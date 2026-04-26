تخلص من كرسي آديرونداك: الكرسي البديل الأكثر راحة

تعتبر كراسي آديرونداك خيارات كلاسيكية للجلوس في الهواء الطلق، بمقاعدها الشهيرة التي تنحدر للأسفل في الخلف، مما يمتصك تمامًا. جاءت فكرة هذه الكراسي لأول مرة حوالي عام 1903 في المنطقة الجبلية التي يتشاركون فيها الاسم. لقد أصبحوا مرتبطين بالأماكن الخارجية الوعرة والمناظر الجميلة. لفترة من الوقت، كانت تُعرف أيضًا باسم “كراسي العلاج” وكانت تساعد مرضى السل على الجلوس في الخارج بشكل مريح واستنشاق هواء الجبل النقي. ومع ذلك، فهي معروفة في الغالب لغرضها الأصلي، وبالنسبة لبعض الأشخاص، فهي كرسي حديقة عالي التحمل سيضيف لمسة أنيقة إلى الفناء الخلفي. ومع ذلك، فإن هذه الكراسي مصممة للاستخدام على الأسطح ذات الزوايا، وبالتالي فإن الأرجل الخلفية الأقصر تكون في الواقع أعلى من الأمامية. عند وضعه على أرض مستوية، فإن ما يُقصد به أن يكون كرسيًا مريحًا يمكن أن يشعر بالألم بسهولة أو وكأنك تجلس بزاوية غريبة.

إذا لم يكن لديك ساحة جبلية، فقد ترغب في العثور على كرسي مختلف، خاصة إذا كان الهدف هو الاسترخاء في الهواء الطلق لساعات. لحسن الحظ، تعتبر الكراسي المنزلقة المعدنية المتينة بديلاً ممتعًا ولا تشغل مساحة كبيرة. حتى أنها توفر القليل من الحركة لجلب الراحة والهدوء. إنها تشبه الكراسي الهزازة – وهي خيار مفضل لأثاث الفناء الخالد – ولكن مع حركة أكثر سلاسة ذهابًا وإيابًا. حتى إذا كنت تحب تصميم كرسي Adirondack، يمكنك الحصول على أفضل ما في العالمين عن طريق اختيار طائرة شراعية معدنية ذات تصميم مماثل.