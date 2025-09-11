تستمر مشاكل كاميلو دوفال مع انهيار ثور يانكيز مرة أخرى

عندما استحوذ يانكيز على كاميلو دوفال في الموعد النهائي للتجارة ، كان من المفترض أن يساعد في شحن ثورهم في سلاح أسفل الامتداد.

من الصعب الآن أن نرى كيف لن يحتفظ برونكس بأنفاسه في كل مرة يأخذ فيها دوفال التلة في المستقبل المنظور.

واصل المخلص المحاصر نضالاته باعتباره يانكي يوم الأربعاء من خلال التخلي عن ثلاثة أشواط في الشوط الثامن للمساعدة في المساهمة في انهيار ثور ثانٍ على التوالي في خسارة النادي 11-1 أمام النمور.

انتفخ عصر دوفال إلى 6.59 باعتباره يانكي وتخلى عن جولة واحدة على الأقل في تسعة من 16 مباراة أثناء ارتداء pinstripes.

قال المدير آرون بون: “ترى أنه يومض. سوف يومض هذا التأرجح والانزلاق”. “من الواضح أنها ذراع كبيرة مع القاطع والغرور.

“لم يكن التغلب على الرمي رائعًا وهذا يؤذيه في بعض الرماة. التأكد من أننا نبقى في المقدمة ، والسيطرة على لعبة الجري وأشياء من هذا القبيل. لذلك كان الأمر غير متناسق بالنسبة له.”

لم يكن الكثير من دوفال في عداد المفقودين منطقة الإضراب التي تسببت في مشاكل يوم الأربعاء لأنه كان يعطي نورز ملاعب النمور.

بعد أن قام سبنسر توركيلسون بتفتيش الشوط الثامن ، سعل دوفال هوميروس 409 قدم لرايلي غرين الذي مدد تقدمه ديترويت إلى 5-0.

في وقت لاحق ، أخذ Dillon Dingler منزلق Doval في الحقل الأيسر لمضاعفة وتقدم إلى الثالثة على خطأ Cody Bellinger.

<br />

ثم تم سحب Doval ، لكن Dingler جاء للتسجيل في قاعدة Parker Meadows ‘ضرب تيم هيل.

وقال الماسك أوستن ويلز: “أعتقد أنه كان قويًا وأعتقد أنه يتحسن ، بصراحة”. “أعتقد أننا نشعر بالراحة في العمل معًا. لقد حصلنا عليه لسبب ما. سيذهب إلى هناك ويحصل على ظهور كبير لنا. أعتقد أنه يتحسن في كل مرة.”

كان التفاؤل ، على الرغم من ذلك ، عملية بيع صعبة بالنظر إلى أن دوفال – الذي لم يتحدث إلى مراسلين بعد مراسليه – لم يتخلى عن ثلاثة أشواط مكتسبة منذ 25 يونيو ، عندما كان لا يزال عملاقًا.

من بين الثلاثي الثور الذي جلبه المدير العام براين كاشمان في الموعد النهائي للتجارة ، فإن ديفيد بيدنار هو الشخص الوحيد الذي أثبت موثوقه ، بعد أن تولى الوظيفة القريبة.

بالإضافة إلى صراعات دوفال ، استمر جيك بيرد في كل ثلاث مباريات مع يانكيز قبل أن يتم تخفيض رتبته إلى البطولات الصغرى.

بالنظر إلى صراعات الثيران بشكل عام التي ابتليت باليانكيز مؤخرًا ، يبدو أن هناك خيارًا كبيرًا سوى أن يأمل دوفال – من بين أمور أخرى – في شكله عاجلاً وليس آجلاً.