تساعد سلالة دودجرز اللعبة فقط بينما يتحدث ديف روبرتس عن الواقع الذي يلوح في الأفق

غليندال، أريزونا – دعونا نجعل هذه المنطقة منطقة محظورة.

ليس هناك بكاء في لعبة البيسبول، لذا من فضلك، لا تبكي حول كيفية تدمير فريق دودجرز للرياضة أو كيف هم جميعًا ولكن تأكد من أن الحد الأقصى للرواتب يجب أن يصل إلى MLB وإلا فلن يكون هناك هرمجدون بدون لعب في العام المقبل.

لقد سمعت كل هذا من قبل وأعتقد أنه غبي. في المرة الأخيرة التي بدا فيها فريق مثل هؤلاء المراوغين، نجت هذه الرياضة من سلالة يانكيز. حسنًا، أود أن أقول إنها ازدهرت بسبب ذلك – مثلما حدث مرة أخرى، إلا إذا كنت تعتقد أن ثلاث سنوات متتالية من ارتفاع الحضور لأول مرة منذ عقدين من الزمن وبطولة العالم 2025 التي سجلت رقمًا قياسيًا في المشاهدة العالمية ليست مزدهرة.

ومع ذلك، ها نحن الآن بعد مرور ربع قرن، نستمع إلى نفس الشكاوى: