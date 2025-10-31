تستفيد ليففي دن من واحدة من أكثر لحظاتها إحراجًا

لحظة التعرق الفيروسية التي تعرضت لها أوليفيا “ليففي” في إحدى مباريات القراصنة الشهر الماضي، أكسبتها صفقة كبيرة مع شركة Secret deodorant.

شاركت لاعبة الجمباز المتقاعدة، التي فازت بلقب NCAA مع LSU في عام 2024، أنها دخلت في شراكة مع العلامة التجارية بعد أن انتشرت بسرعة بسبب ظهور بقع العرق على قميصها الأبيض بينما كانت تشاهد صديقها، Pirates ace Paul Skenes، يختتم حملة طالبة في السنة الثانية من Cy Young مع عصر أقل من 2.00 في فوز بيتسبرغ 4-3 على الريدز في 24 سبتمبر.

أظهر البث المحلي أن دن تبدو متوترة بشكل واضح ويداها فوق رأسها أثناء حبسها على Skenes من جناحها الخاص في Great American Ball Park – وقد تم نشرها عبر الإنترنت.

تقول دن في الإعلان السري قبل أن ترمي قميصها المتعرق إلى الجانب: “تبين أن فتاتك تعاني من العرق الناتج عن التوتر وقد اكتشفت ذلك بالطريقة الصعبة”. “أعلم أن هذا جنون، فالفتيات يتعرقن أيضًا.

“لم يكن لدي Secret في ذلك الوقت، لكن الحمد لله أنني أتشارك معهم الآن. Secret Clinical يحارب التوتر، والصالة الرياضية، و”أوه لا، لقد أصبت بالعرق الفيروسي”. والآن يمكنني أن أهتف وأتحمس دون القلق بشأن الإعادة.”

يمثل هذا إحدى الشراكات العديدة للعلامة التجارية لـ Dunne، التي كانت أحد وجوه عصر NIL.

تشتمل محفظة العلامات التجارية لنموذج ملابس السباحة Sports Illustrated على Vuori، وAmerican Eagle، وNautica، وAccelerator، وRaising Cane’s، وInvisalign، وT-Mobile، وMotorola.

كانت دن رياضة جيدة فيما يتعلق بـ “عرق الإجهاد” عندما انتشرت بسرعة في ذلك الوقت.

أعادت مواطنة نيو جيرسي نشر الفيديو على Instagram Story في ذلك الوقت، وكتبت: “لا يمكنني إلقاء اللوم على الفتاة لكونها متوترة”.

<br />

قدم Skenes ستة جولات إقصائية لكنه لم يحصل على أي قرار قبل أن ينتصر القراصنة في النهاية.

أصبح اللاعب الأيمن البالغ من العمر 23 عامًا – والذي أنهى الموسم بـ 1.97 عصرًا مذهلاً – أصغر رامي مع أقل من 2.00 عصرًا منذ أن سجل دوايت جودن علامة 1.53 لميتس في عام 1985، لكل MLB.

استمتع دن وسكينيس بإجازة في إيطاليا بعد نهاية الموسم.