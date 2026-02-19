تخلص من فوضى الخزانة والأدراج باستخدام حل كوب القياس الذي يمكنك صنعه بنفسك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

هناك أشياء قليلة أسوأ من إغلاق درج أدوات المطبخ بسبب وجود الكثير من العناصر المحشوة بالداخل. إنها مشكلة صاخبة ومحبطة وتستغرق وقتًا طويلاً – خاصة عندما يكون كل ما تحاول فعله هو الحصول على مجموعة أكواب القياس الخاصة بك لإعداد العشاء. إذا سئمت من التعامل مع هذه الفوضى في كل مرة تقوم فيها بطهي أو خبز شيء ما، فقد حان الوقت للعثور على مكان لتخزين أكواب القياس حتى لا تزدحم درجك، مثل الجزء الداخلي من باب الخزانة. ومن ثم يسهل تحديد موقعها ووضعها بعيدًا. يمكنك تثبيت الخطافات مباشرة على الباب، لكن إذا كنت تريد منظمًا أكثر مرونة، فما عليك سوى تثبيت الخطافات على قطعة من الخشب، ثم ربطها بباب الخزانة.

يعد مشروع DIY هذا ميسور التكلفة للغاية ويتطلب عددًا قليلاً من الأدوات والمواد بشكل مدهش. بالإضافة إلى ذلك، من السهل جعلها صديقة للمستأجر. لإنشاء منظم أكواب القياس الخاص بك، ستحتاج إلى شريط قياس، ومستوى، ولوح خشبي، ومنشار، وورق صنفرة، وصبغة خشب أو طلاء، ومثقاب، وخطافات صغيرة لولبية، وشرائط حائط لاصقة قابلة للإزالة. عند اختيار الدهانات والبقع، لماذا لا تغتنم الفرصة لتجربة بعض مجموعات ألوان المطبخ الفريدة؟ إن جعل هذا المشروع خاصًا بك سيساعد منظمك على الاندماج مع جمالية التصميم الحالية لديك. وبدلاً من ذلك، اجعلها تبدو مصممة خصيصًا لهذا الغرض مع لون يتناسب مع تشطيب خزانتك. أخيرًا، احصل على مجموعة من قوالب الحروف والأرقام من Mr.Pen لإنشاء ملصقات أنيقة لكل كوب قياس.