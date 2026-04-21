تريد منك مارثا ستيوارت أن تغسل الأقمشة الطبيعية بالطريقة الصحيحة – وإليك الطريقة

إذا كان الغسيل هو العمل الروتيني الأقل تفضيلاً لديك، فقد تتخطى عملية الفرز وترمي كل ملابسك المتسخة في الغسالة معًا. ولكن وفقًا لمارثا ستيوارت في مقطع من برنامج مارثا ستيوارت، إذا كان أي من هذه العناصر مصنوعًا من أقمشة طبيعية أكثر حساسية، فأنت تفعل ذلك بشكل خاطئ. غالبًا ما تتطلب الألياف الطبيعية معالجة أكثر دقة من الألياف الاصطناعية، مثل البوليستر أو النايلون. في حين أن موادها قد تبدو فاخرة، فإن بعض الألياف الطبيعية، وخاصة الصوف والكشمير، عرضة للانكماش عند تعرضها للحرارة وتتميز بألياف دقيقة قد تتلف في الغسيل العادي أو دورة التجفيف. والخبر السار هو أن هناك عملية سهلة لجعل هذه المواد تبدو نظيفة وجديدة مرة أخرى: إزالة الحبوب، والقياس، والغسل، والتجفيف.
لاختيار أفضل منظف غسيل لسترات الكشمير والصوف، ابحث عن منظف مصمم خصيصًا لهذه المواد، أو اختر منظفًا لطيفًا. بالإضافة إلى المنظف، ستحتاج إلى شريط قياس وبعض المناشف النظيفة ومشط قماش لغسل وتجفيف الصوف أو الكشمير بشكل صحيح.
كيفية غسل السترات الصوفية والكشمير، بحسب مارثا ستيوارت
يتطلب روتين مارثا ستيوارت المكون من أربع خطوات مجهودًا إضافيًا قليلًا مقارنة بإلقاء ستراتك في الغسالة، لكنه قد يترك ملابسك الصوفية والكشميرية تبدو وكأنها خرجت للتو من الرف. الخطوة الأولى هي وضع سترتك على سطح صلب وإزالتها. أفضل طريقة للتخلص من الوبر على الملابس هي باستخدام مشط قماش غير مكلف مثل ماكينة الحلاقة هذه من جونسون آند سميث. قم بتمرير المشط برفق فوق السترة لإزالة أي نتوءات أو زغب. بعد ذلك، قم بقياس سترتك واكتب الأبعاد على قطعة من الورق. عندما تجفف السترة، يمكنك إعادتها بهذا الشكل الدقيق.
لغسل السترة، املأ الحوض أو الحوض بالماء البارد. أضف القليل من المنظفات السائلة اللطيفة وتخطي منتجات الغسيل الشائعة التي لا تستحق الشراء. حرك بيديك لدمج الماء وصابون الغسيل. اتركي السترة تنقع لبضع دقائق، ثم اشطفيها جيدًا بالماء. بعد الشطف، اضغطي على السترة بلطف لإزالة الماء الزائد، لكن تجنبي عصرها.
بالنسبة للخطوة الأخيرة، ضعي منشفة حمام ماصة، وضعي السترة فوقها، ورتبيها بحيث تتوافق مع القياسات التي أخذتها قبل الغسيل. قم بطي المنشفة فوق السترة ولفها برفق في المنشفة للضغط على أكبر قدر ممكن من الرطوبة الزائدة. أخيرًا، انقلها إلى منشفة جافة، وأعد التحقق من القياسات، واتركها تجف في الهواء. وفقًا لمارثا ستيوارت، بعد أن يجف تمامًا، قد تحتاج إلى إزالة التجاعيد باستخدام جهاز بخار، ولكن سيتبقى لديك سترة ذات مظهر جديد.