تداول كوهي ليونارد مع رابتورز على الجليد حيث أدى تحقيق كليبرز أسبيريشن إلى تأخير الصفقة

لم تعد صفقة عودة Kawhi Leonard إلى تورونتو مجرد صفقة كرة سلة.

أصبح الآن مرتبطًا بشكل مباشر بالتحقيق المستمر الذي تجريه الرابطة الوطنية لكرة السلة في لوس أنجلوس كليبرز وستيف بالمر وأسبيريشن ومزاعم التحايل على الحد الأقصى للرواتب التي تحوم حول الامتياز منذ ما يقرب من عام.

أصدر كليبرز بيانًا مطولًا بعد أن أعلن شمس شارانيا أن صفقة ليونارد المخططة مع رابتورز قد تأخرت.

وفقًا لكليبرز، تم الاتفاق على الصفقة من حيث المبدأ في 30 يونيو، ولكن لا يمكن الانتهاء منها ما لم تتحمل مجموعة ملكية تورونتو مخاطر أي عقوبات محتملة مرتبطة بعقد ليونارد والتي قد تنشأ عن تحقيق الدوري الاميركي للمحترفين.

في هذا الوقت، تورونتو ليست على استعداد للقيام بذلك.

وكتب رابتورز أن مكتب الدوري أبلغهم أنه بسبب التحقيق المستمر مع كليبرز، فإنهم سيتحملون مخاطر أي نتيجة محتملة تؤثر على ليونارد.

ونتيجة لذلك، قالت تورونتو إنها ستنتظر حتى اكتمال التحقيق قبل المضي قدمًا.

وقال الفريق: “لا يزال رابتورز حريصًا على إعادة كوهي إلى تورونتو ويتطلع إلى حل سريع للاعبينا ومنظمتنا وجماهيرنا”.

وهذا يترك ليونارد في طي النسيان، وخطة خروج كليبرز الرائجة غير مكتملة، كما أن لقاء رابتورز مع أفضل لاعب في نهائيات 2019 معلق.

وفي الوقت نفسه، يواصل كليبرز نفيه بشدة ارتكاب أي مخالفات.

وقال الفريق: “على مدى الأشهر العشرة الماضية، تعاونت منظمتنا بشكل كامل مع تحقيق الدوري الاميركي للمحترفين”، مشيراً إلى أنه شارك في عشرات المقابلات، وقدم عشرات الآلاف من الوثائق وسمحت بالوصول إلى الموظفين.

كما نفت المنظمة التهمة المركزية في القضية.

وقال كليبرز: “لم نقم بتحويل الأموال إلى كوهي ليونارد من خلال طموح”.

في قلب التحقيق توجد شركة Aspiration، الشركة المصرفية الخضراء التي انتهت صلاحيتها الآن والتي شارك في تأسيسها جو سانبرج.

واعترف سانبرج بأنه مذنب في تهم الاحتيال الفيدرالي المرتبطة بمخطط قال ممثلو الادعاء إنه احتال على المستثمرين بمبلغ 248 مليون دولار. ووصف بيان كليبرز سانبرج بأنه مهندس عملية الاحتيال، وقال إن بالمر، مثل غيره من المستثمرين والشركاء التجاريين، كان أحد الضحايا.

كان هذا هو موقف بالمر طوال فترة التداعيات.

قبل صدور الحكم على سانبرج، قدم محامي بالمر بيانًا عن تأثير الضحية يقول فيه إن مالك كليبرز خسر كامل استثماره البالغ 60 مليون دولار في Aspiration وعانى من ضرر “لا يمكن قياسه” على سمعته. وجاء في الرسالة أيضًا أن كليبرز خسر اتفاقية رعاية بقيمة 300 مليون دولار مع Aspiration، إلى جانب ما يقرب من 20 مليون دولار مرتبطة بمشتريات تعويض الكربون.

جادل محامي بالمر بأن سانبرج استهدف بالمر بسبب اهتمامه بالاستدامة البيئية واستخدم العلاقة لجذب مستثمرين آخرين. وجاء في الرسالة أيضًا أن بالمر التقى بسانبرج مرة واحدة فقط ورفض دعوى مدنية أضافت بالمر كمتهم، واصفًا المزاعم ضده بأنها لا أساس لها من الصحة.

لكن الجزء الأكثر أهمية بالنسبة إلى الدوري الاميركي للمحترفين هو اتفاقية تأييد ليونارد التي تبلغ قيمتها 28 مليون دولار مع شركة Aspiration.

يُسمح للاعبين بالحصول على صفقات تأييد خارجية.

