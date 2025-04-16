ترينت جريشام ينقذ يوم يانكيز مع صيد كبير

قد يأتي وقت لا يخرج فيه يانكيز بانتظام من جاسون دومينغيز من اللعبة التي يقودونها في وقت متأخر لأغراض دفاعية.

وربما حدث ذلك ليلة الثلاثاء ، إن لم يكن لاتصالاته التي تسقط خلال مضاعفة ثلاث مرات في أسفل الشوط السادس.

تبين ، ربما أنقذ يانكيز في فوزهم 4-2 على أفراد العائلة المالكة.

دخل ترينت غريشام اللعبة في ميدان ميدان في الجزء العلوي من السابع ، مع انتقال كودي بيلينجر من الوسط إلى اليسار إلى دومينغيز ، ودفعت على الفور أرباحًا.

مع وجود Hunter Renfroe في البداية ، قام MJ Melendez بحفر كرة ذبابة إلى مسار التحذير في مجال الوسط الأيمن الذي قام Grisham بتشغيله القوي-أحدهم لم يكن Bellinger قد حصل عليه-للمساعدة في الحفاظ على الرصاص الذي يديره سليمة.

“ضخمة” ، قال ماكس فريد ، الذي كان لا يزال على التل في تلك المرحلة. “شعرت كأنني فقدت نوعًا ما هناك في السابع. كانت تلك الكرة ، (Renfroe) عدوانية إلى حد كبير في محاولة للوصول إلى المركز الثاني ، وبالتالي فإن إمكانات تسجيله من البداية. لذا حتى يتمكن من التقاط هذا الضرر”.

وقال المدير آرون بون قبل مباراة يوم الثلاثاء إنه سيكون مرتاحًا لتركه في المباريات الكاملة.

لكن بون ينظر إليه أيضًا على أنه ترف أن يكون غريشام بديلاً دفاعيًا ، والذي تم تعزيزه ليلة الثلاثاء.

قال بون: “المسرحية الأولى تخرج غريش وتنشئ لعبة لا تصدق”. “إنه مجرد جزء من الطريقة التي أرغب في استخدام القائمة هنا ودع JD تستمر في الحصول على المزيد والمزيد من الراحة.”

في أول 15 بداية من Dominguez هذا الموسم ، تم الآن الخروج في وقت متأخر من سبع مرات (مع كون يوم الثلاثاء استثناءً بسبب اتصالاته).

سجل ديفين ويليامز ثالثًا من هذا الموسم يوم الثلاثاء ، لكن أول نزهة نظيفة له كعضو في يانكيز.

لقد ترقيمها مع ضربة من Melendez مع تغيير العلامة التجارية.

وقال بون: “حتى في بعض الرحلات التي يكافح فيها ، تومض كل ذلك”. “من المحتمل أن يكون فيلو السريع المتسق أكثر قليلاً. اعتقدت أن أغراضه كانت جيدة. كانت الملعب الأخير سيئًا حقًا لإنهائه … بشكل عام ، اعتقدت أنه كان حادًا للغاية.”

انضم Yankees إلى جميع البيسبول في الدوري الرئيسي يوم الثلاثاء لتكريم جاكي روبنسون من خلال ارتداء قميصه رقم 42 ، مع حفنة من اللاعبين والموظفين يرتدون مرابط أو ملابس مصممة خصيصًا للاحتفال بإرثه.

احتفل يوم الثلاثاء بالذكرى السنوية 78 لخرق روبنسون كسر حاجز ملون MLB من خلال الظهور لأول مرة مع بروكلين دودجرز.

“لن أقف هنا اليوم دون كل التضحيات التي قدمها جاكي والكثير من الناس أمامي” قال. “لذلك ، إنها مجرد تذكير متواضع ، إذا نظرنا إلى الوراء في قصته وما مر به لمجرد لعب هذه اللعبة. أخرج هنا وأستمتع ببعض المرح ، لكن كان لديه الكثير من الكراهية والخويف ضده وما زال يذهب إلى هناك ويحصل على مهنة لا تصدق. إنها تتحدث عن مجلدات فقط ، فلا تقل عن ذلك.

وصف بون روبنسون بأنه “أحد أهم الشخصيات في التاريخ الأمريكي” ، ليس فقط لدمج البيسبول “ولكن (كونه) جزءًا من دمج أمريكا وغيرها من الرياضات”.

جيانكارلو ستانتون (المرفقين التنس) سيسافر مع يانكيز إلى تامبا في نهاية هذا الأسبوع لمواصلة تراكمه ، والذي من المتوقع أن يتقدم لمواجهة النغمة المباشرة قريبًا.

سيكون من المنطقي أن يقوم ستانتون بذلك في مجمع الدوري الصغرى للنادي في تامبا ، على الرغم من أن بون لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيحدث في نهاية هذا الأسبوع.

بعد مباراة الثلاثاء ، اختار Yankees Allan Winans إلى Triple-A Scranton/Wilkes-Barre ، قم بتطهير الطريق لتنشيط كلارك شميدت من IL يوم الأربعاء.