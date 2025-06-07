ترقية الوسائد العادية باستخدام خدعة سلسلة ذكية

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الوسائد الزخرفية هي عنصر أساسي في أي مخطط داخلي أنيق. إن وضع وسائد رميك وترتيبها أعلى كرسي أو أريكة يمكن أن تجعل مساحة المعيشة تشعر بالدفء والراحة. كما أنها تقدم فرصة رائعة لإضافة لون أو نسيج مطلوب إلى غرفة ، خاصةً إذا كنت ترغب في إنشاء منزل عصري Boho.
ولكن هل تعلم أنه يمكنك بسهولة جعل وسائد رمي الهامش الخاصة بك مع بضعة عناصر منزلية يومية فقط؟ تعد وسائد الشرابة أو الهامش عناصر صديقة للميزانية تجعل غرفتك أكثر راحة ، وهي وسيلة رائعة للإيماءة إلى اتجاه بوهو دون الحاجة إلى إنفاق ثروة. بالإضافة إلى ذلك ، تأتي الوسائد الهامشية في الكثير من التصميمات المختلفة. كل ما ستحتاجه هو حفنة من العصي الخشبية (يمكن أن تكون هذه العصي البوب الجليدية المتبقية) ، وكرة من الخيط ، ومسدس الغراء. سيحول هذا الاختراق البسيط والفعال وسادة عادية إلى جمال محكم من المؤكد أن يكون نجم العرض.
كيفية إضافة تفاصيل هامش إلى وسادة عادي
ابدأ باللف سلسلة حول العصا الخشبية ، بدءًا من الأعلى والعمل على أسفل إلى أسفل. ارسم خطًا من الغراء على حافة العصا ملفوفة باستخدام مسدس الغراء وقم بإلصافه على وسادتك بالضغط بأسفل بحزم. إذا لم يكن لديك بندقية الغراء ، فسيعمل الغراء النسيج العادي بشكل جيد.
تابع عن طريق إزالة العصا الخشبية بلطف ، تأكد من عدم سحب السلسلة من مكانها. قم بقطع الحافة المكشوفة لحلقات السلسلة مع بعض المقص ، مع إطلاق السلسلة من العصا الخشبية لتكشف عن هامش مزدوج. كرر العملية عن طريق وضع عصا خشبية أخرى ملفوفة بسلسلة أعلى هامش قمت بإنشائها للتو وفويلا – لقد تركت مع هامش سميك!
لإنشاء خطوط أطول من الهامش ، ضع العصي الخشبية بجانب بعضها البعض وكرر العملية. أو ، مصدر بعض العصي الخشبية الأطول ، مثل عصي الحرف الخشبية الخشبية من Pllieay من Amazon مقابل حوالي 10 دولارات. الآن لديك هذه التقنية مسمر ، يمكنك السماح لإبداعك بالركض وإنشاء أنماط Fringe الخاصة بك. يعد التصميم الشهير عبارة عن تقليم مهذب ، يمكنك تحقيقه بسهولة من خلال أداء هذا الاختراق على الحواف الخارجية لوسادة رميك. بعد ترقية وسائدك العادية ، جرب هذه النصائح البسيطة لترتيب وسائد رميك للحصول على المظهر المثالي.