تخلص من عربة اليد: هذا الحل السهل من أمازون يجعل صيانة الفناء أسهل بـ 10 مرات

سوف يجد البستانيون ذوو الأحلام الكبيرة أن عربة تفريغ حديقة غوريلا هي الرفيق الدائم. نظرًا لأنه متين جدًا، فهو مفيد لأكثر من مجرد مهام صيانة الفناء الأساسية مثل جمع أوراق الشجر أو نقل النباتات الحولية الحساسة. يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا إذا كنت تقوم بمشاريع تنسيق الحدائق البناءة مثل إنشاء المسارات أو بناء الجدران الاستنادية أو حتى التعامل مع فكرة الفناء DIY لتحويل الفناء الخلفي الخاص بك إلى واحة. سعة الحمولة تجعلها مثالية لنقل الأشياء مثل الأكياس الخرسانية والرمل والحصى والأرصفة. على عكس العربات الأساسية ذات الأربع عجلات، لن تضطر إلى تجريف المحتويات أو جمعها يدويًا من الحوض، مما يمكن أن يوفر الوقت – وظهرك.

إن القول بأن عربة الغوريلا تحظى بشعبية هو قول بخس. أكثر من 30.000 عميل يمنحونه متوسط ​​تقييم 4.7 نجوم. يفضلها الكثيرون على عربة اليد ويقولون إنها تجعل العمل في الفناء أسهل. لقد ترك المراجعون تعليقات مثل “صغير بما يكفي حتى أتمكن من سحبه بسهولة، وكبير بما يكفي لاستيعاب كل ما أحتاجه” و”إنه قوي ويتخلص من الحطام بسهولة”. الشكاوى نادرة نسبيًا، على الرغم من أن القليل منها وجد صعوبة في تجميعها، ولم يتم تضمين الأدوات المطلوبة. بعد شراء العربة بحجم أكبر سابقًا، لاحظ أحد المراجعين أن العربة التي تبلغ سعتها 4 أقدام مكعبة كانت أصغر قليلاً وأخف وزنًا مما كان متوقعًا، وفي رأيهم، لم توفر قدرة على المناورة أفضل من عربة اليد.

سواء كنت تشتري أول عربة يد للحديقة، أو كنت تبحث عن شيء أكثر سهولة في الاستخدام، أو تستبدل عربة يد تجاوزت ذروتها، فإن عربة الغوريلا تستحق الاهتمام. لكن لا تتخلص من نسختك القديمة الآن. هناك الكثير من الطرق الذكية لإعادة استخدام عربة اليد القديمة في الحديقة ومنحها حياة ثانية مفيدة.