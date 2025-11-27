ترسل LSU خطاب إنهاء خدمة Brian Kelly، ولديها شرط شراء بقيمة 54 مليون دولار

تم إرسال خطاب إنهاء الخدمة الرسمي لمدرب LSU السابق لكرة القدم من قبل المدرسة في اليوم السابق لعيد الشكر.

تنص الرسالة على أن كيلي تم طرده “بدون سبب” وأن كيلي سيحصل على كامل مبلغ الاستحواذ البالغ 54 مليون دولار على مدى ست سنوات، حسبما ذكر روس ديلينجر من ياهو سبورتس.

سيحتاج كيلي إلى الوفاء بالالتزام بالعثور على وظيفة أخرى لضمان حصوله على مبلغ الاستحواذ الكامل.

أفاد ديلينجر أن “الرسالة توضح مسؤولية كيلي في تخفيف عملية الاستحواذ”. “يتضمن ذلك بذل جهود “حسنة النية ومعقولة ومستمرة للحصول على” وظيفة. تتوقع LSU من كيلي أن “يحتفظ بوثائق معقولة” لبحثه عن وظيفة، بما في ذلك المقابلات والعروض، وفقًا للرسالة.

يأتي خطاب الإنهاء الرسمي بعد صدور تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع يفيد بأن كيلي كان يدعي أن وضع LSU جعل من “المستحيل” بالنسبة له العثور على وظيفة تدريب جديدة.

كانت الجامعة تدعي أن كيلي لم يتم “إنهاء خدمتها رسميًا”، وادعى الممثل القانوني لكيلي أن ذلك يؤثر على فرص العمل.

وجاء في الرسالة، بحسب ESPN: “كما تعلم، لا يوجد أي أساس على الإطلاق لمواقف LSU المفتعلة المتمثلة في عدم إنهاء عمل المدرب كيلي أو وجود سبب لمثل هذا الإنهاء”. “إن سلوك LSU، بما في ذلك فشلها في تأكيد إنهاء عمل المدرب كيلي بدون سبب وادعاءاتها غير المدعومة بسوء السلوك من جانب المدرب كيلي، جعل من المستحيل تقريبًا على المدرب كيلي تأمين وظائف أخرى متعلقة بكرة القدم.

“يستمر سلوك LSU في إيذاء المدرب كيلي، خاصة خلال فترة التوظيف الحرجة هذه.”

تم إعفاء كيلي من مهامه التدريبية في 26 أكتوبر بعد خسارة فريق Tigers أمام Texas A&M وأشار سكوت وودوارد المدير الرياضي السابق لـ LSU إلى أن القرار كان متعلقًا بالأداء.

تعد عملية الاستحواذ البالغة 54 مليون دولار واحدة من أغلى عمليات الاستحواذ في تاريخ كرة القدم الجامعية وقد أثارت استهزاء حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري بسبب تكلفتها.