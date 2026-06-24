تدق الساعة على ديفيد ستيرنز لإخراج ميتس من “الركود التنظيمي”

ما يثير القلق بشأن موسم ميتس هذا ليس فقط أنه يبدو بشكل متزايد وكأنه عام ضائع، ولكن المستقبل القريب يبدو أسوأ.

إذا كان كارسون بينج وآيه جاي إوينج يتقدمان بخطوتين إلى الأمام، فإن كل شيء آخر تقريبًا يبدو وكأنه ثلاث أو خمس أو 10 خطوات إلى الوراء.

لأنه لم يكن موسمًا سيئًا على مستوى الدوري الرئيسي فحسب، بل كان أيضًا عام تراجع لما بدا وكأنه برنامج عرض تنظيمي واعد قبل عام ونظام المزرعة بشكل عام.

لأن تلك المجموعة المحلية المتبقية المكونة من فرانسيسكو ألفاريز وبريت باتي وروني موريسيو ومارك فيينتوس، والتي تعرضت لمزيد من الإصابات و/أو الأداء الضعيف، تشير بقوة أكبر من أي وقت مضى إلى أنها لن تقدم حتى عمقًا عالي الجودة للمضي قدمًا.