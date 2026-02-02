ترتفع احتمالات تداول الثيران لصالح جيانيس أنتيتوكونمبو مع اقتراب الموعد النهائي

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



تعج مدينة Windy City بالشائعات التجارية حول Giannis Antetokounmpo اليوم.

شهد فريق Chicago Bulls تحولًا هائلاً في احتمالات مراهناتهم للحصول على جائزة أفضل لاعب مرتين في كتاب DraftKings الرياضي.

اعتبارًا من يوم الاثنين، يتمتع فريق Bulls بأفضل الفرص للفوز بـ Antetokounmpo في الموعد النهائي للتجارة في NBA يوم الخميس. يتمتع The Bulls باحتمالات +275 في DraftKings للفوز بالجريك فريك، مع تحرك الاحتمالات بشكل كبير، حيث انخفضت من 40/1 يوم الأحد.

تشير شركة DraftKings أيضًا إلى أنهم حصلوا على رهانات متعددة من نفس المراهن في هذا السوق باحتمالات مختلفة من شأنها أن تزيد قيمتها عن 22000 دولار إذا انتهى به الأمر في شيكاغو.

احتمالات الفريق القادم لجيانيس أنتيتوكونمبو

فريق احتمال باكز +110 الثيران +275 ووريورز +350 حرارة +700 نيكس +900 الصقور 17/1 تمبروولفز 20/1 رابتورز 22/1 76ers 25/1 تريل بليزرز 30/1

إذا تمكن الثيران من تنفيذ صفقة تداول لصالح Antetokounmpo، فسيكون ذلك بمثابة المفارقة المطلقة.

دخل لاعبو بولز وأنتيتوكونمبو في شجار بعد أن كسر “القاعدة غير المكتوبة” المتمثلة في الغطس في الثواني الأخيرة من المباراة مع باكس في تقدم مريح في فوز ديسمبر.

بعد المباراة، قال مركز بولز نيكولا فوتشيفيتش مازحًا إن أنتيتوكونمبو كان منزعجًا لأن الثيران لا يريدون ملاحقته في التجارة.

وقال فوتشيفيتش مازحا للصحفيين بعد المباراة: “أفترض أن جيانيس كان غاضبا من هذا التقرير الذي صدر بأن الثيران لا يريدون المتاجرة معه”.

هناك تحذير واحد، رغم ذلك. يعتبر DraftKings فريق Bucks هو المرشح المفضل للاحتفاظ بنجمهم المحلي.

الرهان الفعلي هو الفريق التالي الذي سيلعب فيه Antetokounmpo دقائق بعد الموعد النهائي للمتاجرة هذا الموسم.

Antetokounmpo هو +110 للبقاء في ميلووكي بعد الموعد النهائي للتجارة.

لذلك لا يزال لدى DraftKings احتمالات ألا يتم تداول Antetokounmpo أعلى من احتمالات تداوله مع Bulls.

قال دوك ريفرز، مدرب باكس، لشبكة ESPN قبل خسارة يوم الأحد أمام باكس، إن أنتيتوكونمبو أعرب عن رغبته في البقاء مع باكس.

وقال ريفرز: “جيانيس سيلعب. “أعتقد أن جيانيس سيعود ويلعب في مرحلة ما. لا نعرف متى ستحين هذه النقطة.”

وفي كلتا الحالتين، فإن حالة الجنون المحيطة بأنتيتوكونمبو ستنتهي يوم الخميس من هذا الأسبوع.

