ترقية بسيطة ولكن جميلة يمكنك إعطاء أي قطعة من أثاث ايكيا

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إذا كنت ترغب في زيادة أثاث Ikea أو أطباق Ikea القياسية دون القيام بمشروع كبير ، فإن الوشم الديكور المنزلي هو الطريق للذهاب. يمكن لهذه الشارات الرائعة تحويل مظهر الأطباق والمزهريات والأثاث العاديين. باختصار ، تُعد الوشم للديكور المنزلي ملصقات تصميم متينة يمكنك تطبيقها على الأثاث والأطباق وغيرها من العناصر. إنها تشبه تلك المؤقتة التي قمت بتزيينها كطفل وتطبقها تقريبًا.
يصنع Suteka خطًا كاملاً من الوشم الديكور الذي يمكن أن يرفع أي سطح تقريبًا. يمكنك استخدامها على الخزف أو السيراميك أو الزجاج أو المينا لإنهاء مقاوم للفرن وغسالة الصحون. كما أنها تعمل على الأسطح غير المسامية ، مثل الخشب أو الحوائط الجافة أو البلاستيك أو المعدن.
لاستخدامها ، تغمسها في الماء ثم تطبيقها حيث تريد. بالنسبة للأطباق ، قم بتوظيف الوشم في الفرن بعد أن تلتصق بها. على العكس من ذلك ، إذا كنت تضيفهم إلى أثاث أو عناصر غير آمنة للفرن ، فيمكن أن يساعد مجفف الشعر في ضبطها. عندما تكون جاهزًا للتغيير ، يمكن إزالتها بسهولة باستخدام الأسيتون.
تصميم ديكور المنزل على قطع ايكيا
الاستخدامات المحتملة للوشم ديكور المنزل لا حدود لها تقريبا. يمكنك تحويل مجموعة عادية من الأطباق البيضاء Ikea 365+ إلى إعداد طاولة فاخر يستحق مجلتك الراقية المفضلة. ستضيف شارات مستوحاة من المحيطات أي عشاء. بدلاً من وضعها مباشرة في وسط أطباقك ، تعويضها لإضافة التعقيد البصري والتطور. فكرة أخرى هي استخدام الوشم الديكور لتبسيط تزيين العطلات وتوفير المال والمساحة. على هذا النحو ، لماذا لا تحول مزهرية Pomp of Ikea إلى ملحق موسمي من خلال تبديل الشارات لكل عطلة بدلاً من شراء مزهريات مختلفة؟
ما وراء الأطباق والمزهريات والسيراميك ، استخدم الشارات لإحضار نظرة مخصصة أو مرحة إلى أي غرفة. قم بتمييز حبك للكلاب من خلال عرض ملصقات مختلفة رائعة على كل درج من خزانة أحذية Hemnes الخاصة بك. علاوة على ذلك ، بدلاً من محاولة إخفاء أجهزة المطبخ الخاصة بك وصناديق إعادة تدوير ايكيا الأساسية ، ارتديها بتصميمات لطيفة. بالنسبة لعناصر أكبر مثل هذه ، يمكن أن يبدو الوشم الكبير وحده نوعًا من بلاه. بدلاً من ذلك ، فكر في الأمر مثل مصمم أنماط السطح من شأنه أن يتفوق على الوشم الأصغر حول السطح بأكمله. تجنب التكرار بشكل مفرط عن طريق إضافة بعض التنوع غير المتوقع. على سبيل المثال ، إذا كانت معظم الوشم في وضع عمودي ، فستدير بشكل عشوائي بعض الشيء في اتجاه أفقي.
طرق أخرى لتحقيق المظهر
لدى Suteka مجموعة جميلة من الوشم ديكور المنزل في مجموعة من الأساليب والمواضيع ، لكنها ليست خيارك الوحيد. الوشم المؤقت يعمل تماما للاستخدامات الزخرفية البحتة. فقط قم بتطبيقها بنفس الطريقة التي سترتبط بها على بشرتك ، ثم الانتهاء من mod podge أو سداده آخر. لا تضعهم في الفرن أو غسالة الصحون ، لأنها لن تكون متينة. يمكنك العثور على وشم مؤقت من الفنانين على Etsy أو RedBubble. إذا كنت تشعر بالإبداع ، فقد ترغب في تصميم وطباعة ورقتك الخاصة باستخدام الورق المتخصص.
لا تشعر بالاحتفال باستخدام الوشم المؤقت لتخصيص مساحتك. فكر في إنشاء تأثير مماثل من نقطة الصفر مع علامات الطلاء مثل مجموعة علامة POSCA 8-Color. هذه الألوان النابضة بالحياة تظهر ضد السيراميك العادي. بعد الانتهاء من الرسم ، اتركه يجف جيدًا وختم مع ورنيش رش. هذا ليس خيارًا آمنًا للأغذية ، لكنه يعمل بشكل رائع للعناصر الزخرفية. إذا كنت ترغب في تزيين أكوابك أو الأوعية الخاصة بك ، فاستخدم علامات Sharpie القائمة على الزيت في الخارج من الطبق لخيار قابل للغسل. أنهي تصاميمك في الفرن على درجة حرارة 250 درجة فهرنهايت لمدة ساعتين.