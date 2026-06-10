تخلص من فوضى كونترتوب: لدى أمازون مساحة تخزين لأدوات المطبخ مصممة لتناسب الزاوية

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غالبًا ما تبدأ فوضى أسطح المطبخ بالأدوات. ملعقة هنا، ومغرفة هناك، وقبل مرور وقت طويل، سيكون لديك أدوات منتشرة في جميع أنحاء سطح المطبخ الخاص بك. حتى عندما يتم تجميع الأدوات معًا، قد يبدو السطح مثقلًا. هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعدك فيه حامل أدوات المطبخ Suli من أمازون. مقابل 27.99 دولارًا، يمكنك شراء علبة الأدوات هذه المصممة بشكل ملائم لتناسب الزوايا.

العلبة مصنوعة من الخشب ويبلغ طولها 9.45 بوصة وعرضها 9.45 بوصة وطولها 6.3 بوصة. إنه متوفر بعدة تشطيبات أيضًا، مثل الأسود والأبيض والرمادي والبني، لذلك يمكن أن يناسب مجموعة من أنظمة ألوان المطبخ. تحتوي هذه العلبة على ثلاث حجرات، مما يسمح لك بفرز أدواتك بدلاً من تفريغها جميعها في حاوية واحدة. كما أنها تصل مجمعة بالكامل، لذلك لا تحتاج إلى القيام بأي شيء آخر غير تحديد المكان الذي ستوضع فيه في مطبخك.

أما بالنسبة لتعليقات العملاء والمراجعات والتقييمات فهي إيجابية في الغالب. حصلت العلبة على تصنيف 4.8 نجوم من أكثر من 670 تقييمًا، حيث يذكر المشترون في كثير من الأحيان أنها تناسب الزوايا بشكل جيد، وتشعر بالمتانة، وتحمل أكثر مما يعتقدون. على الرغم من أن هذا يساعد في تحقيق أقصى استفادة من مساحات سطح العمل الصغيرة، إذا كنت تعمل بمساحة محدودة للغاية لا تزال صغيرة جدًا لتناسب هذا الحامل، فمن المفيد التحقق من بعض حلول تخزين أدوات المطبخ الأخرى أيضًا.