ومكلفًا. من الأفضل إجراء بعض الأبحاث حول كيفية استخدام الملاط الرقيق لتثبيت الحجر والبلاط قبل البدء. قد يختلف الملاط الدقيق الذي تختاره اعتمادًا على المواد التي تختارها لبقية المشروع.
لتثبيت الحجر، سوف تحتاج إلى الفواصل وقذائف الهاون. امزج الملاط وفقًا لتعليمات العبوة حتى تحصل على قوام رطب يشبه زبدة الفول السوداني. ثم ضع طبقة رقيقة من الملاط على لوح الأسمنت. قم فورًا بتطبيق طبقة أكثر سمكًا على الجزء الخلفي من الحجر الذي تقوم بتثبيته. اضغط عليه بقوة على اللوحة في المكان الذي تريده بالضبط، من الأسفل إلى الأعلى. ثم قم بكشط أي ملاط زائد يمكن سحقه. قد تحتاج إلى إضافة لوح مؤقت إلى الأسفل لتثبيت الحجارة في مكانها أثناء التثبيت. ضع الفواصل وكرر العملية حتى يتم وضع جميع البلاط. بمجرد تثبيت الملاط والتأكد من ثبات الحجر، قم بإضافة الجص بين الحجارة. أخيرًا، أضف أي لمسات نهائية مثل حدود الخشب الملون أو الأرفف المطلية.