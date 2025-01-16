ترافيس كيلسي يكشف عن موقف تايلور سويفت بشأن اعتزاله كرة القدم الأمريكية: “سأعيد تقييم الأمر”

هل هو مستعد لذلك؟

كشف ترافيس كيلسي أن صديقته تايلور سويفت كانت تشجعه على مواصلة الظهور والظهور في الملعب حيث أوضح موقفها من اعتزاله المحتمل من اتحاد كرة القدم الأميركي.

سُئل فريق كانساس سيتي تشيفز البالغ من العمر 35 عامًا عن أفكار الفائز بجائزة جرامي 14 مرة حول مسيرته المهنية مع اقترابه من نهاية موسمه الثاني عشر خلال حلقة الأربعاء من برنامج “The Stephen A. Smith Show”.

قال كيلسي: “إنها تشجعني تمامًا على الاستمتاع بلعب هذه اللعبة”.

وأضاف بطل Super Bowl ثلاث مرات أن صانع ضربات “Fortnight” “يحب القدوم” إلى مبارياته، ويستمتع “بالهتاف” له في ملعب Arrowhead في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.

وقال: “لقد حصلت على كل الدعم في العالم لمواصلة ملاحقة هذه الأحلام”.

حضرت سويفت 13 مباراة لـ Chiefs خلال موسم 2023 بعد أن أصبحت علاقتها بالرياضي علنية.

لم يكن مغني “Cruel Summer” غريبًا على ملعب Arrowhead في عام 2024، حيث حضر العديد من مباريات Chiefs المنزلية مع الأصدقاء والعائلة هذا الموسم.

تطرق كيلسي بإيجاز إلى ما يشعر به تجاه التقاعد، قائلاً إن رأيه بشأن تعليق حذاءه من أجل “التغييرات كل يوم” جيدة.

قال كيلسي عن الموسم الحالي لفريق تشيفز: “أنا أحب كل ما أفعله… لكن في نهاية المطاف، لا أحقق هذا النجاح الكبير على أرض الملعب”.

“أنا متحمس لهاتين المباراتين المقبلتين … لإنهاء هذا الموسم. سأعيد تقييم الأمر كما أفعل دائمًا (و) ربما سأقول لنفسي كم أحب هذا الشيء وسأعود العام المقبل.

وأضاف: “إنه مجرد شيء يجب عليك أن تضعه في الاعتبار ولا أريد أبدًا الوصول إلى النقطة التي لا أساعد فيها هذا الفريق على الفوز أو أؤذي هذا الفريق أكثر مما أساعد هذا الفريق”.

قال مذيع برنامج “نيو هايتس” إن المشجعين يمكنهم أن يتوقعوا رؤيته “في زي الرؤساء” طالما أنه يلعب “كرة قدم جيدة”.

وفي حديثه في شهر سبتمبر، قال كيلسي إنه “يعاني من حيث الإحصائيات”، لكنه اعترف بأن فريقه لا يزال قادرًا على إيجاد “طرق للفوز بالمباريات”.

قال كيلسي في ذلك الوقت: “نحن لا نلعب أفضل ما لدينا من كرة قدم”، مضيفًا أنه “لم يتلق الكثير من الفرص” للعب.

حصل Kelce على ثلاث نقاط هبوط في عام 2024 – حيث انخفض بمقدار واحد عن علامة العام الماضي وبلغ طوله 823 ياردة. سجل 984 ياردة الموسم الماضي.

ومع ذلك، كان الزعماء يتقدمون ويفتخرون الآن بسجل 15-2.

لقد انتزعوا وداعًا خلال جولة Wild Card الأسبوع الماضي ومن المقرر أن يواجهوا فريق هيوستن تكسانز يوم السبت.

وتصدر فريق كيلسي، الذي يسعى لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في بطولة السوبر بول، هيوستن في الأسبوع 16 من الموسم العادي بنتيجة 27-19.

هزم فريق تكساس فريق Chargers الأسبوع الماضي في صراع البطاقات البرية بنتيجة 32-12.

سيواجه الفائز في مباراة تشيفز-تكسانز يوم السبت الفائز في مباراة رافينز-بيلز، التي ستبدأ ليلة الأحد.

من جانبها، تستمتع سويفت ببعض فترة التوقف التي تستحقها بعد اختتام جولة Eras Tour التي بيعت بالكامل في ديسمبر.