تساعد جالين برونسون حركة كرة نيكس في اللعبة 3

ديترويت – لم يكن جالين برونسون بحاجة إلى وضع رأسه ويكون بطل نيكس هذه المرة.

وأخيراً وثق في فريقه الداعم ، وكان الفرق صارخًا.

بعد أن تكافح مع جريمة راكدة خلال معظم المباراتين الأوليين ، استمتع فريق Knicks بأفضل حركة الكرة في المسلسل في فوزهم 118-116 على Pistons مساء الخميس في Little Caesars Arena.

لقد تحولوا في لعبتهم الأكثر تدوى على الهجوم نتيجة لذلك.

هذا هو بالضبط ما تصوره ليون روز وتوم ثيبودو عندما أمضوا الكثير من رأس المال في هذا الموسم الماضي في الحصول على ماوند كارل أنطثوني وجسور ميكال وإعطاء OG Anunoby أكبر عقد في تاريخ الامتياز.

وقال برونسون عن حركة كرة الفريق: “لقد ساعد ذلك كثيرًا”. “لقد تمكنا من البقاء في الإيقاع كفريق واحد. حتى عندما ذهبوا في الركض ، كنا جميعًا متزامنين ، كنا جميعًا في نفس الصفحة. وجدنا طريقة للفوز”.

أنهى فريق Knicks 22 تمريرة حاسمة بعد تسجيل موسم منخفض 15 في خسارته في المباراة 2 يوم الاثنين.

كان لديهم 15 في الشوط الأول فقط ليلة الخميس قبل أن تشدد المباراة لأسفل.

خلال أول مباراتين من السلسلة ، ارتفع معدل استخدام برونسون ، وكان يحمل الكرة لفترة أطول وكان يمر نيكس أقل.

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لكن بعد أن قال صباح يوم الخميس ، كان من الواضح أنه جعل من نقطة التركيز إشراك زملائه في الفريق ويتصرفون كحارس نقطة حقيقي.

أنهى بتسع تمريرات حاسمة ، أكثر ما حصل عليه في السلسلة ، إلى جانب 30 نقطة.

وانتهت ثلاثة نوكس الأخرى برصيد 20 نقطة أو أكثر ، حيث سجلت المدن 31 عامًا ، وكان لدى أنونوبي 22 نقطة ، وكان الجسور 20.

هيمنة الكرة في برونسون في أول مباراتين ، على وجه الخصوص ، تاونز تاونز ، التي حصلت على 10 نقاط فقط في المباراة 2 ولم تأخذ تسديدة في الربع الرابع من تلك المباراة.

يوم الخميس ، أطلقت المدن نجما 10 مقابل 18 من الميدان.

كان أيضًا 4 مقابل 8 من 3 نقاط بعد أن حصل على خمسة فقط في أول مباراتين.

جاء الكثير من هؤلاء الثلاثة كقائد مقطورة.

لعب نيكس بشكل أسرع بشكل ملحوظ يوم الخميس.

“لقد اعتقدنا أن (اللعبة 1) ، لعبنا بشكل أسرع وكان جيدا بالنسبة لنا. حقا ، هذه هي الطريقة التي نود أن نلعبها” ، قال ثيبودو. “ثم تعثرنا في اللعبة 2. وكل لعبة مختلفة ، لذلك عليك أن تفهم ما يجري والتعلم من كل واحدة ، والاستعداد لتلبيتها التالية. من الواضح أن هناك الكثير من الأشياء التي نحتاج إلى القيام بها بشكل أفضل وتصحيح لعبة الأحد.”