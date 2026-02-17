تدعي تريا تورنر من فيليز أن “الهاتف لم يرن أبدًا” بشأن فرصة WBC

أراد فريق فيليز القصير تريا تورنر إعادته مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية في بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكية.

كان لديه حجة مقنعة أيضًا، بعد أن تعادل الرقم القياسي للبطولة وقيادة بلاده بخمسة لاعبين في نسخة 2023 من الحدث أيضًا.

ولكن عندما أعلن فريق الولايات المتحدة الأمريكية عن قائمته قبل بطولة هذا العام في مارس، تم استبعاد تيرنر وكشف يوم الاثنين أن ذلك لم يكن بسبب رفضه فرصة للعب.

وقال تورنر للصحفيين من خزانته في مجمع تدريب الربيع في فيليز: “إنه شيء أردت أن أفعله، لكن الهاتف لم يرن أبدًا”. “إنه أمر ممتع للغاية. يسعدني أن أفعل ذلك مرة أخرى. قلت ذلك في المرة الماضية، إذا سألوني، فسأقول نعم”.

اختار مدير فريق الولايات المتحدة الأمريكية مارك دي روزا والمدير العام مايكل هيل فريقي رويالز بوبي ويت جونيور وجونار هندرسون من فريق الأوريولز على تورنر البالغ من العمر 32 عامًا ليكونا فريق الولايات المتحدة الأمريكية – مما يمنح الملعب مظهرًا مختلفًا بينما يتطلعون للفوز بالبطولة بعد سقوطهم أمام اليابان في مباراة بطولة 2023.

بقيادة الكابتن ونجم يانكيز آرون جادج، تضم قائمة فريق الولايات المتحدة الأمريكية المرصعة بالنجوم أيضًا اثنين من زملائه في فريق تيرنر فيليز وهما كايل شواربر وبرايس هاربر.

وقال تورنر للصحفيين يوم الاثنين “لقد حصلوا على قائمة رائعة هذا العام”. “إنها مكدسة.”

بدلاً من ذلك، سيبقى تيرنر مع فريق فيليز طوال قائمة تدريبات دوري الجريب فروت وتدريبات الربيع.

الفرصة التالية لتيرنر، الذي تضمنت لحظاته المميزة في بطولة العالم للملاكمة في عام 2023، الضوء الأخضر في إحدى البطولات الأربع الكبرى ضد فنزويلا في الدور ربع النهائي، للعب مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية ستكون في عام 2029، عندما تبدأ البطولة بعد ذلك.

وقال تورنر لمراسلي فريق الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب صحيفة فيلادلفيا إنكويرر: “أعتقد أننا في وضع جيد للفوز”. “سأشاهده بالتأكيد، وأتمنى لكايل وبرايس وكل هؤلاء اللاعبين، (إدموندو) سوسا، الجميع يلعبون، أتمنى أن يقدموا أداءً جيدًا لبلدانهم، ويكون الأمر ممتعًا للغاية.”

فاز تورنر بلقب الضرب في الدوري الوطني الموسم الماضي بعد أن جمع متوسطًا قدره 0.304 – بالإضافة إلى 15 لاعبًا و69 من RBIs – فيما كان بمثابة أفضل موسم له منذ التوقيع مع فيليز قبل موسم 2023.