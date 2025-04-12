ترتيب أفضل 10 نهايات ضيقة في 2025 NFL Draft

يمنح Ryan Dunleavy من Post أفضل 10 نهايات ضيقة في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لهذا العام ، استنادًا إلى التقييمات والمحادثات مع أشخاص في جميع أنحاء الدوري:

1. تايلر وارن ، ولاية بنسلفانيا ، 6-6 ، 256

قطع من قطعة قماش روب جرونكوفسكي. عداء ما بعد التمسك والكبح. تصطف في الخط ، في الفتحة وفي الخلفية (بما في ذلك Wildcat قورتربك) في الطريق إلى 104 المصيد ، 1451 ياردة من المشاجرة و 12 لمس أرض. الاهتمام بيد واحدة يمسك. ليس حقل الحقل.

2. كولستون لوفلاند ، ميشيغان ، 6-6 ، 248

يعمل مثل جهاز استقبال كبير ورشيق مع شجرة مسار واسعة ، ونصف قطر الصيد الواسع ، وأيدي قوية وكسرات ناعمة لإنشاء فصل. أذرع صلبة وعقبات لساحات إضافية. لا تصدر 650 ياردة في موسم واحد. يمكن أن تغلب على مانع تشغيل.

3. هارولد فانين جونيور ، بولينج جرين ، 6-3 ، 241

عداء طريق هش مع السرعة العمودية وكؤوس الشفط للأيدي. سكين الجيش السويسري يخلق عدم تطابق. في أفضل حالاته مقابل أفضل منافسة. حاصرات راغبة ولكن أقل نسبيا. تعيين سجلات NCAA موسمية واحدة للصيد (117) واستلام ساحات بطرف ضيق (1555).