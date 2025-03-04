ترتفع أسهم Jaxson Dart لعام 2025 في الدور الأول مع نمو الطنين في الجولة الأولى

هل يمكن أن يكون هناك اسم قورتربك مفاجئ يشق طريقه إلى الجولة الأولى من مسودة NFL 2025؟

أصبح Ole Miss ‘Jaxson Dart شخصًا يراقب اتباع اتحاد كرة القدم الأميركي الأسبوع الماضي في إنديانابوليس ، مع الجميع من الرياضة إلى ESPN إلى USA TODAY يمتدحون عرضه ويشير إلى أنه قد يكون اختيارًا في الدور الأول.

صنفت USA Today Dart ، وهي QB البالغة من العمر 21 عامًا من Kaysville ، يوتا ، كثاني أفضل لاعب قورتربك في الجمع الأسبوع الماضي خلف منتج ميسوري برادي كوك فقط.

ذكرت The Athletic أن فريقين “يشعران بقوة” يشعران بأنهم سيؤخذان في “النصف العلوي” في الجولة الأولى.

ولم يتوقف عند هذا الحد.

كان ييتس في ميدان ESPN يغني مدحه خلال إصدار مؤخراً من “SportsCenter” من ESPN ، عندما أوضح لماذا يتسلل دارت إلى الجولة الأولى ، والتي من المتوقع أن تشمل قورتربك كام وارد (ميامي) وشيدي ساندرز (كولورادو).

أظهر Ole Miss QB Jaxson Dart موهبة ذراعه في NFL Combine 🎯olissfb | jaxsondart pic.twitter.com/dmzjyp8ltb – NFL (nfl) 3 مارس 2025

وقال ييتس: “أعتقد أن Jaxson Dart من Ole Miss ، الذي حطم الرقم القياسي لمدرسة Eli Manning لتمرير الساحات في الموسم الماضي”. “لديه الكثير من الخبرة. بدأ مسيرته الجامعية في جامعة جنوب كاليفورنيا ، وانتهى في Ole Miss ، وكان لديه لعبة رائعة لتحطيم مسيرته الجامعية ضد Duke في لعبة Bowl. رياضي جيد ، يمكنه رمي الجري أيضًا. سيكون هذا الانتقال ، لأن الجريمة التي لعبها في Ole Miss لا تبدو كثيرًا مثل معظم جرائم اتحاد كرة القدم الأميركي.

“ومع ذلك ، عندما تجمع بين الرياضيين والدقة ، أعتقد أن هناك فرصة أنه بحلول الوقت الذي يتم فيه قيله وفعله ، يتسلل إلى الجولة الأولى. لقد دفعته إلى الحادي والعشرين إلى بيتسبرغ ستيلرز في مسودة وهمية الأخيرة. “

ينطلق دارت في موسم قوي 2024 حيث قاد المجلس الأعلى للتعليم بـ 4،729 ياردة وألقى 29 تمريرة هبوط مع تقدم Ole Miss 10-3.

تجاوزت QB الرقم القياسي لـ Manning’s Ole Miss على الإطلاق الذي استمر 21 عامًا.

حقق مانينغ الرقم القياسي برصيد 10،199 ياردة ، لكن دارت أنهى ثلاث سنوات مع المتمردين مع 10617 ياردة على مدار حياته المهنية في أولي ميس.