ترقية بسيطة ولكن جميلة يمكنك إعطاء أي قطعة من أثاث ايكيا

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

إذا كنت ترغب في زيادة أثاث Ikea أو أطباق Ikea القياسية دون القيام بمشروع كبير ، فإن الوشم الديكور المنزلي هو الطريق للذهاب. يمكن لهذه الشارات الرائعة تحويل مظهر الأطباق والمزهريات والأثاث العاديين. باختصار ، تُعد الوشم للديكور المنزلي ملصقات تصميم متينة يمكنك تطبيقها على الأثاث والأطباق وغيرها من العناصر. إنها تشبه تلك المؤقتة التي قمت بتزيينها كطفل وتطبقها تقريبًا.

يصنع Suteka خطًا كاملاً من الوشم الديكور الذي يمكن أن يرفع أي سطح تقريبًا. يمكنك استخدامها على الخزف أو السيراميك أو الزجاج أو المينا لإنهاء مقاوم للفرن وغسالة الصحون. كما أنها تعمل على الأسطح غير المسامية ، مثل الخشب أو الحوائط الجافة أو البلاستيك أو المعدن.

لاستخدامها ، تغمسها في الماء ثم تطبيقها حيث تريد. بالنسبة للأطباق ، قم بتوظيف الوشم في الفرن بعد أن تلتصق بها. على العكس من ذلك ، إذا كنت تضيفهم إلى أثاث أو عناصر غير آمنة للفرن ، فيمكن أن يساعد مجفف الشعر في ضبطها. عندما تكون جاهزًا للتغيير ، يمكن إزالتها بسهولة باستخدام الأسيتون.