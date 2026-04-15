تريل بليزرز يتغلب على صنز في بطولة الدوري الاميركي للمحترفين

فينيكس – سجل ديني أفديا 41 نقطة – بما في ذلك اللعب من 3 نقاط قبل 16.1 ثانية من نهاية المباراة – وتعافى بورتلاند تريل بليزرز من تأخره 11 نقطة في الربع الرابع ليهزم فينيكس صنز 114-110 في بطولة الدوري الاميركي للمحترفين مساء الثلاثاء.

قاد جوردان جودوين لرمية ركنية ليمنح صنز التقدم 110-109 قبل 32 ثانية من نهاية المباراة، لكن أفديا، الذي قدم أيضًا 12 تمريرة حاسمة، استجاب بضربة بدنية على الحافة، وقام برمي الكرة أثناء تعرضه للخطأ وقام بالرمية الحرة ليتقدم 112-110.

أتيحت الفرصة لفريق صنز للتقدم للأمام لكن رمية جالين جرين ثلاثية كانت بعيدة عن المرمى. استحوذ جودوين على الكرة المرتدة الهجومية لكن ماتيس ثيبول جردها ليحقق الفوز لفريق بليزرز.

حصلت بورتلاند على المصنف رقم 7 في تصفيات المؤتمر الغربي وستواجه سان أنطونيو سبيرز في الجولة الأولى. وسيستضيف ذا صنز الفائز من مباراة كليبرز ووريورز يوم الجمعة. من يفوز سيحصل على المصنف رقم 8 ويواجه المصنف الأول أوكلاهوما سيتي ثاندر في التصفيات. انتهى موسم الخاسر.

كانت الدقائق القليلة الأخيرة عبارة عن كرة سلة بيضاء مع تغيير الرصاص عدة مرات.

وسجل جيرامي جرانت، الذي عاد بعد غيابه عن آخر سبع مباريات في الموسم العادي بسبب إصابة في ربلة الساق، رمية ثلاثية من ركلة ركنية ليمنح تريل بليزرز التقدم 107-106 قبل دقيقة واحدة و54 ثانية من النهاية.

رد ديفين بوكر بزوج من الرميات الحرة ليتقدم 108-107 لكن أفديا قام بتمرير إصبعه على الحافة ليتقدم 109-108 قبل 37.3 ثانية من نهاية المباراة.

وقاد جرين فريق صنز برصيد 35 نقطة. وكان بوكر 22.

وتقدم بليزرز 83-82 قبل أن يتقدم في الربع الثالث على الرغم من تسديده واحدة فقط من 11 رميات ثلاثية في الربع الثالث. تقدم فينيكس إلى تقدمه الأول في الشوط الثاني عندما قام جرين بالقفز عند الاستحواذ على الشوط الرابع.

لقد كانت بداية الشوط 11-0 هي التي أعطت فريق صنز ميزة 93-83.

ساهم رويس أونيل في رميته الثلاثية في وضع فينيكس في المقدمة بنتيجة 98-87 قبل 7:13 دقيقة من نهاية المباراة، لكن هذا هو الوقت الذي بدأ فيه بليزرز عودته.

تقدم صنز 33-31 بعد الربع الأول، لكن تريل بليزرز تقدم 55-41 في منتصف الشوط الثاني.

ارتد فينيكس ليقلص الفارق إلى 65-62 في نهاية الشوط الأول بعد أن أكمل جرين لعبًا من أربع نقاط – مسجلاً 3 أثناء تعرضه لخطأ – مع بقاء ثانية واحدة.