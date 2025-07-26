تسببت طائرة Taylor Swift الخاصة في أهم 3 خلافات غريبة

تايلور سويفت هو بلا شك أكبر بوبستار في العالم. جعلتها كتابة الأغاني وإنتاجها ، إلى جانب شخصية المرحلة المنزلية والانفتاح على قاعدة المعجبين بها ، أيقونة محبوبة لملايين المستمعين في جميع أنحاء العالم. إنها موهبة استمرت نجمها في الارتفاع والارتفاع ، بالنسبة للعديد من المعجبين ، فهي فنانة لا يمكنها ببساطة وضع خطأ في القدم ، وتنقل مخاطر صناعة الموسيقى وكونها مشهورة رئيسية في العالم الرقمي بسهولة. حتى نظريات المؤامرة المحيطة سويفت يبدو أنها تفتقر إلى الجر.
ولكن الحقيقة هي أنه حتى سويفت يمكن أن تجد نفسها في مركز الجدل ، وفي حالتها ، تميل إلى أن تكون لسبب متكرر واحد: طائرةها الخاصة. Swift هو سحب كبير عندما يتعلق الأمر بالعروض الحية. في الواقع ، شملت جولتها العالمية الأخيرة ، بعنوان “عصور” ، من مارس 2023 إلى ديسمبر 2024 ، 149 عرضًا ، وحققت إيرادات بيع التذاكر الإجمالية التي تتجاوز ملياري دولار ، مما أدى إلى تحطيم الرقم القياسي لجولة الحفلات الموسيقية الأكثر ربحًا في تاريخ الموسيقى. لكن مثل هذا الالتزام يشمل الكثير من الأميال الجوية ، وفي حالة سويفت ، يبدو أن الطريقة الوحيدة لملكة بوب للتجول في القرن الحادي والعشرين هي من قبل طائرة خاصة – حتى لو كانت تخاطر بتعبير بعض معجبيها.
تكلفة تواتر شهود طائرة تايلور سويفت الخاصة
كانت تايلور سويفت مالكة طائرتين خاصتين منفصلتين خلال حياتها المهنية. اشترت الأول ، وهو Dassault Falcon 900LX قادر على احتجاز تسعة عشر شخصًا ، في عام 2011 مقابل 7 ملايين دولار. في عام 2024 ، باعتها إلى شركة Car Schield التي تتخذ من ميسوري للتأمين على السيارات مقراً لها مقابل 40 مليون دولار. في وقت البيع ، كانت بالفعل مالكة طائرة طائرة أكبر وأكثر فخامة: A Dassault Falcon 7X ، بقيمة 54 مليون دولار.
كانت 7X هي النقل الأساسي لـ Swift خلال جولة “Eras” التي تحطمت الأرقام القياسية العالمية. على الرغم من أن Swift لم تشارك علنًا أي معلومات حول مقر إقامتها على بعد ميل واحد ، إلا أنه من المعروف أن 7X قابلة للتخصيص للغاية ، ولديه نجم البوب القشرة الخشبية الفاخرة والمقاعد الفخمة ومطبخ تقديم الطعام. يُعتقد أن تكاليف التشغيل تتجاوز 3 ملايين دولار سنويًا ، والتي دفعها بعض المشجعين ، الذين دفعوا مئات إلى آلاف الدولارات لكل تذكرة لرؤية Swift Live أثناء الجولة ، إنه أمر مفرط وذات ذاتي.
لقد رسمت بصمة الكربون في سويفت غضب الناشطين المناخين
باعتبارها أكبر فنانة على هذا الكوكب ، تستخدم تايلور سويفت طائرةها الخاصة. في الواقع ، في ذروة جولة “عصور” ، أصبحت سيئة السمعة لأن المشاهير مع أعلى بصمة الكربون في العالم للسفر الجوي الشخصي. يعد السفر الجوي مساهماً رئيسياً في الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون وتم تحديده على أنه صناعة تحتاج إلى إصلاح شامل في مكافحة تغير المناخ. بعد كل شيء ، يتم بالفعل الشعور بالنتائج في جميع أنحاء العالم في شكل الطقس القاسي إلى حد ما وغيرها من الآثار الجانبية لتغيير الكوكب.
