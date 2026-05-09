تستمر البداية الكابوسية لفرناندو تاتيس جونيور حيث يؤدي الخطأ إلى الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في الدوري الصغير

لقد سمح فرناندو تاتيس جونيور الآن بعدد أكبر من الركض على أرضه مما سجله.

استمر الموسم البائس للاعب بادريس المتراجع ليلة الجمعة عندما أدى خطأه إلى الفوز بالبطولات الأربع الكبرى لفريق الكاردينالز جي جي ويذرهولد في خسارة سان دييغو 6-0 على أرضه.

أدى خطأ تاتيس إلى تحويل ما كان ينبغي أن يحتوي على أغنية فردية على الأقل من جولتين إلى أغنية واحدة مسحت القواعد ومنح الكاردينالز التقدم 4-0 في الشوط الخامس.

اللاعب الأيمن الحائز على جائزة Gold-Glove مرتين يتنفس ببساطة أثناء الركض للأمام، حيث تمر الكرة بالكامل تحت قفازه وتتدحرج على طول الطريق إلى جدار الملعب الأيمن.

لم يكن Wetherhold مضطرًا حتى إلى الانزلاق لإحراز حقيبته ذات الأربعة أكياس.

وقال كريج ستامن، مدير بادريس، لموقع MLB.com: “إنه صانع ألعاب، يحاول فقط أن يلعب لعبة”. “لقد جاء للتو قصيرة.”

عادةً ما يكون Tatis مدافعًا أكيدًا، حيث حصل على قفزين ذهبيين في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك الموسم الماضي، ومن المحتمل أن صراعاته في اللوحة بدأت تثقل كاهله.

إن معاناة اللاعب على اللوحة شيء، ولكن الأمر آخر إذا كانت المشاكل تؤثر على جوانب أخرى.

على الرغم من سوء الخطأ الذي حدث، إلا أنه كان أول خطأ له هذا الموسم.

بعد مباراة الجمعة 0 مقابل 2، لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في 158 مباراة و137 مضربًا على مدار 37 مباراة، وهي أطول فترة جفاف في حياته المهنية، وفقًا لموقع MLB.com.

لقد سجل ما لا يقل عن 17 لاعبًا في كل موسم، بما في ذلك 25 الموسم الماضي.

ينشر Tatis أسوأ خط مائل في مسيرته المهنية وهو .248/.318/.299، ولديه 13 RBIs فقط. إن .618 OPS الخاص به أقل بشكل ملحوظ من علامة .855 المهنية.

نجح فريق بادريس (22-16) في أن يظل أحد أفضل الفرق في هذه الرياضة على الرغم من معاناته.

قال ستامين، وفقًا لموقع MLB.com: “إنه يأتي محاولًا القيام بمسرحية، محاولًا طرد الرجل”.

“تحدث مثل هذه الأمور. إنه ليس لاعبًا مثاليًا. لا أحد لاعبًا مثاليًا. حتى أفضل اللاعبين في العالم يرتكبون الأخطاء.”