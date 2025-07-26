باعتبارها أكبر فنانة على هذا الكوكب ، تستخدم تايلور سويفت طائرةها الخاصة. في الواقع ، في ذروة جولة “عصور” ، أصبحت سيئة السمعة لأن المشاهير مع أعلى بصمة الكربون في العالم للسفر الجوي الشخصي. يعد السفر الجوي مساهماً رئيسياً في الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون وتم تحديده على أنه صناعة تحتاج إلى إصلاح شامل في مكافحة تغير المناخ. بعد كل شيء ، يتم بالفعل الشعور بالنتائج في جميع أنحاء العالم في شكل الطقس القاسي إلى حد ما وغيرها من الآثار الجانبية لتغيير الكوكب.

تظهر بيانات من مجموعة حملة المناخ الممكنة أن 12 ٪ فقط من الأشخاص – الأكثر ثراءً في المجتمع – يمثلون حوالي 66 ٪ من الرحلات الجوية في الولايات المتحدة. أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على الفناء من عام 2022 أنه في المتوسط ، قام المشاهير الخاصون بامتلاك الطائرات الخاصة إلى أكثر من 3000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون في السفر الجوي وحده. وفي الوقت نفسه ، فإن الشخص العادي ينبعث من 7 أطنان متري في السنة في المجموع. وبحسب ما ورد كانت بعض الرحلات الجوية لنجمة البوب قصيرة للغاية ، وأحيانًا ما شاهدتها وطاقمها في الهواء لبضع دقائق فقط قبل وصولهم إلى محطتهم التالية. ادعى النقاد أن السفر الجوي لم يكن ضروريًا ، ويبدو أنه في مثل هذه الحالات ، قد تم تنفيذه بحتة من أجل الرفاهية.

من المفاجئ ، إذن ، أن نشطاء المناخ من مجموعة الحملات البريطانية فقط توقفوا عن Oil الذين قرروا الاحتجاج على الأميال الهوائية في Swift من خلال طلاء Daubing في جميع أنحاء طائرتها عندما كانت ترتكز في لندن. ومع ذلك ، فإن الاحتجاج لم يذهب إلى التخطيط ، حيث كانت طائرة Swift قد انطلقت بالفعل مرة أخرى بحلول وقت الهجوم. انتهى المتظاهرون في وقت لاحق في المحكمة بتهمة الأضرار الجنائية للتسبب في أضرار الطلاء إلى طائرتين خاصتين أخريين.