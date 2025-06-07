ترقية الوسائد العادية باستخدام خدعة سلسلة ذكية

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الوسائد الزخرفية هي عنصر أساسي في أي مخطط داخلي أنيق. إن وضع وسائد رميك وترتيبها أعلى كرسي أو أريكة يمكن أن تجعل مساحة المعيشة تشعر بالدفء والراحة. كما أنها تقدم فرصة رائعة لإضافة لون أو نسيج مطلوب إلى غرفة ، خاصةً إذا كنت ترغب في إنشاء منزل عصري Boho.

ولكن هل تعلم أنه يمكنك بسهولة جعل وسائد رمي الهامش الخاصة بك مع بضعة عناصر منزلية يومية فقط؟ تعد وسائد الشرابة أو الهامش عناصر صديقة للميزانية تجعل غرفتك أكثر راحة ، وهي وسيلة رائعة للإيماءة إلى اتجاه بوهو دون الحاجة إلى إنفاق ثروة. بالإضافة إلى ذلك ، تأتي الوسائد الهامشية في الكثير من التصميمات المختلفة. كل ما ستحتاجه هو حفنة من العصي الخشبية (يمكن أن تكون هذه العصي البوب ​​الجليدية المتبقية) ، وكرة من الخيط ، ومسدس الغراء. سيحول هذا الاختراق البسيط والفعال وسادة عادية إلى جمال محكم من المؤكد أن يكون نجم العرض.