ترامب يكيل المزيد من الثناء على العمالقة QB، “عارض الأزياء الذكور” جاكسون دارت في مقابلة متملقة: “إنه رجل جميل”

ليس لدى دونالد ترامب سوى أشياء جيدة ليقولها عن جاكسون دارت.

خلال مقابلة على قناة فوكس نيوز السبت، سُئل الرئيس عن تلقي لاعب الوسط العمالقة انتقادات من المشجعين بعد تقديم ترامب لجمهور في كلية روكلاند المجتمعية في سوفيرن الأسبوع الماضي.

وقال ترامب: “بادئ ذي بدء، أتمنى لو كنت أبدو مثل جاكسون تماما. هل هو عارض أزياء أم ماذا؟ إنه رجل وسيم. إنه رجل جميل”. “كما تعلم، أيها الرجل المحافظ. لقد قال: “أنا أحبك يا سيدي”. من المحتمل أن يكون لاعب وسط عظيم. إنه صبي صغير. لقد بدأ للتو.”

ومضى ليضيف عندما يكون دارت في اللعبة “إنه يحرك الفريق حقًا” وإذا ظل بصحة جيدة فإن لاعب الوسط في العام الثاني “سيكون رائعًا”.

بعد التجمع، واجه دارت بعض الانتقادات من قاعدة جماهير العمالقة وحتى من غرفة تبديل الملابس الخاصة به.

توجه عبد كارتر إلى X ليقول “أعتقد أن هذا هو الذكاء الاصطناعي، وهو ما نفعله يا رجل.”

تم حذف المنشور منذ ذلك الحين وأتبعه كارتر بمنشور يقول فيه إن الاثنين قد هدأ الغبار بعد أن تحدثا “كرجال”.

وواصل دارت عقد اجتماع في غرفة تبديل الملابس لشرح قراره، لكن كارتر لم يحضر بسبب التزامات عائلية تتعلق بعطلة عيد الأضحى. كما خاطب الفريق المحاربون القدامى بريان بيرنز وكايفون ثيبودو وجميس ونستون.

لم يكن الأمر كذلك حتى يوم الجمعة عندما تناول كل من دارت وكارتر الحادث علنًا بعد حدث OTA للعمالقة.

وقال دارت: “من الواضح أن هذه كانت فرصة فريدة، حيث طُلب مني وأعطيت الفرصة لتقديم رئيس الولايات المتحدة”. “كان تفكيري بسيطًا جدًا في الحقيقة، لقد أحببت هذا البلد دائمًا، ولدي أفراد من عائلتي الكبيرة الذين قاتلوا في الحروب، ولدي أعمام تقاعدوا من أكاديمية القوات الجوية وخدموا أنفسهم. حتى أن لدي جدًا كبيرًا شغل منصب وزير الخزانة في وقت ما. كان منصب الرئيس دائمًا هو المنصب الذي احترمته جيدًا بغض النظر عن الانتماء السياسي، وبغض النظر عن الحزب السياسي، وكانت نواياي مجرد ذلك”.

وأضاف: “أفهم أيضًا أن السياسة في هذا العالم يمكن أن تكون مسألة حساسة، موضوعًا حساسًا”. “أفهم أيضًا أنني لاعب الوسط في فريق نيويورك جاينتس وهذا ينطوي على الكثير من المسؤولية.”

قال كارتر أيضًا مقالته، مشيرًا إلى أنه شعر أن “مسؤوليته” هي أن يُظهر لزملائه والعالم ما يمثله. ومع ذلك، لم يكن يبحث عن اعتذار من دارت.

وتابع: “هذا لا يعني أنه يتعين علينا نشر الكراهية”. “هذا لا يعني أنني وجاكسون نكره بعضنا البعض أو أننا نختلف. أجلس بجوار جاكسون كل يوم، وفي كل اجتماع للفريق. نحن قريبون، ونتحدث. طالما أننا نتأكد من أن لدينا نفس الهدف كفريق، وأن أهدافنا تتوافق – وهو ما يحدث – أشعر أن هذا هو كل ما يهم. أريد فقط تجاوز هذا، ونعم، هذا كل شيء.”

وأضاف كارتر: “لا أريده أن يقول إنه آسف”. “قف على ما تؤمن به، ولكن لا يمكن أن تكون هناك مشكلة عندما أقف على ما أؤمن به، وهذا كل ما يهمني.