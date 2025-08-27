ترقب هذا التأثير الجانبي المحتمل لـ GLP-1

على الرغم من أن تناول دواء GLP-1 كان مرتبطًا بزيادة خطر اضطرابات الأعصاب البصرية ، فقد وجد الباحثون أن الخطر الإجمالي لا يزال منخفضًا جدًا. على سبيل المثال ، طور 0.04 ٪ فقط من الأشخاص الذين يعانون من smaglutide أو tirzepatide NAION ، مقارنة مع 0.02 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من أدوية السكري الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، أو ارتفاع ضغط الدم ، أو ارتفاع الكوليسترول ، أو تاريخ التدخين لديهم بالفعل خطر أعلى من NAION ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لعلم العيون. و GLP-1s ليست الأدوية الوحيدة المرتبطة بهذه الحالة. كما تم ربط مثبطات الفوسفوديستراز-5 (PDE-5) ، مثل sildenafil (الفياجرا) ، بمخاطر أعلى من NAION.

قد تؤثر أدوية GLP-1 أيضًا على جوانب أخرى من صحة العين ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2025 في شبكة JAMA. الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 معرضون بالفعل لخطر اعتلال الشبكية السكري (DR) ، وهي حالة تضر الأوعية الدموية في شبكية العين. وجدت الدراسة أن استخدام GLP-1 كان مرتبطًا بخطر أكبر قليلاً في تطوير DR. ومع ذلك ، بالنسبة للأشخاص الذين لديهم DR بالفعل ، فإن بدء عقار GLP-1 لم يجعل حالتهم أسوأ. في الواقع ، كانوا أقل عرضة لتطوير مضاعفات خطيرة مثل النزيف في العين أو العمى. الأهم من ذلك ، لم تجد هذه الدراسة صلة بين أدوية GLP-1 و NAION.