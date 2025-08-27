ترقب هذا التأثير الجانبي المحتمل لـ GLP-1

لقد سمع معظم الناس عن فوائد أدوية GLP-1 ، وحوالي 1 من كل 8 حتى جربوها (لكل مؤسسة عائلة Kaiser). تم تصميم هذه الأدوية في الأصل لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 على إدارة السكر في الدم ، ولكن تبين أن التأثير الجانبي المثير للدهشة هو فقدان الوزن. ذلك لأن عقاقير GLP-1 بطيئة الهضم وتساعدك على الشعور بالملء بعد الأكل.
الأشخاص الذين يتناولون دواء GLP-1 مثل Ozempic غالباً ما يبلغون عن آثار جانبية مثل مشاكل المعدة أو فقدان الشهية أو الدوخة أو الصداع. لكن الباحثين بدأوا في الكشف عن مخاطر أخرى أقل دراية. وجدت دراسة 2025 في شبكة JAMA Open أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 الذين أخذوا السمواجلوتيد (Ozempic) أو Tirzepatide (Mounjaro) لديهم خطر أعلى بنسبة 76 ٪ من تطوير حالة نادرة تسمى الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي غير الشرعي (NAION). يمكن أن يسبب NAION فقدان البصر المفاجئ بسبب انخفاض تدفق الدم إلى العصب البصري. أظهرت الدراسة أيضًا أن خطرًا أعلى بنسبة 65 ٪ من اضطرابات العصب البصري الأخرى بين الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية.
قد تؤثر أدوية GLP-1 على الأعصاب والأوعية الدموية لعينيك
على الرغم من أن تناول دواء GLP-1 كان مرتبطًا بزيادة خطر اضطرابات الأعصاب البصرية ، فقد وجد الباحثون أن الخطر الإجمالي لا يزال منخفضًا جدًا. على سبيل المثال ، طور 0.04 ٪ فقط من الأشخاص الذين يعانون من smaglutide أو tirzepatide NAION ، مقارنة مع 0.02 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من أدوية السكري الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، أو ارتفاع ضغط الدم ، أو ارتفاع الكوليسترول ، أو تاريخ التدخين لديهم بالفعل خطر أعلى من NAION ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لعلم العيون. و GLP-1s ليست الأدوية الوحيدة المرتبطة بهذه الحالة. كما تم ربط مثبطات الفوسفوديستراز-5 (PDE-5) ، مثل sildenafil (الفياجرا) ، بمخاطر أعلى من NAION.
قد تؤثر أدوية GLP-1 أيضًا على جوانب أخرى من صحة العين ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2025 في شبكة JAMA. الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 معرضون بالفعل لخطر اعتلال الشبكية السكري (DR) ، وهي حالة تضر الأوعية الدموية في شبكية العين. وجدت الدراسة أن استخدام GLP-1 كان مرتبطًا بخطر أكبر قليلاً في تطوير DR. ومع ذلك ، بالنسبة للأشخاص الذين لديهم DR بالفعل ، فإن بدء عقار GLP-1 لم يجعل حالتهم أسوأ. في الواقع ، كانوا أقل عرضة لتطوير مضاعفات خطيرة مثل النزيف في العين أو العمى. الأهم من ذلك ، لم تجد هذه الدراسة صلة بين أدوية GLP-1 و NAION.