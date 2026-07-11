ترافيس كيلسي وتايلور سويفت يخرجان كعروسين لحضور حفل زفاف جوجو سميث شوستر

تعرف على العروسين… في حفل زفاف زوجين سعيدين آخرين.

بعد أسبوع واحد فقط من حفل زفافهما في ماديسون سكوير غاردن المرصع بالنجوم، خرج ترافيس كيلسي وتايلور سويفت كعروسين لحضور حفل زفاف المتلقي الجديد للعمالقة JuJu Smith-Schuster يوم الجمعة إلى مؤثرة اللياقة البدنية لورا كروك في لاجونا بيتش، كاليفورنيا.

وارتدى كيلسي، 36 عامًا، بدلة سوداء مع ربطة عنق سوداء، بينما ارتدت سويفت، 36 عامًا أيضًا، فستانًا زهريًا زهريًا فيما يُعتقد أنه أول ظهور علني للزوجين المتزوجين منذ زفافهما.

والتقط المصورون يد سويفت وهي تعرض خاتم زواجها الجديد، بينما أظهرت لقطات أخرى نجمة البوب ​​العملاقة وهي تختلط مع العريس والعروس، بالإضافة إلى باتريك ماهومز وبريتاني ماهومز.

جلس سويفت بجانب بريتاني على طاولتهم.

بالنسبة إلى Swift وKelce، كان من المؤكد أنه كان أسبوعًا عاصفًا منذ حفل زفافهما في مدينة نيويورك الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة.

في حين ظهرت بعض التفاصيل هنا وهناك حول الإجراءات، بما في ذلك شقيق كيلسي – وأفضل رجل – جيسون الذي قدم أخيرًا بعض الأفكار، لم يشاهد معجبو الزوجين صورًا من داخل Madison Square Garden أو ما ارتدى الثنائي عندما قالا “أفعل” أمام المسؤول آدم ساندلر.

بدلاً من ذلك، قدم حفل زفاف سميث شوستر النظرة الأولى التي كان البعض ينتظرها، وبدا أن الزوجين يبتسمان أثناء مشاهدة زميل كيلسي السابق في فريق الرؤساء وهو يتزوج.

لعب المتلقي مع Kelce لمدة ثلاثة مواسم في مدينة كانساس سيتي، وقضى حملة 2022 مع The Chiefs وفاز بلقب Super Bowl قبل أن يعود لاحقًا خلال العامين الماضيين.

وقع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مع العمالقة في فترة الإجازة لتعزيز غرفة الاستقبال المليئة بالإصابات، وسيشهد الموسم القادم الموسم العاشر له في دوري كرة القدم الأمريكية.

سبق أن تصدرت زوجة سميث شوستر الجديدة عناوين الأخبار في حفل زفاف كيلسي وسويفت عندما ارتدت نفس ثوب ساو لي، الذي ارتدته أبيجيل أندرسون، أفضل صديقة سويفت، في هذه المناسبة الكبيرة.