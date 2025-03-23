تربح النساء في جامعة نيويورك لللقب الوطني الثاني على التوالي ، ورجال جامعة نيويورك.

ذهبت فرق كرة السلة للرجال والسيدات بجامعة نيويورك يوم السبت مع الفرصة لتصبح أول مدرسة تفوز بلقب القسم الثالث في كل رياضة.

حقق البنفسجي الفذ تقريبًا.

توجت نساء جامعة نيويورك بموسم مثالي آخر وحصلت على بطولة وطنية متتالية من خلال هزيمة كلية سميث 77-49 في سالم ، فرجينيا.

لكن الرجال أقل من ثوان من الفوز بلقبهم الأول على الإطلاق في فريق D-III عندما احتشد كلية ترينيتي للفوز 64-60 في فورت واين ، إندي.

قاد Belle Pellecchia البنفسجي (31-0) برصيد 18 نقطة وأربعة لاعبين آخرين وصلوا إلى شخصيات مزدوجة حيث فازت النساء بمباراتهن على التوالي.

وقال بيليكشيا بعد الفوز: “لقد كان جزءًا من خطة اللعبة الخاصة بنا أن نكون عدوانيين في البداية”. “الدفاع هو اسم اللعبة ، وإذا تمكنا من الاستمرار في الدفاع ، فيمكننا أن نمر بجريمة.”

لسوء الحظ ، فإن السعي لرجال NYU (29-2) لكسب لقب الدرجة الأولى الأولى في أول ظهور في البطولة منذ عام 1994 ، باختصار بشكل مؤلم.

أنهى هامبتون ساندرز (15 نقطة) مسرحية من ثلاث نقاط مع بقاء 1:28 لتقدم 60-56 جامعة نيويورك ، لكنهم لم يتمكنوا من التمسك.

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أنهى Trinity اللعبة على المدى 8-0 وأخذ زمام المبادرة على مؤشر هنري فيتر الثلاثة مع 12.8 اليسار ، مما جعله 62-60.

ضربت محاولة ساندرز المكونة من ثلاث نقاط الجزء العلوي من اللوحة الخلفية على الحيازة التي تلت ذلك ، وأغلق ترينيتي اللعبة برميتين حرة لكسب أول لقب لها في D-III.

أما بالنسبة للنساء في جامعة نيويورك ، فإنه هو ثالث فريق نساء NCAA الثالث فقط الذي ينشر مواسم متتالية غير مهزومة والرابع يفوز بألقاب متتالية.

سلسلة Violets التي فازت 62 مباراة هي الثامنة في تاريخ كرة السلة للسيدات NCAA على أي مستوى.

وقال ميج باربر المدير الفني: “لم تكن سلسلة الفوز مهمة بالنسبة لي. إن الفوز بالبطولة هو ما كان الهدف منه”. “الطريقة التي ذهب بها هذا الفريق إلى العمل كل يوم. إنهم يأخذون اللعبة على محمل الجد ويفخرون بكيفية تمثيل زي جامعة نيويورك كل يوم.”