تظهر بيانات من مجموعة حملة المناخ الممكنة أن 12 ٪ فقط من الأشخاص – الأكثر ثراءً في المجتمع – يمثلون حوالي 66 ٪ من الرحلات الجوية في الولايات المتحدة. أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على الفناء من عام 2022 أنه في المتوسط ، قام المشاهير الخاصون بامتلاك الطائرات الخاصة إلى أكثر من 3000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون في السفر الجوي وحده. وفي الوقت نفسه ، فإن الشخص العادي ينبعث من 7 أطنان متري في السنة في المجموع. وبحسب ما ورد كانت بعض الرحلات الجوية لنجمة البوب قصيرة للغاية ، وأحيانًا ما شاهدتها وطاقمها في الهواء لبضع دقائق فقط قبل وصولهم إلى محطتهم التالية. ادعى النقاد أن السفر الجوي لم يكن ضروريًا ، ويبدو أنه في مثل هذه الحالات ، قد تم تنفيذه بحتة من أجل الرفاهية.
من المفاجئ ، إذن ، أن نشطاء المناخ من مجموعة الحملات البريطانية فقط توقفوا عن Oil الذين قرروا الاحتجاج على الأميال الهوائية في Swift من خلال طلاء Daubing في جميع أنحاء طائرتها عندما كانت ترتكز في لندن. ومع ذلك ، فإن الاحتجاج لم يذهب إلى التخطيط ، حيث كانت طائرة Swift قد انطلقت بالفعل مرة أخرى بحلول وقت الهجوم. انتهى المتظاهرون في وقت لاحق في المحكمة بتهمة الأضرار الجنائية للتسبب في أضرار الطلاء إلى طائرتين خاصتين أخريين.
استهدف فريق تايلور سويفت مروحة تتبع طائرة لها
أينما ذهبت تايلور سويفت خلال جولتها “عصور” ، فقد أصدرت أخبارًا كبيرة ، حيث تتجه سويفتات إلى أشعة بشكل جماعي لمشاهدة أكبر عرض في العالم وإضافة الملايين إلى الاقتصادات المحلية في هذه العملية. على هذا النحو ، أصبح الأمر بمثابة هواية بين المعجبين لاتباع كل خطوة بطلهم – مما يعني قضاء الكثير من الوقت في تعلم مكانها الخاص ، حيث كان من المفترض أن تسير بعد ذلك. وقرر شخص واحد على وجه الخصوص أن يقوموا باتباع جولة “العصور” في الوقت الفعلي بأكبر قدر ممكن. كان جاك سويني ، طالب جامعة سنترال فلوريدا ، مسؤولاً عن إنشاء حساب على وسائل التواصل الاجتماعي ، “TaylorswiftJets” ، الذي أبقى المتابعين على اطلاع على موقع الطائرة ومغادرته وأوقات الوصول ، ونعم ، انبعاثاتها الهائلة.
سرعان ما لفت نشر هذه المعلومات في مثل هذا المنتدى العام انتباه الفريق القانوني لـ Swift ، الذي أرسل Sweeney إلى إشعار التوقف عن العمل. ادعوا أن الحساب كان بمثابة المطاردة وربما جعل الجولة أكثر خطورة على سويفت لأنها أعطت موقعها في الوقت الفعلي للعالم في جميع الأوقات. أبلغ الإشعار سويني (لكل لوس أنجلوس تايمز): “تعاملت السيدة سويفت مع الملاحقون وغيرهم من الأفراد الذين يرغبون في ضررها منذ أن كانت مراهقة”. ومع ذلك ، فإن هذا التتبع للطائرات هو ضمن الحدود القانونية ، حيث كان سويني حريصًا على الإشارة. وقال لصحيفة واشنطن بوست “هذه المعلومات موجودة بالفعل”. “يعتقد فريقها أنهم يستطيعون السيطرة على العالم.” وفقًا لمحاميه ، فإن الحساب “لا ينتهك أي من الحقوق القانونية للسيدة سويفت”.