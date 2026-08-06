تسببت مضارب يانكيز في فشل آخر في خسارة مخيبة للآمال أمام الكاردينالز

هذه تشكيلة يانكيز ومظهر مختلف، مع ازدهار جورج لومبارد جونيور مبكرًا، ومنح سبنسر جونز مدرجًا، ويعمل لويس جارسيا جونيور وهيليوت راموس على هذا المزيج مع ناديهم الجديد.

ومع ذلك، فهذه هي نفس مشكلة يانكيز: تشكيلة تفتقر إلى النبض دون قلب الفريق.

بعد ساعات من إعلان آرون جادج أنه سيعود في وقت ما هذا الموسم، لعبت التشكيلة التي تركها خلفه كما لو أنها تريد أن تنقل للقائد أنه من الأفضل أن يسرع.

المشكلة التي تم إخفاءها مؤخرًا جزئيًا من خلال الرمية الممتازة وانفجار لومبارد على الساحة لم يكن لها مكان تخفيه يوم الأربعاء، عندما تم إسكات تشكيلة يانكيز 3-1 من قبل الكاردينالز في مباراة شاقة تميزت بتوقفات متكررة من اللعب وعدم وجود أي إثارة تقريبًا أثناء تواجد الفريق المضيف في المضرب.

انتظر 37425 شخصًا في ذا برونكس خلال تأخير هطول الأمطار لمدة 68 دقيقة قبل بدء المباراة، ثم تأوهوا مع إطفاء أضواء استاد يانكي باستمرار في الأدوار المبكرة، ثم ركضوا للاحتماء خلال هطول أمطار غزيرة قصيرة في الشوط السادس، ثم فحصوا هواتفهم عندما انزلق رامي كاردينالز على تل أملس في الشوط السابع، مما دفع طاقم الأرض إلى التدافع وإزالة الأوساخ.

لم تتم مكافأة القلة المتبقية في النهاية على صبرهم حيث أسقط فريق يانكيز (64-51) السلسلة ، وسقط 4 1/2 مباريات خلف فريق Rays وتراجع إلى مباراة واحدة خالية من Red Sox ليحتل المركز الأول في البطاقة البرية.

انتهت مجموعة آرون بون بأربع ضربات، لم يصل أي منها مع العدائين في مركز التهديف (0 مقابل 10)، وبدا كما لو أن معظم ضرباتها جاءت مع إطفاء الأنوار.

وقد سجل فريق يانكيز أكثر من خمسة أشواط في أربع من مبارياتهم الـ 43 الماضية، وهو جفاف مذهل بغض النظر عن الموظفين، ويمتد على امتداد يبلغ متوسطه 3.3 أشواط لكل لعبة. لقد جاء الامتداد بأكمله بدون القاضي، الذي هدد كسر ضلعه بإخراج موسم الفريق عن مساره، على الرغم من أنه بدأ يوم الأربعاء بعض الأنشطة الخفيفة.

تمنح الخفافيش المجوفة طاقم الرمي والدفاع هامشًا ضئيلًا للخطأ، ويمكن القول إن ويل وارين وترينت جريشام في وسط الميدان لم يكونا مثاليين.

خاض وارن أربع جولات قبل أن يواجه مشكلة في الشوط الخامس الذي يحسم المباراة. مع العدائين في الزوايا واثنين من الأطراف، سدد الشاب المتميز جي جي ويذرهولت مسافة عالية إلى وسط الميدان والتي استدارت حول جريشام، الذي قرر بعد ذلك لعب الكرة بعيدًا عن الحائط. لم تصطدم الكرة بالحائط، وقفزت بسرعة قصيرة وحققت ثنائية، والتي أعقبتها ثنائية أخرى في الأشواط الثلاثة الوحيدة التي سيحتاجها سانت لويس.

أتيحت لليانكيز فرص في الشوطين الأوسط والمتأخر وأهدروها.

في الشوط الخامس، وصل اثنان مع خروج واحد قبل أن يضرب أوستن ويلز أحد العائدين الذي أصبح لعبًا مزدوجًا.

بعد شوط ، سجل فريق يانكيز مسيرته الوحيدة الرخيصة من خلال مسيرتين ، وضربة بالملعب ومشية محملة بالقواعد. ولكن مع استمرار امتلاء القواعد، قام رايان مكمان بإنهاء الارتفاع الغريب.

في السابع، وضعوا زوجًا في القاعدة لجارسيا، الذي خرج على الأرض لإنهاء التهديد.

في المركز الثامن، كان لومبارد المفعم بالحيوية هو الذي تأرجح خلال حرارة Ryne Stanek مع اثنين من العدائين على متنه. يواصل لومبارد (1 مقابل 4 مع بعض المسرحيات الدفاعية البارزة مرة أخرى) ترفيه وإلهام الأمل، ولكن عندما كان أي شخص آخر تقريبًا على اللوحة، بدا يانكيز ميؤوسًا منه.

الضارب المتقدم في الليلة، جريشام (0 مقابل 5)، هو 8 مقابل 71 (.113) في آخر 20 مباراة له.

سبنسر جونز (0 مقابل 4)، الذي أظهر ما يكفي من الأمل للحفاظ على مكانه في الدوري الكبير بينما تم اختيار جاسون دومينغيز، ذهب إلى 0 مقابل 15 في مبارياته الأربع الماضية.

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تشيشولم (0 مقابل 2 مع مسيرتين) هو 1 مقابل 17 في مبارياته الخمس الماضية.

أبقى كيرفين كاسترو وتيم هيل وبول بلاكبيرن المباراة متقاربة من الناحية النظرية، لكن العجز في جولتين يبدو وكأنه أميال بالنسبة لفريق يانكيز في الوقت الحالي.