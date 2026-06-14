تخلص من صناديق سطح السفينة التقليدية: بديل ايكيا الذي سيضيف مساحة تخزين خارجية

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صناديق السطح عبارة عن حل تخزين قوي وبسيط في الفناء يتيح لك إخفاء كل الفوضى الخارجية، وإبقائها بعيدًا عن الفناء ولكن خارج المرآب. ومع ذلك، عادةً ما ينتهي بهم الأمر إلى أن يكونوا أشبه بفريزر صندوقي مع كل شيء محشور فيه. في كل مرة تحتاج فيها إلى إخراج شيء ما، عليك رفع الغطاء، والانحناء للأسفل، والبحث في الكومة الكبيرة من الأشياء حتى تصل إلى الشيء الذي تريده بالفعل، والذي غالبًا ما يتبين أنه في القاع. سرعان ما تصبح صناديق سطح السفينة التقليدية أرضًا فوضوية وغير منظمة للنفايات التي تغلق الغطاء عليها وتحاول ألا تفكر فيها.
خزانة ايكيا KOLBJÖRN تحل هذه المشكلة. هذه الخزانة الداخلية والخارجية مصنوعة من الفولاذ المطلي بالمسحوق وتتميز ببابين قابلين للقفل للحفاظ على أمان بضائعك. لها مساحة صغيرة، ولكنها تتيح لك أن تكون أكثر تنظيمًا وتستفيد من المساحة الرأسية على الحائط والتي عادة ما تكون مهدرة. يعد اختيار الخزانة بدلاً من صندوق السطح التقليدي خطة ذكية، لأنها تتيح لك الاحتفاظ بكل شيء على مرأى من الجميع ويمكن الوصول إليه بسهولة. عندما تفتح الأبواب، لن يكون هناك حاجة إلى غربلة الأشياء المتراكمة على مدار عام كامل للعثور على عنصر واحد صغير فقط. تتيح لك الرفوف إنشاء مناطق منفصلة للعناصر المختلفة، خاصة إذا كنت تستخدم السلال أو المقسمات.
تتميز خزانة KOLBJÖRN الداخلية/الخارجية من ايكيا بالقوة والعملية
يعد KOLBJÖRN خيارًا جميلًا للتخزين في الفناء الخارجي وهو فسيح إلى حد ما حيث يبلغ عرضه حوالي 32 بوصة وعمقه 14 بوصة وطوله 32 بوصة. يوجد في الداخل رف قابل للتعديل يمكنه دعم ما يصل إلى 66 رطلاً من الأدوات والإمدادات وأي شيء آخر تقوم بتخزينه. تظل أبواب الخزانة مغلقة بمزلاج مغناطيسي يسهل تشغيله. الخزانة مصنوعة من الفولاذ المجلفن مع طلاء مسحوق بوليستر، لذا فهي مقاومة للصدأ ومن السهل مسحها بالماء فقط والقليل من صابون الأطباق. قد يلتقط القليل من الأوساخ أثناء تواجده بالخارج، لأن لونه شاحب إلى حد ما، لكن من السهل تنظيفه. الأرجل قابلة للتعديل، لذا يمكنك وضعها بشكل مستوي حتى على الأسطح غير المستوية.
إذا كنت تفضل عدم تركه مكشوفًا خلال الشتاء، فإن KOLBJÖRN يبدو ذكيًا بدرجة كافية بحيث يمكنك إدخاله إلى الداخل ووضعه في الردهة أو المرآب حتى الربيع، ولن يبدو في غير مكانه. إذا كنت بحاجة إلى زيادة مساحة التخزين إلى الحد الأقصى بمساحة صغيرة لأن لديك سطحًا صغيرًا أو تريد فقط الاستفادة من المساحة الرأسية بشكل أكبر، فيمكنك إقران هذه الوحدة الصغيرة بوحدة رفوف KOLBJÖRN المناسبة. يتم وضعها مباشرة أعلى هذه الخزانة بطريقة التراص وتمنحك المزيد من التخزين الرأسي. ومع ذلك، هذا ليس مغلقًا، لذا إذا كنت تستخدمه في الخارج، فسيلزم استخدامه لتخزين أو الاحتفاظ بأشياء مثل أوعية النباتات التي يمكنها التعامل مع التعرض للعناصر.
قم بزيادة مساحة التخزين في خزانة KOLBJÖRN القصيرة هذه
في حين أن الرفوف الداخلية مفيدة للحفاظ على العناصر منظمة، خاصة إذا كنت تستخدم مقسمات أو سلال تخزين، فلا يزال بإمكانك زيادة مساحة التخزين في خزانة ايكيا هذه. الجزء الداخلي من الأبواب عبارة عن مساحة مسطحة من الفولاذ المطلي بالبودرة، بعرض 13¾ بوصة وطول 22 بوصة. يمنحك ذلك حوالي 300 بوصة مربعة من المساحة السطحية القابلة للاستخدام وهي مساحة مهدرة بشكل أساسي. أحد أسهل الحلول للاستفادة من هذه المساحة هو تركيب خطافات ذاتية اللصق، مثل خطافات TIPPVAGN الخاصة بايكيا، حيث يمكنك تعليق قفازات البستنة أو الأدوات والأدوات الصغيرة المفضلة لديك والتي تميل إلى الوصول إليها في كل مرة تعمل فيها في الحديقة.
يمكنك أيضًا تركيب أوعية أو سلال صغيرة مثبتة على الحائط ذاتية اللصق، مثل هذه السلال السلكية من Sinsally، لحمل أشياء مثل عبوات البذور، وملصقات النباتات، وربطات العنق. يتيح لك ذلك الاحتفاظ بهذه العناصر الصغيرة السائبة التي تميل إلى الدفن، ويمكن الوصول إليها بسهولة وتنظيمها جيدًا، كل ذلك في مكان واحد. كما يتيح لك أيضًا تحويل الجزء الداخلي من الأبواب إلى مخزن عمل. كل ما عليك فعله هو التأكد من أن كل ما تقوم بتركيبه على الجزء الداخلي من الأبواب لا يعيق الرف الداخلي. إذا كنت لا تمانع في تعريض بعض الأشياء للعوامل الجوية، أو كنت ترغب في تزيين الجزء الخارجي وإضفاء لمسة جمالية عليه، فيمكنك تثبيت شيء مثل خطافات Command اللاصقة الخارجية التي يمكنها حمل ما يصل إلى 5 أرطال لكل خطاف وتكون مقاومة للرطوبة والطقس لتحقيق الاستفادة الكاملة من الأسطح الخارجية أيضًا.