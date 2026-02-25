ترامب يقول إن فريق الهوكي النسائي الأمريكي سيأتي “قريبا” إلى البيت الأبيض

قال الرئيس دونالد ترامب إن فريق الهوكي الأولمبي الأمريكي للسيدات سيزور البيت الأبيض “قريبًا” على الرغم من رفض الفريق دعوة حالة الاتحاد هذا الأسبوع بسبب تضارب المواعيد بعد فوزهم بالميدالية الذهبية على كندا في دورة الألعاب الشتوية في ميلانو كورتينا 2026.

أدلى ترامب بهذا التصريح خلال خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، والذي حضره بعض أعضاء فريق الرجال الأولمبي الأمريكي بعد فوزهم بالميدالية الذهبية على الكنديين في الوقت الإضافي يوم الأحد.

وقال ترامب داخل قاعة مجلس النواب في مبنى الكابيتول الأمريكي: “لقد تغلبوا على فريق كندي رائع في الوقت الإضافي، كما رأى الجميع، وكذلك فعلت النساء الأمريكيات، اللاتي سيأتين قريباً إلى البيت الأبيض”.

من غير المعروف ما إذا كان فريق الهوكي النسائي قد قبل الدعوة إلى البيت الأبيض بعد رفض دعوة ترامب الأصلية.

رفض الفريق الأمريكي النسائي دعوة لحضور خطاب ترامب عن حالة الاتحاد بعد يوم من إخبار الرئيس مازحا لفريق الرجال الأمريكي أنه سيتم عزله إذا لم يقم بدعوة فريق السيدات أيضًا.

قال متحدث باسم الولايات المتحدة الأمريكية للهوكي يوم الاثنين لشبكة NBC News: “نحن ممتنون بشدة للدعوة الموجهة إلى فريق الهوكي الأمريكي الحائز على الميدالية الذهبية ونقدر بشدة الاعتراف بإنجازهم الاستثنائي”.

“بسبب التوقيت والالتزامات الأكاديمية والمهنية المقررة مسبقًا بعد الألعاب، لن يتمكن الرياضيون من المشاركة.

“لقد تشرفوا بإدراجهم وهم ممتنون لهذا التقدير.”

واجه ترامب وفريق الرجال رد فعل عنيفًا بعد أن ضحكوا على نكتة الرئيس حول فريق السيدات خلال مكالمة هاتفية في غرفة خلع الملابس بعد فوزهم الدراماتيكي 2-1 في الوقت الإضافي على كندا في مباراة الميدالية الذهبية يوم الأحد.

في يوم الثلاثاء، تحدث الأخوان كوين وجاك هيوز، من فريق الرجال الأمريكي، عن ضجة “وسائل التواصل الاجتماعي” المحيطة بالمكالمة الهاتفية التي أصبحت فيروسية الآن، أثناء ظهورهما في برنامج “صباح الخير يا أمريكا”، بينما ناقشا أيضًا حماسهما لزيارة البيت الأبيض.

قال كوين، وهو رجل دفاع في مينيسوتا وايلد: “نحن متحمسون للذهاب. إنه ليس شيئًا يمكنك القيام به كل يوم ثلاثاء”. “سيكون الأمر خاصًا بالنسبة لنا. لكنني سعيد لأنك ذكرت فريق السيدات مرة أخرى، ونحن سعداء للغاية من أجلهم. من الواضح أن هناك الكثير مما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي يحيط بفريقنا وفريقهم.

“لكن في الصيفين الأخيرين، قمنا بالكثير من التدريب معهن وتعرفنا على الكثير من هؤلاء الفتيات جيدًا.”

وأضاف جاك أن فريق الرجال كان “في الكافتيريا معهم حتى الثالثة صباحًا”، متسكعًا في القرية الأولمبية بعد أن حصل الفريقان على الميدالية الذهبية.

أثناء الاحتفال في ملهى E11even الليلي في ميامي يوم الاثنين، أوضح جاك العلاقة “الوثيقة” بين فريقي الرجال والسيدات.

قال جاك: “بعد أن فزنا بالميدالية الذهبية، كنا معهم في الكافتيريا في الساعة 3:30 صباحًا. ذهبنا من هناك، وحزمنا حقائبنا واستقلنا الحافلة. الناس سلبيون جدًا تجاه الأمور”. “أعتقد أن الجميع في غرفة تبديل الملابس تلك يعرفون مدى دعمنا لهم، ومدى فخرنا بهم. بنفس الطريقة التي نشعر بها تجاههم، يشعرون تجاهنا”.

ألقت والدة جاك وكوين، إلين هيوز، مستشارة تطوير اللاعبين في فريق هوكي الجليد للسيدات في الولايات المتحدة الأمريكية، بثقلها في خطاب وسائل التواصل الاجتماعي خلال ظهورها يوم الثلاثاء في برنامج “اليوم”.

وقالت: “في نهاية المطاف، الأمر يتعلق بالبلد فقط… وفي اللحظة التي يلعب فيها مع هؤلاء اللاعبين، رجالًا ونساءً، يمكن أن يحققوا الكثير من الوحدة للمجموعة وللبلد”. “الأشخاص الذين شجعوا ذلك لا يشاهدون الهوكي، الأشخاص الذين لديهم سياسة على جانب أو على الجانب الآخر، وهذا هو كل ما يهتم به فريق الرجال وفريق السيدات.

“إذا كان بإمكانك رؤية ما نراه من الداخل، ومشاركة الرجال والنساء في غرف النوم والقاعات والأرضيات المرنة والصداقة الحميمة والتآزر والطريقة التي تهتف بها النساء للرجال والطريقة التي يهتف بها الرجال للنساء – هذا هو كل ما يدور حوله الأمر.

“والأشياء الأخرى التي لا يمكنهم السيطرة عليها. إنهم يهتمون بالإنسانية ويهتمون بالوحدة ويهتمون بالبلد”.

سجل جاك هدف الفوز في الوقت الإضافي، ليكسر صيام الولايات المتحدة عن الميدالية الذهبية الذي دام 46 عامًا في هوكي الرجال.

يستأنف دوري الهوكي الوطني مبارياته مساء الأربعاء بعد توقف دام 20 يومًا للألعاب الشتوية، مع عودة فريق جاك نيوجيرسي ديفلز إلى اللعب ضد بافالو سيبرز.