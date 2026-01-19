تستجيب مينا كيمز بعد أن “غمرتها” كاردي بي خلال مباراة فاصلة

قالت مينا كيمز، محللة ESPN NFL، إنه “لشرف كبير” أن تكون في الطرف المتلقي لغضب Cardi B بعد فوز باتريوتس 28-16 على هيوستن تكساس في مباراة الجولة التقسيمية يوم الأحد.

قام مغني الراب ، الذي يواعد ستيفون ديجز على نطاق واسع في نيو إنجلاند ، بتمزيق طاقم “NFL Live” – ​​كيمز وهانا ستورم ورايان كلارك ودان أورلوفسكي وماركوس سبيرز – في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لاختيار فريق تكساس بالإجماع على باتريوتس للفوز.

أجاب Kimes، الذي نشر الفيديو على X، قائلاً: “الحصول على غمرة من Cardi B…. شرف وامتياز.”

بعد المباراة، أعادت كاردي مشاركة مقطع “NFL Live” ووضعته في مجموعة ESPNers.

“ما الذي تتحدثون عنه؟ لا شيء!” صاح كاردي.

“إنهم لم يؤمنوا بنا !!! أنا أحبنا !!!!! لدينا كل ما لدينا !!!!! كل ما نحتاجه !!!!” لقد علقت على منشورها.

كانت العاصفة تملأ مضيفة “NFL Live” Laura Rutledge في ذلك الوقت.

ورد كيمز أيضًا على من قال: “ألم يكن (الباتريوت) مفضلاً للفوز؟”

“نعم، هههه. قالت، في إشارة إلى طاقم “NFL Live”، لقد ظن جميعنا أننا أذكياء”.

ولم تقم كاردي بالرحلة إلى فوكسبورو لحضور مباراة الجولة التقسيمية، حيث إنها تتدرب حاليًا على جولة “Little Miss Drama Tour” التي تبدأ الشهر المقبل.

الزوجان، اللذان أعلنا علاقتهما رسميًا على إنستغرام في يونيو الماضي، رحبا بابنهما في نوفمبر.

تأهل فريق باتريوتس إلى مباراة لقب الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى منذ سبع سنوات وسيواجه برونكو في دنفر يوم الأحد 25 يناير/كانون الثاني.

سيبدأ لاعب الوسط الاحتياطي في دنفر جاريت ستيدهام أول مباراة له في فترة ما بعد الموسم في مباراة لقب الاتحاد الآسيوي بعد إصابة بو نيكس بكسر في الكاحل في الوقت الإضافي.

أنهى Diggs بأربع حفلات استقبال لمسافة 40 ياردة وهبوط ضد تكساس.

تصدر Diggs البالغ من العمر 32 عامًا، والذي كان في موسمه الأول مع نيو إنجلاند، عناوين الأخبار خارج الملعب الشهر الماضي بزعم اعتدائه على طاهٍ شخصي.

ونفى هذه الاتهامات من خلال محاميه ديفيد ماير.

ديجز – الذي كان من المقرر أن يتم استدعاؤه إلى محكمة مقاطعة ديدهام في 23 يناير، وهو يوم الجمعة السابق لمباراة بطولة الاتحاد الآسيوي – تم منحه تأجيلًا لاستدعائه حتى 13 فبراير، وفقًا لما تظهره السجلات، وفقًا لصحيفة بوسطن غلوب.

قال ماير سابقًا إن جهاز الاستقبال All-Pro قدم الطلب بسبب “الالتزام المهني المقرر مسبقًا” في ذلك اليوم.