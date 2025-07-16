تزوجت يانكيز أوزوالدو كابريرا – في حذاء المشي

رياضة
تزوجت يانكيز أوزوالدو كابريرا - في حذاء المشي

لم يسمح أوزوالدو كابريرا في يانكيز بإصابة في طريق الحب.

تزوجت فندق Venezuelan من خطيب أري غونزاليس يوم الثلاثاء ، وفقًا للصور المنشورة على قصص Instagram.

كان على اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أن يرتدي ملحقًا مرهقًا خلال حفلات الزفاف ، حيث أنه في حذاء المشي بعد أن انتهى إصابة في الكاحل اليسرى في 12 مايو في سياتل ، انتهى موسمه قبل الأوان.

في الجزء العلوي من الشوط التاسع في T-Mobile Park ، ركض Cabrera إلى المنزل للتسجيل في ذبابة التضحية ، لكنه تعثر ، مما أدى إلى إصابة مروعة.

ثم تم إزالته من الميدان عبر سيارة إسعاف.

تبين لاحقًا أن كابريرا كسر كاحله ، وخضع لعملية جراحية في 18 مايو.

يبدو أن الوقت بعيدا عن الحقل ساعد كابريرا وجونزاليس على وضع علاقتهما على المسار السريع ؛ أعلن الزوج مشاركته في 13 مارس.

في ما بدا أنه بيئة حميمة ، ارتدى يانكي سترة تان على قميص أبيض وسروال مع ليفر أبيض على قدمه اليمنى ، واختار إكسسواراته مع صندوقه فوق ربطة عنق أو مربع جيب.

https://www.youtube.com/watch؟v=ja4tcfgna_m

ارتدى غونزاليس ثوبًا أبيض بطول الفخذ مع أكمام بطول الساعد لهذه المناسبة.

سيكون لديهم متسع من الوقت لقضاء شهر العسل ، حيث ليس من المتوقع أن يعود كابريرا إلى الفريق هذا الموسم بسبب إصابته.

قبل إصابته ، لعب Cabrera في 34 مباراة في المركز الثاني والثالث وفي الملعب الخارجي ، ونشر 11 RBIs أثناء وصوله إلى 0.23.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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