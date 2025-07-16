تزوجت يانكيز أوزوالدو كابريرا – في حذاء المشي

لم يسمح أوزوالدو كابريرا في يانكيز بإصابة في طريق الحب.

تزوجت فندق Venezuelan من خطيب أري غونزاليس يوم الثلاثاء ، وفقًا للصور المنشورة على قصص Instagram.

كان على اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أن يرتدي ملحقًا مرهقًا خلال حفلات الزفاف ، حيث أنه في حذاء المشي بعد أن انتهى إصابة في الكاحل اليسرى في 12 مايو في سياتل ، انتهى موسمه قبل الأوان.

في الجزء العلوي من الشوط التاسع في T-Mobile Park ، ركض Cabrera إلى المنزل للتسجيل في ذبابة التضحية ، لكنه تعثر ، مما أدى إلى إصابة مروعة.

ثم تم إزالته من الميدان عبر سيارة إسعاف.

تبين لاحقًا أن كابريرا كسر كاحله ، وخضع لعملية جراحية في 18 مايو.

يبدو أن الوقت بعيدا عن الحقل ساعد كابريرا وجونزاليس على وضع علاقتهما على المسار السريع ؛ أعلن الزوج مشاركته في 13 مارس.

في ما بدا أنه بيئة حميمة ، ارتدى يانكي سترة تان على قميص أبيض وسروال مع ليفر أبيض على قدمه اليمنى ، واختار إكسسواراته مع صندوقه فوق ربطة عنق أو مربع جيب.

ارتدى غونزاليس ثوبًا أبيض بطول الفخذ مع أكمام بطول الساعد لهذه المناسبة.

سيكون لديهم متسع من الوقت لقضاء شهر العسل ، حيث ليس من المتوقع أن يعود كابريرا إلى الفريق هذا الموسم بسبب إصابته.

قبل إصابته ، لعب Cabrera في 34 مباراة في المركز الثاني والثالث وفي الملعب الخارجي ، ونشر 11 RBIs أثناء وصوله إلى 0.23.