والسؤال هو ما إذا كان كليبرز أو بالمر متورطين في ترتيب صفقة جانبية كانت بمثابة تعويض إضافي لليونارد خارج الحد الأقصى للراتب. إذا قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أن ذلك قد حدث، فيمكنها تصنيف هذا الترتيب على أنه تحايل على الحد الأقصى، وهو أحد أخطر الانتهاكات في الدوري.

وقد تناول ليونارد هذه الاتهامات علنًا مرة واحدة فقط، ونفى ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه يفهم العقد والخدمات المعنية.

قال ليونارد: “أنا لا أتعامل مع المؤامرات أو المحللين الخادعين أو الصحافة التي تجري”.

بدأت الدوري الاميركي للمحترفين تحقيقاتها في سبتمبر 2025 بعد أن أثار تقرير بابلو توري تساؤلات حول صفقة ليونارد أسبيريشن وما إذا كانت مرتبطة بعلاقة كليبرز مع الشركة.

يتم إجراء التحقيق بواسطة Wachtell و Lipton و Rosen & Katz، مع المحامي ديفيد أندرس الذي يقود المراجعة.

وفي رسالة تم تقديمها قبل النطق بالحكم على سانبرج، قال أندرس إن سانبرج أجرى مقابلتين شخصيتين وقدم الوثائق والمعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه الرابطة. كتب أندرس أن تعاون سانبرج ساعد المحققين على تطوير فهم أكثر اكتمالًا للأحداث الرئيسية، بينما ذكر أيضًا أنه لم يتم تقديم أي وعود مقابل هذا التعاون.

هذه التفاصيل مهمة لأنها تشير إلى أن تحقيق الدوري الاميركي للمحترفين ليس مجرد إجراء إجرائي. قامت الرابطة بمراجعة الوثائق وأجرت مقابلات مع شخصيات مرتبطة بالقضية وجمعت معلومات من سانبرج نفسه.

العواقب المحتملة لا تزال غير واضحة.

تظل قضية التحايل على الحد الأقصى الأكثر شهرة الحديثة هي الاتفاقية السرية التي أبرمتها مينيسوتا تمبروولفز مع جو سميث، والتي قادت الدوري الاميركي للمحترفين إلى تجريد امتياز اختيارات الجولة الأولى، وتغريم الفريق وإبطال عقد سميث.

لقد حدث ذلك قبل أكثر من عقدين من الزمن في عهد ديفيد ستيرن، وقد يختلف النهج الذي اتبعه آدم سيلفر. ومع ذلك، تظهر السابقة سبب تردد رابتورز في استيعاب أي مخاطر مرتبطة بعقد ليونارد قبل اكتمال التحقيق.

بالنسبة لفريق كليبرز، يمكن النجاة من الغرامة. إن خسارة اختيارات المسودة أو مواجهة القيود التي تؤثر على بناء القائمة سيكون أكثر ضررًا بكثير، خاصة الآن بعد إعادة البناء بعد حقبة لم تصل أبدًا إلى المرتفعات التي تخيلها الامتياز.

وصل ليونارد إلى لوس أنجلوس في عام 2019 بعد أن منح تورونتو أول بطولة في الدوري الاميركي للمحترفين. قام كليبرز بإقرانه مع بول جورج وبدا في وضع يسمح له بأن يصبح قوة في المؤتمر الغربي. وبدلاً من ذلك، كانت الإصابات والخروج من التصفيات وعدم الاستقرار هي التي حددت هذه الحقبة. الآن، حتى رحيل ليونارد لا يمكن أن يكتمل بشكل نظيف.

ستعيد الصفقة المقترحة ليونارد إلى تورونتو، حيث يظل أسطورة الامتياز، في حين سيحصل كليبرز على براندون إنجرام، وجرادي ديك، والعديد من الاختيارات في الجولة الأولى، ومقايضة اختيار وتعويض في الجولة الثانية.

لكن التجارة مجمدة في الوقت الحالي.

ويقول كليبرز إنهم يتوقعون الانتهاء من الأمر بمجرد انتهاء التحقيق. يقول رابتورز أنهم ما زالوا يريدون عودة ليونارد. الدوري الاميركي للمحترفين لم يعلن النتائج التي توصل إليها.

وهذا يعني أن فصل ليونارد في لوس أنجلوس قد انتهى فعليًا، لكنه لم يُغلق رسميًا.

وإلى أن يصدر الدوري حكمه، يظل كل من كليبرز ورابتورز وليونارد عالقين في انتظار نفس الشيء: الكلمة الأخيرة في ملحمة الطموح.