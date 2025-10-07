تدور آمال يانكيز في عودة ALDS الآن حول كارلوس روددون

منذ انضمام كارلوس رودون إلى يانكيز ، قام آندي بيتيت بتوجيه زملائه اليسار من خلال المواسم الثلاثة الأولى الصخرية في بعض الأحيان.

في Game 3 ، يمكن لـ Yankees استخدام Rodón الذي يوجه نجاح Pettitte في مرحلة ما بعد الموسم عندما ينقذ موسمهم ، إلى أسفل 2-0 إلى تورنتو في أفضل خمسة ألكس يأتي إلى استاد يانكي مساء الثلاثاء.

وقال بيتيت يوم الاثنين قبل تمرين يانكي الخفيف في برونكس: “كل شيء يبدأ مع كارلوس على التل”. نعم ، نعلم جميعًا أنه يتعين علينا تسجيل الدخول ، لكنه يبدأ مع كارلوس. ”

كان رودون في مكان مماثل في جولة البطاقة البرية ضد بوسطن بعد أن أسقط يانكيز المباراة الأولى من تلك السلسلة.

وبينما لم يكن في أفضل حالاته ، وضع رودون يانكيز في وضع يسمح له بالخروج من تلك المباراة التي يجب الفوز بها بفوزها قبل أن يتقدموا في ثلاث مباريات.

إنهم يواجهون تحديًا أكثر من ذلك الآن ، حيث يحتاجون إلى ثلاثة انتصارات متتالية للحصول على Blue Jays وفي ALCS.

قال بيتيت: “أعتقد أنه مستعد ، كان لديه مثل هذا في اليوم الآخر وكان رائعًا ، لذلك كان هناك وفعل ذلك. في هذه الألعاب ، تحاول تبسيط قدر الإمكان ، والتحكم في عواطفك وصنع الملاعب الكبيرة. لا تختلف عن أي لعبة أخرى ، لكنك تعرف ما هو موجود على الخط “.

كان Rodón غير متناسق في التصفيات باعتباره Yankee ، مع عصر 5.32 أكثر من 23 ²/₃ في خمس مباريات فاصلة.

فاز يانكيز بثلاثة من هذه الألعاب.

ولكن بعد أن بدأ Yankees كابوسًا من Luis Gil في اللعبة 1 و Max Fried في Game 2 في مركز روجرز ، يحتاجون إلى المزيد من Rodón ، الذي يدخل يوم الثلاثاء بعد أن وضعوا خمسة أدوار على الأقل وسمحوا بثلاثة أو أقل في 11 بداية متتالية-بما في ذلك واحد مقابل معفرة.

لهذا السبب قال آرون بون إنه “لديه طن” من الثقة في رودون يتجه إلى يوم الثلاثاء.

قال بون: “لقد كان ، من الواضح ، أحد خيولنا هذا العام ، لقد كان لديه سنة رائعة ، وفي أي وقت نعطيه الكرة ، نشعر بأن لدينا فرصة ممتازة للفوز. سيكون ذلك هو نفسه (الثلاثاء). ”

كان Rodón على ما يرام في بدايات ضد Blue Jays هذا الموسم-حيث وصل إلى 3.60 عصر في 10 أدوار مع كلتا البدايات في تورونتو-لكن فلاد غيريرو جونيور ، الذي قتل يانكيز في أول مباراتين من هذه السلسلة ، كان تهديدًا ضد رودون ، حيث ذهب إلى 10 مقابل 17 مع ثلاثة من الضخامة.

ومع ذلك ، يعلم زملائه في الفريق أنه لن يتراجع عن التحدي.

قال كودي بيلينجر: “في كل مرة يكون على التل ، ثقة تامة فيه ، أنا فقط أحب من هو منافس”.