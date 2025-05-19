ترقية باب الخزانة الجمالية التي تجعل أي غرفة تشعر بالنظافة والهش

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نحن نحب تخزين وتنظيم جمالي جمالياً بقدر ما هو غريب الأطوار التالي ، لكن الحقيقة البسيطة هي أن الخزانة الجميلة والمنظمة تمامًا يمكن أن تكون تحديًا. أبواب خزانة مع أجزاء النوافذ – وحتى لا باب خزانة على الإطلاق – هي اتجاهات شائعة تحافظ على خزانة ملابسك واضحة تمامًا. هناك الكثير من منتجات التنظيم والتخزين التي تستحق العرض في السوق لتلك المواقف ، ولكن قد تفضل إخفاء محتويات خزانتك تمامًا. لحسن الحظ ، هناك الكثير من الخيارات لجعل الأبواب ذات الألواح الزجاجية تعمل من أجل أقل تنظيمًا بيننا. ترقية باب خزانة واحدة تمزج بشكل جميل إخفاء التخزين مع شعور أنيق ومتجدد الهواء هو الزجاج المتجمد. يمكن دمج الزجاج المتجمد مع أي نوع من أبواب الخزانة لتحول بسيط ينتج عنه نتائج واضحة ونظيفة.
يتم تصنيع الزجاج المتجمد باحتراف عن طريق الكبلات الرملية أو الزجاج المحفور الحمضي لإنشاء تأثير شبه مفتوح. إذا كان باب الخزانة الحالي فريدًا ، أو كنت لا ترغب في استبداله ، فيمكن لشركات Glassworks تثبيت زجاج Frosted في بابك الحالي. إذا كنت ترغب في استبدال الباب ، فهناك أيضًا الكثير من الخيارات مع زجاج Frosted Frosted لتناسب أي نمط من الخزانة ، بما في ذلك bifold أو الانزلاق أو الالتفافية أو باب التأرجح القياسي. يمكن أن يختلف الزجاج المصنوع من الغامضة والانتهاء والأنماط والقوام لتحقيق المظهر الدقيق الذي تتبعه. إذا كان لديك بالفعل أجزاء زجاجية على باب خزانة الخاص بك ، فهناك أيضًا طرق للتنقيب عن المظهر البسيط وبأسعار معقولة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون خيارات DIY دائمة أو قابلة للإزالة ، مما يجعل هذا ترقية صديقة للمستأجرين.
كيفية DIY باب خزانة ملصق
أولاً ، لديك خيارات قابلة للإزالة. يعد فيلم Cling Cling Frosted Glass طريقة سريعة و (نسبيًا) سهلة لإعطاء أبواب الخزانة الزجاجية صقيعًا فوريًا. هناك الكثير من الأنماط ومستويات الشفافية للاختيار من بينها ، ويمكنك تقشير الفيلم عند الحاجة. هناك خيار آخر قابل للإزالة ، ولكنه غير تقليدي يمكنك استخدامه لتجميد باب خزانة الخاص بك دون إتلاف الزجاج ربما يكون بالفعل في خبأك الحرفي – غراء إلمر. ما عليك سوى لفه على الزجاج مع أسطوانة الطلاء واتركه يجف لإلقاء نظرة متجمدة. إذا غيرت رأيك ، يمكنك غسله بخرقة مبللة.
تم تصميم طرق الصقيع الزجاجية الأخرى DIY لتكون أكثر دائمة. خيار واحد هو استخدام طلاء رذاذ الزجاج الصوتي. المفتاح لهذه الطريقة هو تطبيق الضوء ، وحتى الطبقات على الزجاج ، مما يسمح له بالتجفيف بالكامل بين المعاطف ، والتراكم على مستوى العتامة المطلوبة. أخيرًا ، يمكن للكريم الحفر أن يعطي أبواب الخزانة الخاصة بك لمسة صوتية من شأنها أن تقف اختبار الزمن. الكريمة كاوية ، لذا ارتدي قفازات لمنعها من الحصول على بشرتك. لا ينصح بالمشاريع الكبيرة حيث تم تصميمها للصياغة ، ولكن يمكن استخدامها لاستقرار تصميم متجوب على جزء أكبر لإلقاء نظرة فريدة. عند استخدام كريم الحفر ، قم بتدوين معطف سميك (كما هو الحال في ، سميكة بوصة) بدلاً من تنظيفه بالفرشاة ، مما يسبب خطوطًا. دعه يضبط وفقًا للتعليمات ، ثم اغسله للكشف عن الصقيع.
اختيار طريقة الجهد المناسبة لك
يعتمد اختيار الصقيع الصحيح على أسلوبك واحتياجاتك وميزانيتك. إذا كان لديك بالفعل أبواب زجاجية ، فإن تجربة طريقة DIY قابلة للإزالة منخفضة المخاطر وغير مكلفة. عادة ما يكون فيلم Cling Cling Frosted Glass أقل من دولار واحد للقدم المربع ، وبالتالي فإن لفة قياسية 6.5 قدم في أقل من 10 دولارات. عادة ما يكون من السهل تطبيقه ، على الرغم من أنك قد تواجه مشاكل في فقاعات الهواء العنيدة. عند التسوق في فيلم Cling Film ، اقرأ المراجعات لتقييم إمكانات التصاق على المدى الطويل للفيلم ، حيث يميل البعض إلى فقدان القبضة بمرور الوقت.
يحتوي طلاء الرش الزجاجي المصنوع على نقطة سعر مماثلة-وهو طلاء رذاذ الزجاج المصنوع من الصدأ هو 6.88 دولار على Amazon. مثل فيلم Cling ، من السهل تطبيق رذاذ الزجاج المصنوع من Frosted. يمكنك إزالة طلاء الرش المصنوع من الناحية الفنية ، ولكنه عادة ما يتطلب شفرة الحلاقة والأسيتون ، وهي عملية مملة. هناك أيضًا بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند استخدام طلاء رذاذ Rust-Oleum لصقيع الزجاج لتحديد ما إذا كانت فكرة جيدة.
إذا كنت تتسوق للحصول على باب جديد أو ترتيبات زجاجية متجمدة ، فأنت بالتأكيد تنظر إلى نقطة سعر أعلى. ليس من المستغرب أن تعتمد تكلفة الأبواب على حجمها وأسلوبها ، لذا فإن الميزانية بضع مئات من الدولارات على الأقل. يمكن أن يؤدي العمل مع المحترف إلى الحصول على مظهر أكثر تخصيصًا من شأنه أن يحول أبواب الخزانة الخاصة بك إلى قطع بيان ، سواء كانت صقيع أبوابك الحالية أو تثبيت ألعاب جديدة. إذا كنت دييرًا ماهرًا ، فيمكنك أيضًا تحويل باب الخزانة الأبيض الأساسي عن طريق إضافة أجزاء زجاجية مجيئة بنفسك.