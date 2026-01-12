ترينيداد تشامبليس ترفع دعوى قضائية ضد NCAA للسنة السادسة من الأهلية

تخطط Trinidad Chambliss لمقاضاة NCAA في محكمة الولاية في ولاية ميسيسيبي في محاولة للحصول على لاعب الوسط Ole Miss في السنة السادسة من الأهلية التي كان يحاول تأمينها.

أخبر محامي الكلية QB، توم مارس، بيت ثاميل من ESPN أنه سيعمل مع محامي محاكمة ميسيسيبي ويليام ليستون لإعداد “شكوى لإصدار أمر قضائي أولي ودائم نيابة عن ترينيداد تشامبليس”.

وقال مارس لـ ESPN: “نتوقع أن تكون الدعوى القضائية أكثر تفصيلاً وتوثيقًا من دعاوى الأهلية الأخرى التي تم رفعها في العام الماضي”. “لذلك، يجب القيام بالكثير من العمل قبل أن نكون مستعدين لطلب أمر قضائي يسمح لترينيداد باللعب الموسم المقبل. وما لم تلغي لجنة الاستئناف التابعة للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات رفض التنازل قبل ذلك الوقت، نتوقع حاليًا رفع الدعوى في محكمة ولاية ميسيسيبي في نهاية الأسبوع. في هذه الأثناء، لن يكون لدينا أي تعليق آخر.”

كان تشامبليس يكافح من أجل الحصول على السنة السادسة من الأهلية في كرة القدم الجامعية بعد أن ساعد في قيادة المتمردين إلى الدور نصف النهائي من مباراة College Football Playoff، حيث خسر Ole Miss أمام ميامي 31-27.

رفضت الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات طلب تشامبليس بتمديد أهليته يوم الجمعة بعد أن قالت إن أولي ميس وفيريس ستيت، حيث لعب تشامبليس قبل مدرسة ميسيسيبي، لم يقدموا المستندات الطبية الصحيحة لضمان الموافقة على طلبه.

كان تشامبليس قد ارتدى قميصًا أحمر في موسمه الأول في Ferris State في 2021-22 وتم إبعاده عن الملعب في عامه الثاني هناك لأسباب طبية.

لقد لعب الموسمين التاليين لمدرسة Division II وقادهم إلى البطولة الوطنية قبل أن ينتقل إلى Ole Miss مباشرة قبل الموسم الماضي.

تم تقديم طلب التنازل في نوفمبر إلى NCAA بواسطة Ole Miss.

رمى تشامبليس ما يقرب من 4000 ياردة وحصل على 22 تمريرة هبوط خلال موسم المتمردين 13-2، والذي تضمن تسجيل رقم قياسي مدرسي للانتصارات وإنشاء CFP لأول مرة.

حصل Ole Miss على بديل محتمل لشامبليس في بوابة الانتقالات يوم الأحد.

التزم لاعب الوسط في أوبورن ديوس نايت بأولي ميس يوم الأحد، وفقًا لـ ESPN، بعد ظهوره مرتين مع فريق النمور كطالب جديد حقيقي في الموسم الماضي.

رمى مسافة 239 ياردة وهبطتين في فوز 62-17 على ميرسر في نوفمبر.