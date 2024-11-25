تزداد خطورة إصابة نتس سوءًا وسط رحلة برية صعبة

ساكرامنتو ، كاليفورنيا – كان فريق Nets سيلعب بالفعل بدون دوريان فيني سميث وبن سيمونز يوم الاثنين في غولدن ستايت. لكن الآن أصبح كل من دينيس شرودر ونوح كلوني موضع شك أيضًا.

وغاب شرودر عن فوز الأحد في سكرامنتو بسبب ألم في الكاحل الأيمن، بينما أصيب كلوني في كاحله الأيسر في الربع الرابع.

كان لا بد من مساعدته على النهوض من الأرض قبل ست دقائق من نهاية المباراة، وفي غرفة خلع الملابس بعد المباراة، تمت مساعدته في الوصول إلى غرفة التدريب بواسطة Day’Ron Sharpe.

ومع ذلك، كان على الأقل يشعر بالارتياح لأنه تجنب أي شيء كارثي.

“أعتقد أن الأمور تبدو جيدة. لذلك لا أعرف الوقت أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن يمكن أن يكون أسوأ وليس أسوأ. قال كلوني، الذي سجل 18 نقطة في تسديد 5 مقابل 8 من دفاع عميق وقوي على نجم كينغز دومانتاس سابونيس: “أنا سعيد”.

ويأمل شرودر أن يختبر كاحله على الأقل قبل مباراة ووريورز يوم الاثنين.

“أنا لا أعرف حتى الآن. لكنه مؤلم بالرغم من ذلك. قال شرودر: “لذا يجب أن أرى”. “لكنني أريد تجربتها بالتأكيد. سأذهب. سأرى كيف سيكون الأمر (الاثنين) عندما أقوم بالتصوير. وبعد ذلك، اتخذ القرار من هناك.”

وقال شرودر إن الإصابة حدثت يوم الجمعة في فيلادلفيا، لكنه لم يكن متأكدا من نوع اللعب.

“لا أعرف ماذا حدث. بعد المباراة كنت بخير. ثم في اليوم التالي كان مؤلمًا جدًا. ثم تحسنت بعد ذلك. لذلك كنت أفكر في اللعب (الأحد)، لكن نعم، ربما أحصل على راحة لأنها ستكون مباراة متتالية أيضًا. من المحتمل أن نذهب (الاثنين)، ثم نأخذ يومًا إجازة ونلعب ضد فينيكس. لكنني سأرى كيف تشعر. ولكن لا يوجد شيء يدعو للقلق.”

في هذه الأثناء، عانى فيني سميث من التواء في الكاحل الأيسر. سوف يصمده بروكلين أيضًا ضد فريق ووريورز، بالإضافة إلى سيمونز، الذي ليس مسموحًا له اللعب في كلا الطرفين.

قال المدرب جوردي فرنانديز عن فيني سميث: “نعم، لقد عدنا مع مشكلة الكاحل، وهي … مرة أخرى، سنفعل ما هو الأفضل لجسده وله”. “إنه تقريبًا رجل عليك أن تقول له: “مرحبًا، أنا أخبرك أنك خرجت”، لأنه بخلاف ذلك، سوف يلعب في كل شيء. هذا هو من هو.

“إنه واحد آخر من قادتنا، قوي وتنافسي، ولهذا السبب نحن ما نحن عليه. والآن، سيغيب عن هاتين المباراتين، وبعد ذلك سنعيد تقييم مكانه. مرة أخرى، لن نجبر أي شيء. بالنسبة لي، هذه ليست مشكلة كبيرة، لكننا نريده أيضًا أن يشعر بالارتياح وأن يلعب بدون ألم.

إذا لم يتمكن شرودر من اللعب، فقد يترك ذلك المزيد من واجبات حراسة النقاط لشيك ميلتون وتريندون واتفورد.

سجل بروكلين ميزة 44-9 في نقاط مقاعد البدلاء في الفوز.

فاز فرنانديز بـ 13 من 20 تحديًا للمدرب، وكلاهما أكبر عدد في الدوري.

أضاع كام جونسون رمية حرة في الربع الثالث، حيث قطع سلسلة من 32 رمية متتالية.

أصيب بويان بوجدانوفيتش وداي رون شارب، بينما كان جايلين مارتن وجاكي كوي وداريك وايتهيد يلعبون لفريق جي ليج لونج آيلاند. تعرض مارتن لإصابة في الركبة، لكن مدى خطورتها غير معروف بعد.