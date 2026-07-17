تسببت ظروف سموكي ميتس فيليز في “حرقة” العيون

فيلادلفيا – كان هناك الكثير من الليالي التي لم يرغب فيها الناس في رؤية لعب ميتس.

في يوم الخميس، كادوا أن يحصلوا على رغبتهم حيث أجبر الدخان الناتج عن حرائق الغابات الكندية MLB على التقدم في بداية المباراة وربما يكون ذلك قد أتى بثماره.

قال بريت باتي بعد فوز فريق ميتس على فيليز 4-1 في سيتيزنز بانك بارك: “لم أكن أعتقد أن الأمر كان سيئًا حتى الجولتين الأخيرتين”.

قال باتي: “كانت عيناي تحترقان وتشعران بالحكة قليلاً. قال (كارسون) بينج إنني شعرت وكأنك تجلس بجوار نار المخيم”. لقد كان الأمر ممتعًا… لكن لم يكن من الرائع لعب الكرة بها.

وعلى الرغم من الظروف المعاكسة، لا يبدو أن اللعبة قد تأثرت بشكل مباشر.

قال مدير فيليز دون ماتينجلي، “لقد أصبح الأمر أكثر ضبابية تقريبًا. لا يبدو أن الرجال يواجهون مشكلة.”

قام حكم اللوحة الرئيسية ورئيس الطاقم دان إياسوغنا بالتحقق من اللاعبين وطاقم الملعب طوال المباراة ولم يتوقف اللعب أبدًا.

قال فرانسيسكو ألفاريز، الذي شارك مرتين، من خلال مترجم: “بحلول نهاية المباراة، كان الأمر أكثر صعوبة قليلاً في الالتقاط والرؤية”.

هذا لم يجعل الأمر ممتعًا، كما قال كريستيان سكوت إن الأمر “أصبح سميكًا بعض الشيء” في الملعب.

لا شك أن الدخان زاد طوال فترة المباراة، لكن لم يفقد أحد أي كرات ذبابة.

وكما قال آندي جرين، مدير فريق ميتس المؤقت، عندما سُئل عن كيفية تأثير الظروف على اللعبة، “لا أعتقد أنهم فعلوا ذلك حقًا. لقد شعرت أنه كان من الممكن أن يفعلوا ذلك في أي لحظة، خاصة وأن الرؤية أصبحت أكثر صعوبة.”