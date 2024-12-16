ترافيس هانتر غاضب من الهجمات على خطيبته ليانا ليني

قال ترافيس هانتر إن خطيبته ليانا ليني سكرت وبكت حتى النوم بعد أن واجهت انتقادات بعد فوزه بكأس هيزمان ليلة السبت.

اعترض البعض على سلوك ليني في مقطع فيديو ظهر على الإنترنت، والذي أظهرها وهي تبدو رواقية على الأريكة بينما التقطت هانتر، نجمة كولورادو ذات الاتجاهين، صورًا خلال لقاء وترحيب مع المعجبين في حدث خاص به.

وفي مرحلة ما، بدا أن الزوجين يجريان محادثة جادة، لكن من غير الواضح ما قيل.

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بعد حفل هيزمان، أرسل هانتر رسالة صارمة إلى النقاد وأوضح أن ليني شعرت بالأذى.

قال هانتر، وهو متلقي واسع النطاق وقائد فريق بافالوز، في بث مباشر على تويتش: “لم يكن لديك أي فتاة على الإطلاق، فلماذا تتحدثون عني جميعًا”. “ابحث عن شخص آخر لتتحدث عنه… اذهب وتحدث عن فتاتك. اذهب وابحث عن فتاة. اذهب وابحث عن الحياة توقف عن القلق بشأن ما يحدث لي. أنا أعرف ما حصلت عليه.

“كانت ابنتي معي لمدة خمس سنوات. لقد بدأتم الآن تتحدثون عني… ستذهبون لتفعلوا شيئًا آخر في حياتكم. تتوقف صفحات Clickbait، ومن الأفضل أن تتوقفوا، أنا أخبركم جميعًا. سيحدث شيء سيء لكم جميعًا (إذا واصلتم القيام بذلك). من الأفضل أن تتوقفوا عن ذلك أنا لا ألعب.”

ومضى هانتر ليشرح أنه في الفيديو واسع الانتشار – والذي ادعى فيه المعجبون أن ليني بدا بائسًا – كان هو وليني يتحدثان عن عائلته وينسقان المكان الذي سيذهبان إليه في تلك الليلة.

وقال: “أنتم تكرهونني ثم تكرهون فتاتي”. “أشعر بنفس الشيء الذي تشعر به. نحن لا ينفصلان. نحن مع بعضنا البعض. إذا كانت تتألم فأنا أتألم (والعكس صحيح)… فهي لا تزال نائمة. إنها مقطوعة. أنت تعلم أنه عندما تتأذى فإنك تبكي حتى تنام ثم ترحل. إنها في حالة سكر بكمية OD الليلة دون سبب.

شجع هانتر، الذي ربما يكون الاختيار العام رقم 1 في مسودة NFL 2025، الأشخاص على إرسال رسائل إيجابية إلى Lenee

قال هانتر: “لا أريدها أن تنام حزينة”. “الأمر صعب علي لأنني لا أستطيع حتى مساعدتها.”

وكشف هانتر وليني عن خطوبتهما في فبراير بعد الإعلان عن علاقتهما في عام 2022.

وشكر خطيبته في خطابه في كأس هيزمان.

قال هانتر لموقع NFL.com: “لم أعتقد أبدًا أنني سأكون في هذا الموقف”. “إنه جنون. إيمانك سوف يأخذك شوطا طويلا. إنه في الواقع جنون يا رجل. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك. أولاً، أريد أن أشكر خطيبتي وأمي. لقد كانوا معي منذ المرة الأولى التي أجريت فيها عملية جراحية في السنة الأولى من دراستي الجامعية. لم يأخذوا خطوة واحدة بعيدا عني. كل الساعات الصعبة. كل الأيام الصعبة. في كل الأوقات لم أكن أرغب في الاستيقاظ وحتى استخدام هاتفي، والنظر إلى كرة القدم، وبقيتم جميعًا معي. أنا ممتن جدًا لكم جميعًا.

وأظهر مقطع فيديو آخر يوم الأحد مدرب بافالوز ديون ساندرز وهو يطلب من ليني الوقوف والتصفيق لهنتر عندما تم الإعلان عن فوزه بجائزة Heisman.

تم تغيير الملف الشخصي لـ Lenee على Instagram منذ ذلك الحين إلى خاص.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يسلط فيها المشجعون الضوء على علاقة الزوجين.

في بداية شهر ديسمبر، أظهر مقطع فيديو آخر أن ليني يبدو منزعجًا من هانتر بعد أدائه الرائع في فوز كولورادو 52-0 على ولاية أوكلاهوما في نهاية الموسم العادي.

تناولتها ليني على حسابها على إنستغرام وأوضحت أن تلك اللحظة تم إخراجها من سياقها.

“بالمناسبة، تم التقاط هذه الصور بعد 30 ثانية من هذا المقطع. من فضلك تذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية، وأن 5 ثوانٍ ليست كافية لفهم الموقف. “أنت أيضًا لا تعرف أبدًا ما يمكن لأي شخص التعامل معه عقليًا. شكرا لك يا عزيزي لأنك تحاول دائما أن تهتف لي. أنت حقًا أعظم شريك يمكن أن تتمناه أي فتاة على الإطلاق.

تغلب هانتر على فريق بويز ستيت الذي يركض خلف أشتون جينتي ولاعب الوسط في ميامي كام وارد ولاعب الوسط في ولاية أوريغون ديلون غابرييل ليحصل على أرقى تكريم في كرة القدم الجامعية يوم السبت.

أنهى Hunter الموسم العادي بـ 92 حفل استقبال لمسافة 1152 ياردة و 14 هبوطًا.

من المتوقع أن يلعب Hunter في Alamo Bowl ضد BYU قبل أن يكون أحد أفضل الاختيارات في 2025 NFL Draft.