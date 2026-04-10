ترتيب أفضل 10 رجال خط دفاعي في 2026 NFL Draft

يقوم رايان دونليفي من The Post بتحطيم أفضل لاعبي الخط الدفاعي في المسودة:

1. بيتر وودز، كليمسون، 6-2 ¹/₂، 298

تراجع في عام 2025 لكن شريطه لعام 2024 يظهر ومضات من الهيمنة. هل كان خارج منصبه؟ يعمل المحرك ساخنًا بدرجة كافية للاعتقاد بأنه سيصبح أكثر اتساقًا. مضطرب، مع انفجار الخطوة الأولى. يحتاج إلى خطة اندفاع أكثر تنوعًا بعد الانتقال. في كثير من الأحيان تعاونت بشكل مزدوج.

2. كايدن ماكدونالد، ولاية أوهايو، 6-2، 326

سمحت له قوة الضربة القاضية في يديه بالعيش خلف خط المشاجرة (تسع تدخلات مقابل الخسارة) الموسم الماضي. كائن غير المنقولة للمراكز المتعارضة. أعداد كبيرة مقابل منافسة النخبة. قدرة محدودة على التمرير السريع، خاصة ضد الجيوب المتحركة. بداية لمدة سنة واحدة.

لعب 43 مباراة في SEC، لكن تأثيره في إخلاء المسار والدفاع كان أكثر في النتائج التي سجلها زملائه في الفريق. مثال على مستوى الوسادة المنخفض والأيدي الثقيلة والنطاق المثير للإعجاب. يمكن أن تلعب معالجة الأنف أو التقنيات الثلاثة. يلعب بالنار ويتنفسها أيضاً. جولي العملاق.

4. لي هانتر، تكساس تك، 6-3 ½، 318

“A” – آكل الفضاء الذي يمتص الفرق المزدوجة ويحشو الجري. متين لليوم الأول، جاهز للتشغيل، ذو أرضية عالية بسبب تركيبة الحجم والقوة والطول، مع اندفاع التمرير لأعلى. قوة اندفاع الثور معروضة في Senior Bowl. تكييف يحتاج إلى عمل. لن يناسب كل دفاع يفتقر إلى الانفجار.

5. كاليب بانكس، فلوريدا، 6-6، 327

خضع لعملية جراحية بعد كسر في القدم في اتحاد كرة القدم الأميركي وتم تهميشه حتى يونيو على الأقل. ولا علاقة له بكسر في القدم جعله يقتصر على ثلاث مباريات الموسم الماضي. حركة تمرير الخبز والزبدة. يعتمد على الألعاب الرياضية والقوة على التقنية. تنوع المحاذاة.

6. دومينيك أورانج، ولاية آيوا، 6-2، 322

نموذج أولي، يلتهم الكتل 3-4 أنف مع جذوع الأشجار (650 رطلاً) مزروعة في الأرض. انخفض الإنتاج الموسم الماضي مع ارتفاع معدل التدخلات الضائعة. تمرير متسرع غير عامل مع حركة جانبية محدودة. الملقب بـ “الحمضيات الكبيرة”. هل يحب كرة القدم؟ يلقي الاتصال مع القتال باليد.

7. ألبرت ريجيس، تكساس إيه آند إم، 6-1، 295

معالجة الأنف التي تؤثر على لاعبي الوسط بدون أكياس من خلال طي الجيب ورفع يديه في ممرات الرؤية (10 تمريرات دفاعية) ليجعل نفسه أطول. لم يتم حظره أبدًا من اللعب. ناضجا بعد سنواته. اشتعلت الاندفاع. يحتاج إلى السيطرة على النفوذ.

8. داريل جاكسون جونيور، ولاية فلوريدا، 6-5 ½، 315

مزيج من القوة والسرعة وطول جناحيها الهائل. اعتاد على الفوز بالأدوات الخام، لذلك يتم الكشف عن أسلوبه القذر عندما لا يفعل ذلك. يشعر وكأنه مستقل. هل هو دافع الجيب الفعال في عام 2024 أم لا؟ لا يتنازل عن فرق مزدوجة أو ثلاثية.

9. تايلر أونيديم، تكساس إيه آند إم، 6-3 ½، 292

لا توجد أسئلة حول متانته أو أخلاقيات العمل. تنوع المخطط، بما في ذلك النهاية 3-4. خطوة أولى سريعة لتصوير الفجوات. يفتقر إلى حركات التمرير والاندفاع الثانوية. يظهر الوعي بحيل الجريمة. ينهي التدخلات الفردية. يحتاج إلى إضافة قوة الجزء السفلي من الجسم.

10. زين ديورانت، ولاية بنسلفانيا، 6-1، 290

ثلاث مرات ظهور في قائمة النزوات السنوية لـ The Athletic. لحظات الازدهار عندما تسقط الألعاب الرياضية الفكين. لحظات التمثال النصفي عندما يتم غسله من المسرحية بينما يركض المندفعون عبر حارته. يشم الشاشات. أقدام رشيقة. يحتاج إلى تمرير التحركات المضادة الاندفاع.

الناهض المتأخر

جراسين هالتون، أوكلاهوما، 6-3، 293

“tweener” ذو الطاقة العالية والذي يوفر القدرة على تمرير التمريرات الداخلية (8.5 كيسًا منذ عام 2024). يستخدم حركة السباحة ويصبح نحيفًا بخفة من خلال الفجوات. انفجار الإغلاق. يمكن القضاء عليها من قبل حراس السلطة. يحتاج إلى مخطط أو دوران يسلط الضوء على مهاراته الخاصة.

السقوط بسرعة

زكسافيان هاريس، أولي ميس، 6-8، 330

بنيت مثل الشرير الخارق. الأذرع الطويلة (34 ⁵/₈ بوصة) تصل حول الحواجز وتلمس السماء (ست ركلات محجوبة). سيكون مستوى الوسادة وحركة القدم بمثابة نقاط تقوية ثابتة. يلعب من الخلف. اعتقال شخصين، بما في ذلك تهمة العنف المنزلي.

عجب المدرسة الصغيرة

كاليب بروكتور، جنوب شرق لويزيانا، 6-2، 291

أفضل لاعب دفاعي في مؤتمر ساوثلاند لهذا العام والذي وضعته مباراته المكونة من كيسين ضد LSU على الخريطة. التقنية والتسارع للوصول إلى الوسط في خطوات قليلة. حقيبة عميقة من الحيل. صغير الحجم للعب على الجزء الداخلي ضد الركض.