تستمر الشبكات في إيجاد طرق جديدة للتنافس مع بعضها البعض في تدمير الرياضة

رياضة
تستمر الشبكات في إيجاد طرق جديدة للتنافس مع بعضها البعض في تدمير الرياضة

لذا ساعدوني، لا أعرف السبب. لو فعلت ذلك، لكنت أنت ثانية لمعرفة ما سأشاركه معك على الفور.

لماذا اختار المسؤولون التنفيذيون في التلفزيون، الإقليمي والوطني، تدمير البث التلفزيوني الرياضي بإفراط غير ضروري وغير مرغوب فيه، هو دراسة مستمرة في الإبطال الذاتي.

ما فعلته NBC – ما هو اختار ما يجب القيام به – البث التلفزيوني الوطني لدودجرز يانكيز ليلة الأحد هو ما تسميه أنتم الأمريكيون حطام القطار.

في رجل اللعب عن طريق اللعب المزعوم جيسون بينيتي، الذي يبدو أنه تلقى أوامر بأن يكون مضيف برنامج حواري كوميدي على الرغم من كونه مزعجًا أكثر من كونه ذكيًا، تجاهلت NBC المباراة المتقاربة بين المتنافسين لمحاولة إضحاكنا وإظهار مقاطع قديمة للفرق الثلاثة الكبرى السابقة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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